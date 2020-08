Nicht mehr einsturzgefährdet, aber nach wie vor urig gewunden: Die Osterholzer Friedhofsmauer. "Bischofsmützen" dienen als Decksteine. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Mauern erfreuen sich ja nicht immer großer Beliebtheit. Das Bauwerk am Osterholzer Friedhof ist aber eher ein verbindendes Element als ein trennendes. Es ist Stein gewordene Ortsgeschichte, ein Monument, auf das die Bürger im Osten der Kreisstadt stolz sind. Und so wurden die Sanierungsarbeiten am St.-Marien-Gottesacker an der Osterholzer Straße von den Anwohnern mit Wohlwollen verfolgt. Nachdem als Decksteine auch die sogenannten Bischofsmützen gesetzt worden waren, konnten die Handwerker der beauftragten Thüringer Firma am vergangenen Mittwoch nach sechswöchiger Arbeit ihre Sachen packen. „Es sind vielleicht noch einige kleine Restarbeiten zu erledigen, und die Abnahme steht noch aus“, erklärte Georg Ziegler, Pastor und Vorsitzender des Vorstands der Kirchengemeinde St. Marien. Die abschließende Prüfung vorzunehmen obliegt dem Amt für Bau- und Kunstpflege der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover.

Ziegler wollte das Ergebnis der Begutachtung natürlich nicht vorwegnehmen, als er sich sehr zufrieden zeigte mit dem Verlauf der Instandsetzung der Mauer, die knapp 90 Meter lang und eine Dauerbaustelle ist. Die Arbeiten konzentrierten sich diesmal auf dem westlichen Bereich, der an das Grundstück der Kreisverwaltung anschließt. Über einige Meter hatte die Mauer einen solchen Schiefstand angenommen, dass sie schon als Gefahrenstelle gelten musste. Vor allem dieser Umstand setzte die Kirche unter Handlungsdruck.

Jetzt ist wieder alles im Lot. Die Steine wurden abgetragen und nach Stabilisierung des Fundaments wieder eingesetzt. „Alles in Handarbeit“, betonte Luise Scholtissek, ehemaliges Vorstandsmitglied der Kirchengemeinde St. Marien. „Alten Zementputz abgeklopft, alle Fugen ausgeräumt und neu verfugt mit einem speziellen Trass-Kalk-Fugenmörtel.“ Mit diesen und weiteren Arbeiten im westlichen Bereich auf etwa 25 Meter Länge sei die Firma erfreulicherweise unter den veranschlagten Kosten von 80 000 Euro geblieben, berichtet Ziegler. Daher sei noch Geld übrig gewesen für weitere 20 Meter auf der anderen Seite des Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, das 1922 von jenseits des Atlantiks zu Vermögen gekommenen Deutsch-Amerikanern in Auftrag gegeben wurde. Ziegler: „Dieser Abschnitt wurde überarbeitet und ist nun hoffentlich für Jahrzehnte gesichert.“

Baumaterial aus naher Ziegelei

Es handelt sich um das älteste und einzige noch erhaltene Teilstück der Ur-Mauer, die ihre Entstehung den Plänen Jürgen Christian Findorffs verdankt. Der Rest ist neueren Datums. Es wurde immer wieder geflickt. Weil den Ziegeln Wind und Wetter zugesetzt hatten. Den Rest gaben ihnen die Vibrationen, die vom Schwerlastverkehr der Osterholzer Straße ausgingen, der zwangsläufig zunehmen musste, wie Scholtissek ergänzt, als in den 1980er-Jahren der Bahnübergang beim damaligen Kaufhaus Reuter geschlossen wurde. Einmal bohrte sich sogar ein Auto, das von der Straße abgekommen war, auf direktem Weg in die Mauer, die prompt einstürzte und eine lange klaffende Wunde hinterließ. Es wurde aber auch immer wieder angeflickt. Der Osterholzer Heimatforscher Wilhelm Berger weiß, dass der Friedhof mehrfach erweitert und damit die Mauer immer länger wurde. Anfangs habe sie sich nur über 130 Fuß, etwa 37 Meter, erstreckt. Heute hat der Friedhof etwa 3000 Grabstellen – der Moorkommissar hatte mit 73 geplant, wie Berger in Erfahrung gebracht hat. Im Auftrag von Oberamtmann Conrad Friedrich Meiners habe Findorff Mitte der 1760er-Jahre mit der Umsetzung des Projekts begonnen, das der geplanten Vergrößerung der Ortschaft Osterholz Raum geben sollte. Berger rechnet hoch auf 250 bis 300 Menschen, die an 55 Feuerstellen neu siedelten, wo heute Heidkampstraße, Rübhofstraße und Neue Straße verlaufen. „Tagelöhner, Kahnschiffer, Reepschläger und Schmiede zogen dorthin. Landwirtschaft betrieben sie im Nebenerwerb.“ Und wo gewohnt und gearbeitet wurde, ging man auch zum Gottesdienst. Findorff, der schon mit der Fertigstellung der Worpsweder Zionskirche (1759) betraut worden war und eine die Auftraggeber zufrieden stellende Arbeit ablieferte, widmete sich in den 60er-Jahren der Platz schaffenden Umgestaltung der im zwölften Jahrhundert geweihten und schon im 14. Jahrhundert einmal umgebauten Klosterkirche.

Damit bestand auch die Notwendigkeit, zusätzliche Gräber bereit zu stellen. Der alte Friedhof an der Klosterkirche sei erst 1832 aufgelöst worden, erwähnt Berger, der neue mit einer Mauer umgeben worden, für die Steine aus der seit etwa 1730 am Hammehafen produzierenden Ziegelei verwendet wurden. Sie waren gut 28 Zentimeter lang, was der im Kurfürstentum Hannover geltenden Sollmaßeinheit für einen Fuß entsprach. Die Rohstoffquelle für das in den Öfen gebrannten Baumaterial hat sich in einer Lehm-Graft befunden, die auf dem heutigen Stadiongelände verortet werden kann, wie eine alte Karte dokumentiert, die in der aktuellen Findorff-Ausstellung in der Osterholzer Museumsanlage präsentiert wird (Berger: „Alles sehr kurze Wege!“). Für den ersten Bauabschnitt seien 3000 Ziegel vermauert worden, berichtet der pensionierte Pädagoge. Für die Gründungsarbeiten wurden Feldsteine herbeigeschleppt.

Wie die Friedhofsmauer steht auch das auf ihr rankende Zimbelkraut unter Denkmalschutz. Die Mauerblümchen, die auf Muschelkalk bestens gedeihen, mussten in Teilen beseitigt werden, um die Arbeiten durchführen zu können. „Das Zimbelkraut wird aber nachwachsen. Es ist sehr robust und hat sich auch nach den Arbeiten von 1989 wieder angesiedelt“, versichert Luise Scholtissek, die sich unermüdlich für den Erhalt des historischen Bauwerks eingesetzt hat. Viele Spenden stammen von Privatpersonen, teilweise aus Nachlässen, aber auch von Handwerksbetrieben und Stiftungen. Zuschüsse gewährten auch das Landesamt für Denkmalpflege und der DRK-Stadtverband Osterholz.