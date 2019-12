Die Rock-Musiker von Afterburner erlebten in der Stadthalle jetzt ihr zwölftes Heimspiel. (Christian Kosak)

Von wegen „Stille Nacht“! Während die Kreisstadt in himmlischer Ruhe lag, war davon in der Stadthalle nichts zu spüren. Dort pulsierte das Leben, denn dort hatten, traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag, wieder Afterburner die Nachbrenner gezündet.

Dass die Rock-Größen aus Osterholz-Scharmbeck nicht nur das junge Publikum anzogen, machte ein Gespräch am Halleneingang deutlich: „Na, habt ihr eure Kinder hergefahren?“, wurde ein Besucherpaar gefragt, das entrüstet erwiderte: „Nein, wir haben uns selbst hergefahren!“ Das Publikum bestand wieder aus einem bunten Altersquerschnitt durch die rock-willige Bevölkerung des Elbe-Weser-Dreiecks, wie die Kennzeichen der draußen auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge verrieten.

„I’m Still Standing“ intonierte drinnen die Band, deren Repertoire überwiegend aus im typischen Sound gecoverten englischsprachigen Songs der Sechziger- bis Neunzigerjahre besteht. Ob sich das nun auf die weihnachtliche Trinkfestigkeit im Kreis der Familie bezog oder auch nicht: Das Publikum in der Halle jedenfalls nahm es als Aufforderung, die eher statische Haltung an Stehtisch und Bartheke zugunsten einer instabileren, schwungvoll-schwingenden Tanzhaltung aufzugeben. So sah man Konzertgäste, die mit leichtem Hüftschwung durch die Halle zogen, um sodann, das Bier in der Hand, mit Freunden und Bekannten Weihnachtswünsche auszutauschen. „Was, ihr seid auch hier?“ – „Ja, wie jedes Jahr am ersten Weihnachtstag!“

Schwerstarbeit am Schlagzeug

Unterdessen hatten Tjalf Hoyer, Maximilian zur Jacobsmühlen, Felix Weidenhöfer, Sebastian Ascher, Wilhelm Kandt und Ulrich Wortmann bereits „Radar Love“ von Golden Earring zelebriert und „The Look“ von Roxette in den Raum geworfen. Guter, alter, fetzig und gekonnt gespielter Rock, der dem Mann am Schlagzeug alles abverlangte und dem Publikum wie ein Stromstoß durch die Adern zu zischen schien. Auch das „Uptown Girl“ durfte nicht fehlen, begleitet von„Mr. Brightside“.

Zwar gehört Cat Stevens alias Yusuf Islam nun wirklich nicht in die Rubrik der Rocklegenden, wohl aber in die Rubrik der bekanntesten Singer-Songwriter der Siebzigerjahre. Umso bemerkenswerter daher, was die Afterburner aus seiner etwas melancholischen Ballade „Wild World“ machten, bevor sie mit einem rockigen „Feliz Navidad“ das Publikum in die Pause entließen. Gelegenheit für die Fans also, Arme und Beine ordentlich zu lockern, Getränkebecher nachfüllen zu lassen und sich mit Freunden auszutauschen.

Nach der Pause blieb nämlich keine Zeit mehr zum Stillstehen. Mit dem „Joyride“ ging es in die nächste Runde, bevor „Walk Like An Egyptian“ in die Beine ging. Beim unverwüstlichen „Everybody Needs Somebody” gab es im Saal auch für einige Vertreter der Lokalprominenz kein Halten mehr. „Die Show der Afterburner ist relativ kurz, aber dafür sehr intensiv“, stellte Stadthallenmanager Matthias Renken treffend fest, den es ebenfalls nicht statisch an einem Platz gehalten hatte. Bereits seit 1997 sorgt das Weihnachtsspektakel der 1996 gegründeten Band für ein volles Haus und jede Menge gut gelaunter Gäste. Auch diesmal waren nach Renkens Schätzungen gut 1000 Gäste zu dieser etwas anderen Weihnachtsfeier gekommen, um auf nette Leute und die Songs der Jugend zu treffen.

Und Hitmaterial hatten die Afterburner reichlich im Gepäck. „Tainted Love“, „Kids in America” und „Tubthumping” hielten das Publikum in Schwung, das allem Anschein nach auch im „Hotel California“ nicht zur Ruhe kommen wollte. „Wir freuen uns jedes Jahr auf diese Fete. Diesmal sind unsere Kinder dabei, und die haben auch ihren Spaß hier“, meinte Bernd, der mit seiner Frau Silvia und den beiden Töchtern aus Bremen-Nord angereist war. „Zu Hause holen wir dann oft die Original-Songs raus und hören sie uns mit den Kindern nochmal an. Meine Frau und ich mögen die Originale – die Mädchen finden die Version der Afterburner oft besser“. Eine Zugabe durfte auch dieses Jahr nicht fehlen, denn ohne die geht kein Burner-Konzert in der Stadthalle zu Ende. Kaum waren die letzten Töne verklungen, da verabredeten sich die Gäste schon fürs „Burning Christmas 2020“. Auch dann wird, kein Zweifel, die Stadthalle wieder voll fröhlich feiernder Menschen sein.