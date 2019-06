Seit 2003 hat Heidrun Ehrhardt-Froese die Geschicke der Ganztagsschule Ritterhude gelenkt. Nun heißt es Abschied nehmen, der Ruhestand ruft. (Christian Kosak)

Ritterhude. In die Wiege ist Heidrun Ehrhardt-Froese ihr Beruf nicht gelegt worden. Weder ihr Vater noch ihre Mutter waren Lehrer. Auch ihre Geschwister entschieden sich für eine andere Profession. Trotzdem: „Mir war schon als Kind klar, dass ich Lehrerin werden wollte“, erzählt die 64-Jährige. Von diesem Ziel habe sie sich nie abbringen lassen. Nun heißt es für sie, neue Ziele zu stecken: Zum Ende dieses Schuljahres geht die langjährige Leiterin der Ganztagsschule Ritterhude in den Ruhestand. Am Donnerstag, 13. Juni, ist ihre Verabschiedungsfeier.

Den Oberkörper leicht vorgebeugt, ist sie auf ihr Gegenüber am kleinen Konferenztisch im Schulleiterzimmer konzentriert. Ein heller, in freundlichen Farben gehaltener Raum; einladend und beruhigend – genau wie die Gastgeberin selbst. Über ihr Gesicht huscht ein Lächeln. Ihre Augen leuchten auf. „Wenn ich dazu beitragen kann, Kindern etwas mit auf den Weg in ihr weiteres Leben zu geben, dann ist das etwas Schönes für mich“, sagt Heidrun Ehrhardt-Froese. „Lehrerin ist daher immer noch ein Traumberuf für mich; ich würde ihn jederzeit wieder ergreifen.“

Bereits in der Grundschule sei dieser Wunsch von einer Lehrerin bei ihr geweckt worden: „Sie war toll, sie hatte solch eine positive Lebenshaltung.“ Ihr folgten andere – gute wie schlechte. „Einer freute sich darüber, wenn ein Schüler Fehler machte und war häufig ungerecht.“ Statt zu entmutigen, befeuerte sie diese Erfahrung, eine „gerechte Lehrerin“ zu werden. Eine, die um die Stärken und Schwächen ihrer Schüler wusste. „Ich wollte sie in ihren Talenten stärken“, sagt Ehrhardt-Froese. Und Fehler, so findet sie, dürften gemacht werden. „Wichtig ist, daraus zu lernen.“

Das Rüstzeug für diesen Weg hat ihr ihr Elternhaus mitgegeben: „Wir sind eine positiv denkende Familie, offen gegenüber allem und immer darauf bedacht, dass es dem anderen gut geht.“ Als Leiterin der Ganztagsschule Ritterhude hat sie diese Werte zu ihren Leitsätzen gemacht. Erweitert um das Versprechen an ihre Schüler, Kollegen und Eltern sowie alle, die an Schule beteiligt sind, immer sie selbst zu sein, sich die Anliegen und das Befinden aller anzuhören, deren Engagement wertzuschätzen und auf die Stärken der anderen zu vertrauen sowie diese zu fördern. „An diesen Leitsätzen lasse ich mich jederzeit messen“, sagt Heidrun Ehrhardt-Froese.

Schule funktioniert im Team

In allem, was sie sagt, schwingt die Überzeugung mit, dass Schule nur so gut ist, wie das Team, das Schule macht. Kurz: Heidrun Ehrhardt-Froese ist keine One-Woman-Show. „Ich leite von innen und stülpe nichts über; alle tragen das Konzept mit, sonst würde es kippen.“ Davon ist sie überzeugt und hat deshalb für die Ganztagsschule, die Ritterhudes Schwerpunktschule für Inklusion ist, entsprechende Diskussions- und Entscheidungsstrukturen geschaffen. Wie eine Pyramide baut sich dieses Konstrukt aus Leitungsgruppe und Schulfamilien auf. Ideen und Lösungsansätze werden darin behandelt, weitergereicht und mit neuen Ansätzen zurückgespielt. Dieses Feedback, konstruktiv und ehrlich, sei ihr wichtig, erklärt die Pädagogin.

