Das Schadstoffmobil sammelt gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten ein. (GIB)

Vollersode/Ritterhude. Im September fährt das Schadstoffmobil wieder durch den Landkreis Osterholz und macht in den einzelnen Gemeinden Halt. Die genauen Standorte und Uhrzeiten stehen in den persönlichen Abfallplänen der Aso (Abfall-Service Osterholz). Zwei der aufgelisteten Standorte stimmen aber nicht mehr. In Vollersode hält das Schadstoffmobil am Freitag, 13. September, am Feuerwehrhaus, Vollersoder Straße 1 und nicht wie angekündigt auf dem Parkplatz Baake an der Bergstraße. Außerdem hält das Fahrzeug am Dienstag, 24. September, in Stendorf bei der Einfahrt zur Max-Planck-Straße und nicht am Glascontainer an der B 6. Alle korrekten Standorte und genauen Termine gibt es im Internet auf der Seite www.aso-ohz.de.

Beim Schadstoffmobil können gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten kostenfrei abgegeben werden. Dazu gehören Gifte, Laugen, Säuren, flüssige Farben, Reiniger, Polituren, Pflanzenschutzmittel und sonstige Chemikalien sowie Abfälle, die solche Stoffe enthalten. Das können beispielsweise Nagellackreste, halb volle Haarspraydosen, Heizkörperlack oder Ofenreiniger sein. Diese Problemabfälle gehören laut Aso nicht in die Mülltonne, das Waschbecken oder die Toilette. Zu den umweltbelastenden Abfällen gehören auch Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und Batterien. Es besteht zudem die Möglichkeit, defekte kleine Elektrogeräte, wie Handys, Rasierapparate oder elektrische Zahnbürsten, bei dem Schadstoffmobil abzugeben.

Die Problemabfälle sollen auf jeden Fall dem Fachpersonal persönlich übergeben und nicht unbeaufsichtigt an der Annahmestelle zurückgelassen werden, rät die Aso. Wer den Termin verpasst hat, kann seine Problemabfälle auch mittwochs von 9 bis 15 Uhr im Entsorgungszentrum Pennigbüttel abgeben. Für Privatpersonen ist die Schadstoff-Sammelstelle im Entsorgungszentrum außerdem sonnabends von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.