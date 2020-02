Die Erdarbeiten für den Kindergarten-Neubau an der Schulstraße in Wallhöfen haben begonnen. (Peter von Döllen)

Vollersode. Kämmerer Marco Ehrichs brachte es auf den Punkt: „Der Haushalt für 2020 funktioniert“, sagte er bei der Sitzung des Vollersoder Finanzausschusses diese Woche. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 8800 Euro aus. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird Vollersode ein Plus von planerischen 105 900 Euro erwirtschaften. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Minus in Höhe von 167 000 Euro, das aber aus den vorhandenen Finanzmittelbestand ausgeglichen werden kann. Während der Beratungen in den Ausschüssen haben sich keine Änderungen ergeben, teilte Ehrichs mit.

Zur Finanzierung der Investitionen, hauptsächlich des Kindergartenneubaus in Wallhöfen, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600 000 Euro eingeplant. Bereits 2019 war dafür eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Würden die Kredite tatsächlich so aufgenommen, wäre Vollersode Anfang 2021 mit etwas mehr als 1,7 Millionen Euro verschuldet. Das entspricht bei 2825 Einwohnern am 30. Juni 2019 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 622 Euro. Insgesamt will Vollersode für Investitionen dieses Jahr 947 200 Euro ausgeben. Neben dem Kindergartenneubau sind unter anderem 100 000 Euro für die Straßen im Siedlungsbereich Wallhöfen und 128 700 Euro für den Wegebau im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens eingeplant. Die Ausschussmitglieder empfehlen dem Rat einstimmig, den Haushaltsplan zu genehmigen.

Viel Spielraum war nicht vorhanden. So driftete der Fokus der Sitzung immer mehr in Richtung Zukunft. Die offiziellen Schätzungen sagen laut Marco Ehrichs eine stabile Situation bei den Steuereinnahmen voraus. Trotzdem könne keiner sagen, wie sich beispielsweise die Konjunktur entwickeln werde. Laut Haushaltsplan wird Vollersode dieses Jahr 2,6 Millionen Euro an Steuern einnehmen. Die Umlagen, die Vollersode an Bund, Land und Landkreis abführen muss, werden aber auf 2,02 Millionen Euro steigen. Vergangenes Jahr waren es noch rund 1,8 Millionen Euro. Dabei fällt die Gewerbesteuerumlage durch ein geändertes Berechnungsverfahren von etwa 172 000 Euro in 2019 auf vermutlich 81 300 Euro. Von den Steuereinnahmen verbleiben der Gemeinde Vollersode rund 19 Prozent für die Bewältigung ihrer Pflichten.

Wie sich die Haushaltslage in den kommenden Jahren entwickeln wird, weiß keiner. Marco Ehrichs und der Verwaltungsvertreter der Bürgermeisterin, Friedhelm Lütjen, verwiesen auf die Finanzplanung. Nach dieser Modellrechnung können die kommenden Ergebnishaushalte nicht ausgeglichen werden. Und aus der laufenden Verwaltungstätigkeit seien nur noch geringe Überschüsse zu erwarten. „Die Gemeinde täte gut daran, ihre Möglichkeiten bei den Steuereinnahmen auszunutzen“, bemerkte Kämmerer Marco Ehrichs. Er hob damit auf die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer ab. „Das Prüfungsamt schaut ja auch auf die dauernde Leistungsfähigkeit“, fügte Lütjen an. Die stetige Aufgabenerfüllung müsse sichergestellt werden.

Vollersode hatte erst 2019 die Hebesätze angepasst, auf 420 Prozentpunkte für die Grundsteuern und auf 370 Punkte für die Gewerbesteuer. Falko Ostwald (SPD) würde deshalb die Hebesätze zunächst unverändert lassen. „Wir sollten das nicht auf Verdacht machen“, sagte er. Es sollte abgewartet werden, bis Informationen für eine derartige Entscheidung vorliegen. Friedhelm Lütjen regte an, eine Anhebung anzudenken, die zukünftig eine gewisse Handlungsfähigkeit eröffne. Sie müsste dafür deutlicher ausfallen. Erhöhungen um zehn oder zwanzig Punkte brächten nicht viel.

Nach der Anhebung der Sätze in Holste hat Vollersode derzeit mit Lübberstedt und Axstedt die niedrigsten Sätze in der Samtgemeinde. Marco Ehrichs erinnerte zudem an die anstehenden Aufgaben der Gemeinde. Einen großen Teil ihrer Einnahmen muss Vollersode derzeit für die Kindertagesbetreuung ausgeben. Die Kosten für den Neubau in Wallhöfen seien erheblich. Was den Haushalt aber deutlich belastet, sind die laufenden Kosten. „Jede Gruppe kostet zwischen 80 und 90 000 Euro“, schätzt Heinrich Oetting (SPD). Der neue Kindergarten kann zunächst drei Gruppen einschließlich Krippengruppen aufnehmen. Eine Erweiterung ist möglich.

Wie andere Gemeinden auch leidet Vollersode unter der Beitragsfreiheit für Eltern. Zwar bekommt sie Geld aus dem Härtefallfond, offiziell Billigkeitsrichtlinie genannt. Die reicht laut Ehrichs aber nicht aus, um den Wegfall der Elternbeiträge zu kompensieren. Zudem hat die Beitragsfreiheit zu einer verstärkten Nachfrage von Kindergartenplätzen geführt. „Das Land muss mehr für die Gemeinden tun“, forderte Oetting. Und auch vom Landkreis wünscht er sich mehr Geld aus der sogenannten Jugendhilfevereinbarung. Die Kinderbetreuung sei eigentlich deren Aufgabe. Die geplante Übertragung der Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung an die Samtgemeinde wird das finanzielle Problem der Mitgliedsgemeinden wohl nicht lösen. Über die Samtgemeindeumlage werden sie weiter daran beteiligt sein. Wann und wie die Übertragung erfolgt, ist noch offen.