Auf ihrem Weg hat sie sich nie geschont. Selbst als Schülerin nicht. „Ich habe als Viertklässlerin mit Fieber an den Prüfungen teilgenommen“, erzählt sie. Schließlich hing vom Ergebnis dieser besonderen Tests ab, auf welche weiterführende Schule sie käme. Nach dem Abitur schien sie trotzdem von ihrem Pfad abzukommen. Ein Jahr arbeitete sie für Eduscho. Als „Blick über den Tellerrand“ bezeichnet sie heute den Abstecher in die Arbeitswelt jenseits der Schulmauern. „Das war gut; es hat mich in meinem Wunsch, Lehrerin zu werden, bestärkt.“ Und so nahm sie 1975 das Studium der Fächer Mathematik, Wirtschaft und Technik in Bremen auf.

„Das Fach Mathematik war nicht allein für Lehramtstudenten“, erzählt sie. Angehende Diplom-Mathematiker mussten die Vorlesungen ebenfalls besuchen. Im vierten Semester hätten viele Kommilitonen hingeschmissen. Sie nicht. Sie habe sich durchgebissen. „Ich war ehrgeizig.“ Und tatsächlich, nachdem es einmal klick gemacht hatte, sei Mathe einfach für sie gewesen, fast trivial. „Das Studium habe ich 1980 mit Auszeichnung bestanden“, verrät Heidrun Ehrhardt-Froese.

Von da reihte sich eine Herausforderung an die nächste. „Mir ging es immer darum, meinen Horizont zu erweitern“, sagt sie. Dem Referendariat an der Grundschule Fischerhuder Straße in Gröpelingen folgte der Ruf an die private Realschule Bredenkamp in Bremen. Dort übernahm sie eine achte Klasse nach der anderen, wurde Vertrauenslehrerin für den neunten Jahrgang. Mit dem trat sie schließlich sogar eine Studienfahrt zum damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens nach Bonn an. „Eine dreiviertel Stunde hat er mit uns gesprochen und war ganz begeistert von der 'tollen' Klasse“, erzählt sie.

Für ihre 1987 geborene Tochter unterbrach sie ihre Karriere bis 1994. Mit ihrem ersten Mann war die gebürtige Bremerin in den Landkreis Osterholz gezogen. Weil sie auf eigenen Wunsch die Stelle an der privaten Realschule aufgegeben hatte, musste sie sich neu bewerben und erhielt eine Stelle, die sich auf zwei Schulen – in Rhade und in Selsingen – verteilte. Nach einem Jahr blieb es bei dieser Splittung, nur diesmal zwischen Lilienthal (Trupermoor) und der Kreisstadt (Lindenstraße). „Ab Sommer 1995 war ich dann ganz an der Grundschule Lindenstraße.“ In der Zeit lernte sie auch ihren heutigen Ehemann kennen. Bereits im Jahr darauf wurde sie Konrektorin.

Mehr Zeit für die Familie

2003 trat die Schulbehörde an sie heran, bot ihr die Stelle als Schulleiterin an der Jahnstraße in Ritterhude an. Projekte wie die Einführung der Eingangsstufe, der Integrationsklassen und der Inklusion, die Umwandlung der Grund- in eine Ganztagsschule sowie der dafür nötige Umbau und die Weiterführung der Partnerschaft mit Val de Reuil haben sie dort gefordert. Auf Kreis- und Landesebene beteiligte sie sich an weiteren schulischen Themen. Arbeitswochen mit 60 Stunden seien keine Seltenheit gewesen. „Aber ich habe meine Arbeit immer mit viel Freude und Herzblut gemacht, selbst wenn der Zeitaufwand kräftezehrend war.“

Nun freue sie sich auf mehr Zeit mit ihrem Mann und der Familie, darauf, zu reisen oder auch einfach mit ihrer Schwester zu frühstücken. Auf die Frage, ob sie die Schule nicht doch vermissen werde, sagt Heidrun Ehrhardt-Froese: „Mein Mann würde jetzt sagen, er sei kreativ und werde das zu verhindern wissen“, sagt sie und lächelt dabei amüsiert.