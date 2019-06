Stefan Molkentin und Caroline Nowak vom Wirtschaftstreff geben den Startschuss für den neuen Internet-Auftritt des Wirtschaftstreffs Osterholz-Scharmbeck. (Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Der bisherige Internetauftritt war ein wenig in die Jahre gekommen – eine umfangreiche Überarbeitung war dringend nötig geworden“, sagten Stefan Molkentin und Caroline Nowak vom Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck. Übernommen hat die Überarbeitung und Modernisierung die Firma Atenekom aus Osterholz-Scharmbeck. Über 140 Unternehmen – vom Ein-Mann-Betrieb bis zur mittelständischen Firma – sind inzwischen im Wirtschaftstreff organisiert. Die gemeinsam organisierten Aktivitäten haben das Ziel, die Wirtschaftskraft in Osterholz-Scharmbeck zu stärken und weiterzuentwickeln. Dazu gehört der neu eingeführte Stadtgutschein ebenso wie Events wie „OHZ grillt an“ oder die „Craft Beer Days“ am 14. und 15. Juni in der Innenstadt.

Der Wirtschaftstreff hilft zudem mit, dass die Innenstadt sauber bleibt. Ein extra dafür eingestellter Mitarbeiter ist eigenes zu diesem Zweck auf den Straßen und Wegen in der City unterwegs. Mit der neuen, „mobil-optimierten“ Internetseite www.wirtschaftstreff.de, die nunmehr auch bequem auf Tablet oder Handy besucht werden könne, so die Verantwortlichen, hätten interessierte Kunden die Möglichkeit, direkt Informationen zu den im Wirtschaftstreff organisierten Unternehmen abzurufen. Zudem können sie von dort aus die verlinkten Internetseiten der Unternehmen direkt besuchen.

„In diesem Jahr lobt der Wirtschaftstreff zum ersten Mal gemeinsam mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck und der Sparkasse Rotenburg Osterholz einen Wirtschaftspreis aus“, sagte Stefan Molkentin. „Die Bewerbungsfrist dafür endete am 12. Juni, der Preis ist mit 1000 Euro dotiert, die Preisverleihung findet im August statt. Unternehmen jeder Größe und Branche trügen durch ihr Handeln nicht nur zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Erfolg bei, sondern leisteten auch einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines Standortes, so Molkentin. Um diese vielfältigen Leistungen zu würdigen, werde der Wirtschaftspreis verliehen, der dann an eine regionale, gemeinnützige Organisation gespendet wird. Der Preisträger erhält eine hochwertige Bronzeskulptur.