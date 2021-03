Schaukeln, Klettern, Wippen: Insgesamt 44 Spielplätze wurden vom OSTERHOLZER KREISBLATT in der Region getestet. Mithilfe unserer interaktiven Karte können sie sich einen Überblick aller getesteten Spielplätze verschaffen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link landen Sie direkt bei dem Spielplatz-Test. Tippen Sie in der Karte auf die Plus- und Minus-Symbole, um in die Karte zu zoomen.