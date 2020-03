Müssen Fahrradgeschäfte in diesen Tagen geschlossen bleiben? Oder dürfen die angeschlossenen Fahrradwerkstätten in Betrieb bleiben? Auch dies ist eine der Fragen, mit denen sich Gewerbetreibende nun an die Wirtschaftsförderer wenden. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Diese Zeit sei für alle eine Herausforderung. „Niemand hat dafür einen Plan in der Schublade liegen“, sagt Marc von Leesen. Ideen und Solidarität seien gefragt. Der Wirtschaftsförderer der Gemeinde Ritterhude ist überzeugt: „Da kommen wir nur gemeinsam durch. Firmen, Bürger, Kommunen: Wir alle müssen jetzt an einem Strang ziehen.“

Im Homeoffice, von dem aus von Leesen seit einigen Tagen arbeitet, gehen immer wieder Anrufe und E-Mails von Gewerbetreibenden ein. Seit ihre Geschäfte wegen der Eindämmung des Virus geschlossen bleiben müssen, sie Aufträge aus Angst vor Ansteckung verschoben oder von den Kunden abgesagt bekommen haben, stellen sich viele von ihnen existenzielle Fragen. Trotzdem bewegten sich die Anfragen absolut im Rahmen, sei der angeschlagene Ton sehr sachlich, so von Leesen. Meist gehe es um wirtschaftliche Hilfen, um Unterstützung durch den Staat.

„Einige Händler sind auch verunsichert“, berichtet der Wirtschaftsförderer. Sie hätten nicht gewusst, ob sie ihre Geschäfte schließen müssen. Was sei zum Beispiel mit Mischbetrieben wie Fahrradgeschäften? „Die haben vorn ihren Laden, wo sie alles rund ums Rad verkaufen, und hinten ihre Werkstatt.“ Während der Laden geschlossen werden müsse, handele es sich bei der Werkstatt um eine Dienstleistung, dürfe weitergeführt werden. „Die Frage ist ungeklärt“, sagt von Leesen.

Ihm sei ein Fall bekannt, da wurde das gesamte Geschäft zum Schutz der Mitarbeiter geschlossen. Die Eigentümer eines anderen betrieben die Werkstatt weiter. Kunden hätten ja ihre Räder zur Reparatur gegeben. Zudem werde allgemein dazu geraten, von Bus und Bahn aufs Rad umzusteigen. Den Landen habe dieser Händler aber ebenfalls geschlossen. Bitter, denn: „Für sie gibt es keine größere Saison als den Frühling; das bricht ihnen nun total weg.“ Inzwischen kämen aber weniger Fragen; die Lage werde klarer.

„Jetzt geht es um schnelle Hilfe für die Wirtschaft – ohne großen Aufwand“, meint von Leesen. Gerade kleine Firmen, die keine großen Rücklagen hätten, stießen sonst schnell an ihre Grenzen. Mieten, Gehälter – all das müsse ja weiter gezahlt werden. Ob die Hilfen, die die Regierung geplant hat, ausreichen werden, könne er zu diesem Zeitpunkt nicht einschätzen. Das müsse sich zeigen. Und alles hänge zudem davon ab, wie lange die Krise andauern wird. Eine große Sorge hat von Leesen: Dass die Flut der Anträge die zuständigen Behörden und Stellen überfordere. Die Server kämen schon jetzt an ihre Grenzen. Es sei ja nicht nur eine Branche betroffen, sondern alle. Und die Ämter hätten nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern, die in diesen Tagen kaum vollzählig im Einsatz seien dürften.

Arbeitsplätze sichern

Ziel müsse es sein, nicht nur die Firmen selbst, sondern die Firmen inklusive aller Arbeitsplätze zu retten, meint Marc von Leesen. Seiner Meinung nach reichten zinslose Kredite nicht aus. Die müssten die Betroffenen nach der Krise ja zurückzahlen. Eine zusätzliche Belastung. Die Gewerbtreibenden bräuchten daher Zuschüsse, die sie nicht zurückerstatten müssen, findet der Wirtschaftsförderer.

Die Hilfsmöglichkeiten der Gemeinde Ritterhude seien dabei jedoch begrenzt. Die gerade erhöhte Gewerbesteuer zu senken, sei schwierig. Schließlich habe die Kommune nur durch diese höheren Einnahmen ihren Haushalt genehmigt bekommen. Er halte es aber für denkbar, über eine Stundung und Ratenzahlung der Steuern nachzudenken. Nicht für alle, aber für Härtefälle. Denn: „Diese Steuern sind eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde. Wenn sie komplett wegbrechen, wirkt sich das direkt auf den Haushalt aus.“ Er selbst will den Gewerbetreibenden so gut wie möglich mit Rat und dem Knüpfen von Kontakten helfen: „Ich verstehe mich als ihr Partner“, sagt der Wirtschaftsfördere.

