Wurst, Brötchen, Butter, Kaffee – und ein Laptop auf dem Frühstückstisch: Ex-Banker Ulrich Messerschmidt plauderte mit uns virtuell über seinen Ruhestand und die Zukunft der Geldinstitute. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Ulrich Messerschmidt offenbart seine andere Seite. Die meisten Menschen kennen ihn noch als Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Osterholz und der Sparkasse Rotenburg-Osterholz. Davon hat sich der 60-Jährige Anfang November verabschiedet – Ulrich Messerschmidt ist in den Ruhestand gegangen. Zinsen, Bilanzen und Kredite sind jetzt nicht mehr sein Metier, sondern eben diese andere Seite. „Ich bin ein alter Rockmusik-Fan“, gesteht Ulrich Messerschmidt, „meine erste LP war ,Machine Head’ von Deep Purple“.

Da staunen seine Gesprächspartner! Ein Banker als Metalhead, wo gibt’s das schon? Ulrich Messerschmidt muss unbedingt weitererzählen, und das tut er gerne. Anfangs, so mit zehn Jahren, habe es ja die Beatles noch gegeben. „Aber irgendwie stand Deep Purple im Raum. Ich war großer Fan von Richie Blackmoore.“ Der sei sowas von durchgeknallt gewesen. Aber seinetwegen habe er angefangen, klassische Gitarre zu lernen. Für die Menschen, die Richie Blackmoore nicht kennen: Er war Gitarrist und Gründungsmitglied von Deep Purple. Dort stieg er 1975 aus und gründete Rainbow.

Aber zurück zu Ulrich Messerschmidt. Frage: Komponiert er? Antwort: „Ich komponiere auch.“ Das eigene Studio im Haus war schon geplant. Aber wegen der Corona-Pandemie habe er das Projekt gestoppt. „Ich bin schon auf der Runway gewesen“, sagt Messerschmidt lachend. Dabei lässt er durchblicken, dass er gar nicht scharf darauf ist, vor Publikum zu spielen: „Das Schönste ist, zusammenzusitzen und sich gegenseitig zu inspirieren.“

Das aber ist zurzeit so gut wie kaum möglich. Selbst das Frühstück findet wegen der Corona-Pandemie und der Aufgabe, soziale Kontakte möglichst einzuschränken, diesmal anders statt. Ulrich Messerschmidt hat es sich zum Frühstück mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT in seinem Wohnzimmer gemütlich gemacht. Vor sich Kaffee, Butter, Schokocroissants und sein Tablet. Denn: Das Frühstück findet online statt. Eine ganz neue Variante den morgendlichen Kaffee zu genießen. Damit der virtuelle Besucher ein bisschen was von Ulrich Messerschmidts Haus sieht, dreht der das Tablet. Ins Bild kommt Hund Freddy.

Ein Schwenk von der Musik zu Ulrich Messerschmidts Leben als Banker beziehungsweise als Ex-Vorstandsvorsitzendem. Das, was er zuletzt noch zu managen hatte, war der erste Lockdown im Frühjahr. „Der hat mir einige schlaflose Nächte bereitet“, gibt er zu, während er an seinem Kaffee nippt. Als öffentliches Unternehmen sei die Sparkasse „den Menschen verpflichtet“. Dadurch sitzen die Verantwortlichen „zwischen Baum und Borke“: Sollen die Filialen und Geschäftsstellen im Sinne der Kunden geöffnet bleiben? Und wie steht es um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt?

Am Ende des Jahres ist deutlich geworden: Auch im Geld- und Kreditgeschäft wirkt Corona wie ein Beschleuniger in Sachen Digitalisierung. „Hier hat sich die Handlungsnotwenigkeit gezeigt“, zieht Ulrich Messerschmidt Bilanz. Immer mehr Kunden nutzten die entsprechenden Angebote, auch wenn es immer und nach wie vor Kunden gebe, „die weiterhin ihre Geschäftsstelle haben wollen". Vor diesem Hintergrund, findet Messerschmidt, ist die Sparkasse „ganz gut hybrid unterwegs“. Er schiebt zwischen zwei Croissant-Bissen eine Prognose hinterher: „Die Online-Filiale wird die größte Filiale der Zukunft sein.“

Mit dieser Aussage nimmt Ulrich Messerschmidt den Ball auf, der jetzt unweigerlich ins Spiel kommt: Wo wird sich die Sparkasse in einigen Jahren befinden? Der Banker im Ruhestand sieht hier zwei Lager: das eine antizipiert die Wünsche seiner Kunden und hat Mut zum Umbau, das andere bleibt bei seiner traditionellen Linie. Diese Sparkassen werden in einer Dekade vom Markt verschwunden sein, glaubt der frischgebackene Ruheständler.

Die Sparkassen, die mutig sind, haben aus der Sicht von Ulrich Messerschmidt gute Chancen. Wie das gehen kann, macht er am Beispiel des produzierenden Gewerbes deutlich: Es gelte, die Fertigungstiefe zu reduzieren, und das funktioniere gut. „Die Sparkasse der Zukunft ist weniger Produzent von Dienstleistungen, sondern Händler.“ Das aber müssten sie alle noch lernen. „Das ist nicht in der Sparkassen-DNA verwurzelt.“

Und wie steht es um die Messerschmidtsche Zukunft? Sie wird nicht nur aus der Musik bestehen. Ganz wird sich Ulrich Messerschmidt nicht zurückziehen – wenn er auch auf anderen Feldern tätig wird. Denn eines sei ihm immer wichtig gewesen: die Nachwuchsförderung. Deshalb hat er eine Dozentur an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Bremen angenommen.

Eigentlich sollte es zum Beginn des Wintersemesters losgehen. Doch Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir starten jetzt zum Sommersemester 2021“, meint er. So lange steht eben die Musik im Vordergrund – und vielleicht gibt es dann bei den Messerschmidts einmal mehr Richie Blackmoore zu hören. Aber bitte in der ihm gebührenden Lautstärke.