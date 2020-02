Noch wächst Gras, wo bald eine Pflegeeinrichtung stehen soll. Das Baugelände liegt direkt am Kreiskrankenhaus. Die Verantwortlichen setzen auf Synergieeffekte. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Mitglieder von Planungs- und Verwaltungsausschuss haben dem Vorhaben der Kreisbehörde zugestimmt, eine Pflegeeinrichtung am Kreiskrankenhaus zu errichten. Zunächst soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Politiker verschiedener Parteien lobten die Idee. Nur der zu erwartende höhere Besucherverkehr macht manchem Kopfzerbrechen. Für Jörg Monsees von der SPD-Fraktion ist es „ein großer Wurf“.

Das Hickhack um einen größeren Parkplatz am Kreiskrankenhaus hat ein Ende: Die Parkplätze kommen – und obendrein eine Pflegeeinrichtung. Nachdem die Erweiterung der Parkfläche gescheitert war (wir berichteten), steht nun endgültig fest, dass auf dem Nachbargrundstück groß gebaut wird. Bevor es losgeht, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Die Erste Osterholzer Kreisrätin Heike Schumacher erläuterte den Mitgliedern des Planungsausschusses im Ratssaal der Stadt die Eckdaten. Danach wird auf dem etwa 13 000 Quadratmeter großen Areal südöstlich vom Kreiskrankenhaus eine Kurzzeitpflege-Einrichtung entstehen. Sie soll 60 Pflegeplätze bieten. Die Geländeflächen sind bereits angekauft worden. Das Projekt soll unter Einbeziehung von Synergien mit dem Kreiskrankenhaus betrieben werden, wie Schumacher erläuterte. Ausgangspunkt ist, dass der Landkreis keine „planbaren Kurzzeitpflegeplätze“ anbieten kann. Daher müsse man das Thema angehen – auch mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung. „Der Bedarf ist immens“, so die Kreisrätin.

Projekt auf Kreisebene vorgestellt

Im November 2019 ist das Projekt im Sozialausschuss des Osterholzer Kreistags vorgestellt worden (wir berichteten). Die Pflege-Einrichtung soll 40 Plätze vorweisen. Angegliedert ans Gebäude, soll ein Pflegeheim für Demenzkranke mit 20 Plätzen entstehen. Für Planung und Grunderwerb sind im Kreishaushalt 2020 zunächst 660 000 Euro eingestellt. Nach ersten Planungen ist die Einrichtung nach Art einer Hausgemeinschaft konzipiert. Es sind sechs Wohneinheiten für jeweils bis zu zehn Bewohner vorgesehen. Jede Gruppe verfügt über eine große Wohnküche, um die herum ein Flur verläuft. An dessen Außenseite sind ringsum die Einzelzimmer angeordnet: 40 zu ebener Erde, weitere 20 im ersten Stock. Jedes Zimmer ist etwa 18 Quadratmeter groß. Einige Zimmer sind größer, um dort ein zweites Bett aufzustellen.

Thomas Krüger von der Linksfraktion gefällt die Idee. Nur die schwierige Verkehrssituation am Krankenhaus müsse im Blick behalten werden, mahnte er an. „Korn- und Wiesenstraße sind schon jetzt überlastet.“ Anja Heuser von der Grünen-Fraktion begrüßt das Vorhaben ebenso. Auch die öffentliche Trägerschaft sei von Vorteil. Es gebe nur einen Wermutstropfen: Allein der Bau der Pflegeeinrichtung helfe nicht, den Fachkräftemangel zu beheben. „Wo sollen das Pflegepersonal herkommen“, fragte sie in die Runde.

Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe bezeichnete das Bauvorhaben als „Gewinn für Stadt und Landkreis“. Es biete eine große Möglichkeit, dort etwas zu gestalten, ist er überzeugt. Auch zur Verkehrssituation bezog er Stellung: „Es ist die Aufgabe der Stadt, dass der Verkehr in der Wiesenstraße bewältigt werden kann“, so Pallasch. Harry Schnakenberg vom Seniorenbeirat empfahl, die Zugangsstraße kurzerhand zur Einbahnstraße zu machen. Das sei möglicherweise die Lösung, um die verkehrliche Situation zu entschärfen.

Entzücken auch auf Seiten der SPD: „Dafür kann man sich schon begeistern“, frohlockte SPD-Mann Jörg Monsees. Das Projekt sei "eine dolle Sache“. Und auch der CDU-Fraktion gefällt die Idee, am Kreiskrankenhaus eine Pflegeeinrichtung unter der Regie des Landkreises zu bauen. „Das ist ein ganz großes Glück“, steht für Brunhilde Rühl von der CDU-Fraktion fest. Schon bei der Vorstellung im Kreistag habe es nur lobende Worte dafür gegeben, weiß sie. „So eine Begeisterung habe ich im Kreistag selten gesehen“, schilderte die Kreis- und Stadtratsabgeordnete ihre Eindrücke. Das Vorhaben, mit dem Bau der Pflegeeinrichtung auch die Parkplatzsituation am Krankenhaus zu entschärfen, sei „aus einem Guss“.

Bei der Abstimmung enthielt sich Thomas Krüger (Die Linke) seiner Stimme. Er hätte das Baufeld lieber nördlich des Kreiskrankenhauses gesehen. Alle anderen Vertreter des Ausschusses sprachen sich für das Aufstellen eines Bebauungsplans aus. Auch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben sich am Donnerstag dafür ausgesprochen.