In der selben Rolle sieht sich auch von Leesens Kollege aus der Kreisstadt, Stefan Tietjen. Die Zahl der Nachfragen von Betroffenen halte sich bislang aber bei ihm in Grenzen, berichtet der Wirtschaftsförderer. Auch Tietjen stellt klar: „Wir sind erreichbar, wenn es irgendwo drückt, aber als Kommune haben wir keine finanziellen Möglichkeiten, um zu helfen.“ Tietjen verweist auf das Programm der Bundesregierung und die Möglichkeit, über die KfW-Bank einen Kredit aufzunehmen. Das sei aber Sache der Hausbank. Und genau wie Marc von Leesen findet Stefan Tietjen kreative Ideen in diesen Zeiten wichtig. Als positives Beispiel dafür führt Tietjen die Buchhandlung „Die Schatulle“ an: Die Inhaberinnen Ute und Sabine Gartmann hätten sich neue Vertriebsweg überlegt (wir berichteten).

Der Landkreis Osterholz begrüßt die Hilfsprogramme von Bund und Land zur Eindämmung wirtschaftlicher Schäden im Gefolge der Coronoavirus-Krise, teilt wiederum Verwaltungssprecher Malte Wintjen mit. Die Folgen, die die Pandemie für die Konjunktur haben wird, seien noch gar nicht absehbar. Wie bei der Kreisstadt hätten bei der Wirtschaftsförderung im Kreishaus bisher nur einige wenige Betriebe angerufen und nach Informationen gefragt. Manche betrafen die Allgemeinverfügungen und die Umsetzung, andere zielten auf mögliche Finanzierungshilfen.

Die Wirtschaftsförderung verweise dann auf die KfW-Programme und die N-Bank. „Bund und Land haben sehr schnell und weitreichend reagiert“, lobt Wintjen, schränkt aber ein: Die konkrete Umsetzung brauche Zeit und werde wohl über die Hausbanken der Gewerbetreibenden abgewickelt. Ansprechpartner beim Thema Kurzarbeitergeld sei wiederum die Bundesagentur für Arbeit. Vordringliches Ziel sei es, in den betroffenen Bereichen die Liquidität zu sichern.

Zu einem möglichen Anstieg der Insolvenzen – der Bund will die Antragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit lockern – lasse sich „momentan keine gesicherte Aussage“ treffen, so Wintjen. Bei den Bonitätsprüfern des Unternehmens „Creditrefom“ rechnet man aktuell damit, dass vor allem kleine Gastronomiebetriebe und Automobilzulieferer bedroht sein dürften. Deren Finanzdecke sei dünner als beim Durchschnitt, so Creditreform-Sprecher Patrik-Ludwig Hantzsch. Bei den Freizeit-, Sport- und Kulturdienstleistern seien 30 bis 40 Prozent weniger Jahresumsatz zu erwarten. Der Wirtschaftsforscher stützt sich auf Berechnungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Allerdings, so Hantzsch, seien in dessen Datenbanken die Existenzgründer und Jungunternehmer nicht enthalten und die stünden in den ersten vier Jahren auf besonders wackligen Beinen.

Sondernewsletter

Malte Wintjen betont: „Der Landkreis ist mit aller Kraft dabei, die Auswirkungen der Pandemie für den Landkreis Osterholz abzumildern. Das wird auch der Wirtschaft helfen.“ Auch rechne er damit, dass Bund und Land die Wirtschaftslage weiter eng beobachten und bei Bedarf nachsteuern werden. Bisher habe die Regierung milliardenschwere Hilfen und Erleichterungen bei Steuervorauszahlungen, Kurzarbeitergeld, Kreditbürgschaften und KfW-Krediten beschlossen.

Ein Solidaritätsfonds des Bundes für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer soll nun hinzukommen; die NBank des Landes plant schnelle Liquiditätshilfen ohne Hausbank-Beteiligung für kleine und mittlere Unternehmen: vorerst bis 50 000 Euro Kreditsumme, in ein paar Wochen auch über größere Beträge. Kleinunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten sollen durch ein Hilfsprogramm eine Förderung von bis zu 20 000 Euro erhalten, wenn sie einen wirtschaftlichen Schaden durch laufende Mietzahlungen oder Finanzierungskosten haben.

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises hat inzwischen einen Sondernewsletter zum aktuellen Stand der Dinge an die Betriebe verschickt und unter www.landkreis-osterholz.de/sondernewslettercorona ins Netz gestellt. Über Maßnahmen wie Schließungen, Abstandsregeln und Betretungsverbote informiert das Bürgertelefon unter 0 47 91 / 9 30 29 01 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr).