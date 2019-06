Osterholz-Scharmbeck. Werden die vier CDU-Mitglieder, die ihrer Fraktion im Osterholz-Scharmbecker Stadtrat den Rücken gekehrt haben, jetzt aus der Partei ausgeschlossen? Kristian Tangermann, Vorsitzender des Kreisverbandes, erklärte gestern, dass ihm der Antrag zur Einleitung eines entsprechenden Verfahrens bereits vorliege. Er kommt aus den Reihen des Stadtverbandes. Tangermann wies aber darauf hin, dass über das Thema sowieso gesprochen werden müsste, völlig unabhängig von irgendwelchen Antragsstellungen. Am Montag ist Gelegenheit dazu. Dann wird im Osterholz-Scharmbecker Hotel Tivoli eine Vorstandssitzung des CDU-Kreisverbandes abgehalten.

Wie berichtet, hatten die Eheleute Michael und Bettina Rolf-Pissarczyk sowie Thomas Wulff, Hans-Hermann Tietjen und FDP-Mann Axel Kook in einem Schreiben an den Bürgermeister die Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe im Stadtparlament aufgekündigt und mitgeteilt, dass sie zusammen mit der Bürgerfraktion eine neue Gruppe im Rat bilden würden. Das sei rein formal betrachtet schon ein Grund für einen Parteiausschluss, räumte Tangermann ein. Er steht aber auf dem Standpunkt, dass man zwar „Sachverhaltsaufklärung“ betreiben müsse, es für eine Entscheidung – pro oder contra Parteiausschluss – aber noch zu früh sei. „Wer zu welcher Gruppe gehört, darüber wird erst im Rat formelle Feststellung getroffen.“ Die Mitglieder des Osterholz-Scharmbecker Kommunalparlaments treffen sich am Donnerstag, 20. Juni, 15 Uhr, großer Sitzungssaal, zu ihrer letzten Zusammenkunft vor der Sommerpause. Rein theoretisch könnten die vier „Überläufer“ dann noch immer einen Rückzieher machen und den Bürgermeister bitten, den von ihnen unterschriebenen Brief zu zerreißen.

Dass das geschieht, daran dürfte selbst der Kreisvorsitzende nicht wirklich glauben. Denn die von der neuen Fraktionsvorsitzenden Marie Jordan betriebene Rotation im Verwaltungsausschuss zu Lasten von Michael Rolf-Pissarczyk und Hans-Hermann Tietjen hat einen Keil durch die Gruppe getrieben. Entstanden ist ein Riss, der schwer zu kitten sein dürfte. Erst recht nach den scharfen Angriffen gegen die Abtrünnigen, vorgetragen vom Stadtverbandsvorsitzenden Gerd Suba, der von den Vieren gefordert hatte, ihr Mandat zurückzugeben. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt wiederum hatte den Parteifreunden mit sanftem Nachdruck empfohlen, der politischen Heimat aus freien Stücken den Rücken zu kehren.

Tangermann, der sich angeboten hat, zwischen den beiden Lagern zu vermitteln, bleibt indes bei seiner Grundhaltung, dass es darum geht, den bereits in die Höhe getriebenen Schaden für die Partei zu begrenzen. „Man muss nicht noch Öl ins Feuer gießen und Entscheidungen übers Knie brechen.“ Er wirbt für einen „sensiblen Umgang“ mit der ganzen Affäre. Und dafür, sich Zeit zu lassen.

Zeit ist noch da. Zumindest bis zum 20. Juni. Mit den fünf Neuzugängen würde die künftige Bürgerfraktionsgruppe die CDU/FDP-Gruppe als zweitstärkste Kraft im Rat ablösen. Sie hätte bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister dann nach den Sozialdemokraten das zweite Vorschlagsrecht und dürften wohl einen Kompromiss-Kandidaten aufstellen, der aller Voraussicht nach nicht Marie Jordan heißt. Die Garlstedterin hätte also den Gewinn des Fraktionsvorsitzes mit dem Verlust eines Postens erkauft, der mit dem Prestige verbunden ist, sich als einer der wichtigsten Repräsentanten der Stadt darzustellen.