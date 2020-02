Marco Ehrichs (links) ist neuer Verwaltungsvertreter des Hamberger Bürgermeisters Gerd Brauns. (Peter von Döllen)

Hambergen. Auf die Zahlen des Hamberger Haushaltes 2020, der diese Woche einstimmig von den Ratsmitgliedern beschlossen wurde, ging Bürgermeister Gerd Brauns nicht ein. Vielmehr versuchte er sich an einer Analyse der Situation, in der sich die Gemeinde gerade befindet. Und die Akteure, die diese maßgeblich beeinflussen, verortete er woanders: bei der Bundesregierung und der Landesregierung. Den Kommunalpolitikern bleibe kaum noch Spielraum, eine Gemeinde zu entwickeln. Dafür fehlt schlicht und einfach das nötige Geld. „Das Leben der Menschen findet nicht in Plenarsälen in Berlin oder Hannover statt“, stellte er in der Ratssitzung fest. Vielmehr spiele es sich in den Gemeinden als kleinste demokratische Einheiten ab. Was hier nicht funktioniere, habe direkten Einfluss auf die Menschen und könne auf den Ebenen darüber nicht mehr geheilt werden.

Gerd Brauns nannte nur eine Zahl aus dem bis zur Sitzung gültigen Haushaltsplan: 34 000 Euro. Diesen Betrag hätte Hambergen in die Straßenunterhaltung investieren können. „Das ist nichts“, urteilte Katja Barz (UKA-Linke-Gruppe) und sprach aus, was jeder ihrer Ratskollegen wohl auch dachte. Einziger Ausweg war eine Erhöhung der Steuerhebesätze. Die war schon im entsprechenden Fachausschuss diskutiert worden. Die SPD hatte dort eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von jeweils 430 auf 470 von Hundert und bei der Gewerbesteuer von 370 auf 400 von Hundert beantragt. „Wir haben uns damit schwergetan“, bemerkte Katja Barz für ihre Gruppe. Doch nun schlossen sie sich dem SPD-Vorschlag an. Damit wird beispielsweise ein Eigentümer, der bisher 300 Euro Grundsteuer im Jahr zahlte, künftig mit 28 Euro mehr belastet werden. „Wir haben keine andere Wahl“, meinte Barz. Auch die CDU schloss sich an. „Die Mehreinnahmen müssen aber in die Straßen fließen“, forderte CDU-Fraktionssprecher Tim Meyer. Damit stieß er überall auf offene Ohren.

Die Erhöhung spült nun knappe 200 000 Euro in die Kasse. Damit kann das ursprüngliche Minus im Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Für die Straßen stehen 177 000 Euro mehr zur Verfügung. Insgesamt beträgt der Ansatz 204 000 Euro. Wie das Geld eingesetzt werden soll, wird im Fachausschuss noch festgelegt.

Obwohl die Steuereinnahmen steigen, bleibt Hambergen weniger Geld zur freien Verfügung. Hauptgrund sind die gestiegenen Kosten für die Kindertagesbetreuung. Das liegt einerseits an höheren Personalkosten. Schwerwiegender ist aber die Beitragsfreiheit für Eltern. Im Prinzip eine gute und richtige Entscheidung, finden die Ratsmitglieder. Doch Gemeinden, wie Hambergen bleiben auf den Kosten sitzen. Neben der erhöhten Nachfrage nach Kita-Plätzen schmerzt der Wegfall der Elternbeiträge, die nicht komplett vom Land ersetzt werden. Für seine drei Kindergärten muss Hambergen dieses Jahr 646 000 Euro aufbringen. Das sind 56 000 Euro mehr als 2019.

Sparsame Kommunen benachteiligt

Kommunen, wie Hambergen, die sparsam mit den Einnahmen umgehen und Schulden möglichst vermeiden, sind besonders betroffen, findet Brauns. Bei vielen Förderprogrammen von Bund und Ländern profitierten eher reiche Kommunen. Ärmere Gemeinden könnten oft den Eigenanteil nicht stemmen. Und manche Förderrichtlinien benachteiligten Hambergen, weil sie auf Kommunen mit Schulden abzielen. Hambergen habe trotzdem in den vergangenen Jahren viel geschafft. Brauns zählte beispielsweise auf: Anpassung des Kita-Angebots, Realisierung eines Rückhaltebeckens und eines Überlaufbeckens, Anbauten an den Kindergärten in Heißenbüttel und Ströhe, den Bau eines Kreisels an der Kirche, Sanierung und Neubau eines Teils des Kanals und eine Verbesserung der Spielplätze. Außerdem habe die Gemeinde dafür gesorgt, dass der FC Hambergen seine Sportplätze behält. Rat und Verwaltung müssten sich nicht verstecken, findet der Bürgermeister.

Einer, der laut Gerd Brauns großen Anteil an dem Geschaffenen hat, konnte nicht an der Sitzung teilnehmen: Henry Frerks, der langjährige Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters. Dabei wurde er auf eigenen Wunsch von dieser Aufgabe entbunden. „Ich habe ihn von meinem Vorgänger geerbt“, sagte Gerd Brauns. Schnell hätten sie sich zusammengefunden. Frerks habe ihn auch oft wieder beruhigt. Nicht selten habe er ihm den Rat gegeben: „Schlaf erst mal darüber.“ „Wir bedauern, dass Henry Frerks nicht mehr unser Vertreter ist. Wir haben lange gut zusammengearbeitet“, erklärte Wilfried Fischer für die SPD-Fraktion. Tim Meyer äußerte sich ähnlich: „Wir bedauern, einen so kompetenten Vertreter zu verlieren.“ „Er ist aber ja noch da“, befand Katja Barz. Henry Frerks wird weiter als Leiter der Bauabteilung tätig sein.

Marco Ehrichs wird Frerks Nachfolger. „Das ist kein Job, um den man sich reißt“, glaubt Brauns. Die Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Verwaltungsvertreter setze ein gewisses Vertrauen voraus. „Er kann alles entscheiden, was ich entscheiden kann“, erläuterte Brauns. „Meine eigenen Erwartungen an mich sind hoch“, sagte Marco Ehrichs.