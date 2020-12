Vor Beginn der Umbauarbeiten rund um das ehemalige Kaufhaus der Familie von Seggern wurden im Auftrag der Firma Stehnke mehrere Bäume gefällt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Nach unserem Bericht zum Thema „Mehr Grün für die Stadt“ hat sich die Stadtratsfraktion der Grünen zu Wort gemeldet. In dem Schreiben bedankt sich die Fraktionsvorsitzende Brigitte Neuner-Krämer bei der Stadtverwaltung und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt, dessen Engagement dazu geführt hatte, eine 2,4 Millionen-Euro-Förderung des Bundes für Umweltschutzprojekte in die Kreisstadt zu lotsen (wir berichteten).

„Dass sich alle Fraktionen dazu bekannt haben, sich künftig für Natur und Klimaschutz einzusetzen, lässt hoffen, dass die Prioritäten in der Stadt sich künftig an diesem Anspruch orientieren“, teilt Neuner-Krämer zudem mit. Das gelte sowohl in Bezug auf künftige Bebauungspläne wie auch hinsichtlich der geplanten neuen Baumschutzsatzung. „Denn erst abholzen und dann aufforsten, ist sicher keine gute und nachhaltige Strategie“, ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen überzeugt.

Sie betont: „Die Ausgabe standortheimischer Sträucher in diesem Herbst sowie heimischer Stauden im kommenden Frühjahr sind ein Erfolg der Grünen-Ratsfraktion, deren Antrag diese Aktion für Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt ins Leben gerufen hat.“ Die Fraktion hatte im Februar 2020 erfolgreich einen Antrag dazu in den Bau- und Umweltausschuss eingebracht.

Die Fraktionsmitglieder freuten sich sehr darüber, dass nun im Herbst 2020 etwa 450 Haushalte an der ersten Strauchausgabe-Aktion der Stadt beteiligt gewesen seien. Dies könne mit den kürzlich zugesagten Mitteln auch 2021 fortgesetzt werden. „Die lange geforderte Rückholung und Renaturierung von Ackerrandstreifen und die insektenfreundliche Bepflanzung der Straßenrandstreifen sind damit ebenfalls finanziell gesichert.“ Um Verbesserungen nachhaltig zu gestalten, seiem die Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und eine fachliche Unterstützung der Biologischen Station unverzichtbar, steht für Neuner-Krämer fest. Es geht darum, „Korridore“ zwischen einzelnen Habitaten zu schaffen. Nachfolgend nennt sie Ackerrandstreifen und renaturierte Gewässerrandstreifen, die auch im Förderantrag benannt seien. Aber auch Privatgärten, „in denen es wilde und bunte Ecken“ gebe, seien sinnvoll. „Die sachliche und fachliche Unterstützung aus der Verwaltung ist dabei ein wichtiger Schritt.“

Unterdessen hat die Spitze der Stadtverwaltung ein positives Fazit des diesjährigen Projekts gezogen, bei dem Bürger der Stadt aus einem Pflanzen-Portfolio ihre grünen Favoriten hatten aussuchen können. „Im Jahr 2021 soll es eine ähnliche Pflanzaktion geben“, kündigte Frieder Lüße als Organisator an. Rund 8350 Sträucher sollten an 450 Haushalte ausgeliefert werden.

Seit Ende November konnte mehr als ein Drittel der bestellten Sträucher an die Haushalte verteilt werden. Bis zum Wochenende solle der Rest an die Haustüren der Teilnehmer gebracht werden. Die Resonanz sei durchweg positiv, heißt es. Einige hätten sich bei der Verwaltung bereits mit Fotos der eingepflanzten Sträucher bedankt.

„Auch ich freue mich über den großen Erfolg unserer Pflanzaktion und über den Einsatz aller Beteiligten“, erklärte Bürgermeister Torsten Rohde bei einem Ortstermin. „Mit der Aktion kommen wir dem langfristigen Ziel näher, sowohl das Klima als auch das Stadtbild zu verbessern“, so Rohde. Mit den Fördergeldern aus dem Modellprojekt „Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“, für die kürzlich die Zusage kam, werde die Stadt weiter an diesem Ziel arbeiten. Mit den zugesagten 2,4 Millionen Euro sollen mindestens 1500 Bäume gepflanzt und Ackerrandstreifen sowie Straßenseitenräume aufgepeppt werden.