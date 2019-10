Hat die Geschichte von West-Autos in der DDR auf 270 Seiten in einem Buch aufgearbeitet: Björn Herrmann. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Tuck, tuck, tuck! Knatter, knatter! Wer einmal in Ost-Berlin oder der DDR war, vergisst das typische Geräusch eines Zweitakt-Motors nicht mehr. Auch der Gestank bleibt dem im Westen aufgewachsenen Zeitgenossen in der Nase beziehungsweise in Erinnerung. Vor allem der Trabant und der Wartburg sorgten für Mobilität á la DDR. Wenn dann doch mal ein Autos aus dem kapitalistischen Ausland des Weges kam, war das Erstaunen des Westbesuchs groß.

Westautos, ja, die gab es auch im „ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden“, wie sich die DDR selbst nannte. Im Großen und Ganzen bekannt ist die Lieferung von rund 10 000 Golf von Volkswagen in die DDR im Jahr 1978. Auch dass die Staats- und Parteiführung um Erich Honecker Volvo und Citroen CX fuhr, ist unter anderem durch Fernsehbilder von hüben und drüben belegt. Doch damit ist nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt.

Dieser Mercedes 300 SL mit DDR-Kennzeichen wurde in Leipzig fotografiert. (Björn Herrmann)

Wie tiefgehend dieses Thema ist, hat Björn Herrmann in einem knapp 270 Seiten dicken Buch mit dem Titel „Westautos in der DDR“ aufgearbeitet. Seine Recherchen im Bundesarchiv, in der Stasi-Unterlagen-Behörde und bei Zeitzeugen legen einen bislang so gut wie unbekannten Teil der deutsch-deutschen Auto- und Wirtschaftsgeschichte offen. Eine zentrale Rolle spielte dabei DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski mit dem Unternehmensgeflecht „Kommerzielle Koordinierung“, kurz „KoKo“.

Bekannt ist Björn Herrmann in erster Linie durch sein kommunalpolitisches Engagement – er sitzt für die SPD im Osterholzer Kreistag und im Schwaneweder Gemeinderat. Weniger bekannt ist, dass der 46-jährige Kulturwissenschaftler seit 1991 ein Faible für Autos aus der DDR hat. Herrmann war nicht nur Mitglied eines Wartburg-Clubs, sondern er fuhr auch einen – zum Beispiel vom heimischen Meyenburg zur Vorlesung an der Universität Bremen.

Die DDR gibt 1982 einen gepanzerten Peugeot 604 an Polen ab. (Björn Herrmann)

Wer sich derart für die Autos aus dem Osten interessiert, den verschlägt es irgendwann ins Museum für sächsische Fahrzeuge nach Chemnitz. Björn Herrmann fuhr 2013 dorthin. Er erinnert sich: „Dort sind ein Golf, ein Volvo und ein Citroen GSA ausgestellt.“ Die Besucher würden noch erfahren, dass die Autos importiert worden waren, um den DDR-Markt zu erweitert. „Mehr Informationen gibt es nicht.“

Das, fand Björn Herrmann, geht gar nicht. Noch am gleichen Abend begann er, im Internet zu recherchieren: Gibt es noch Westautos, die einst in die DDR exportiert wurden? Es gab beziehungsweise gibt sie noch immer. Ein Jahr später, 2014, legte sich Björn Herrmann einen VW Passat, Baujahr 1987, zu. Es ist eines von rund 300 Fahrzeugen, die über den Genex-Geschenkdienst in die DDR gekommen waren. Über Genex konnten die DDR-Bürger Waren bestellen, die es bei ihnen entweder gar nicht oder nur sehr schwer gab. Voraussetzung: Entweder die West-Verwandtschaft oder die DDR-Bürger bezahlten in harter Westwährung, den Devisen.

Mit seinem Sammlerstück stieß Björn Herrmann erstmals auf ein Stück dieser Wirtschaftsgeschichte, die er fünf Jahre später in seinem Buch beleuchten sollte. „Das Auto stammt aus Greifswald“, sagt Björn Herrmann. Die Besitzer hätten es bei der West-Verwandtschaft bestellt und selbst mit Vermögen aus dem Westen bezahlt. Der im Original erhaltene Abholschein der Genex weist aus, dass der Wagen im Mai 1987 beim VEB IFA-Vertrieb Berlin abzuholen ist. Das Auto bekam das amtliche Kennzeichen ABE 7-84. Zweieinhalb Jahre später war es Geschichte: Die Halter verließen die DDR im Dezember 1989 in Richtung Lahn-Dill-Kreis.

Der Passat reichte Björn Herrmann nicht: Er legte sich für wenig Geld einen Fiat Uno, einen Peugeot 305 und einen VW Golf 2 zu. Auch hinter diesen Autos stecken aus heutiger Sicht faszinierende Geschichten. „Der Fiat gehörte der Wirtin der Kneipe am Friedrichstadtpalast“, meint Björn Herrmann schmunzelnd, „den hat sie mit den Trinkgeldern der Westkünstler bezahlt.“ Allerdings bekam die Frau den Fiat nicht über die Genex, sondern über den Kauf im Intershop.

Der Peugeot 305 war ein Auto für die sogenannte Funktionselite: Ärzte, Kombinatsdirektoren oder auch verdiente Künstler kamen damit von A nach B. „Solche Autos wurden von der Gruppe Karat gefahren“, klärt Björn Herrmann auf. Seinen Peugeot nutzte der Direktor eines Außenhandelsbetriebs. „Im Bundesarchiv gibt es dazu noch den Bettelbrief des Mannes. Das ist eine dicke Akte“, erzählt der Kulturwissenschaftler.

Und dann ist da noch Björn Herrmanns VW Golf. Die West-Tante sorgte einst dafür, dass ihn ihre Ost-Neffen in Sangerhausen im heutigen Sachsen-Anhalt bekommen. Danach besaß ihn ein Reichsbahner. „Der hat tunlichst vermieden, dass das Auto zu sehen war“, erzählt Björn Herrmann. Der Golf sei eigentlich nur zum Ziehen des Anhängers beim Heumachen benutzt worden – kein Wunder also, dass das Auto, Baujahr 1988, einen Kilometerstand von nur 50 000 auf dem Zähler hat.

Nach zwei Jahren Sammelleidenschaft reichte es Björn Herrmann nicht mehr, nur Autos zu sammeln. Er machte sich daran, die Geschichte hinter diesen Deals aufzuarbeiten – eine Art Stich ins Wespennest, denn bekannt war darüber so gut wie nichts. Und Akten, das war alsbald klar, gibt es nur noch wenige. Denn bei Wirtschaftskontakten in den Westen ging nichts ohne die Koko. „Es war wie eine Krake“, meint Björn Herrmann. Und: „Die waren beteiligt, wenn es darum ging, Westautos in die DDR zu holen.“

Die Devise bei allen Geschäften sei gewesen, möglichst keine der ohnehin knappen Devisen einzusetzen. Die DDR setzte auf Kompensationsgeschäfte: Sie bezahlte die Westimporte mit Waren. Davon profitierten zum Beispiel VW und Citroen. „Fast alle VW der 1980er-Jahre hatten DDR-Scheinwerfer“, erzählt Björn Herrmann. Er weiß mehr: „Ein Großteil der Karosserieteile kam aus dem Erzgebirge.“

Auch Citroen sorgte für Austausch: Die Franzosen bauten in Zwickau ein komplettes Werk für Gelenkwellen und nahm Teile davon für die eigenen Autos ab. Mit dem Versuch, der DDR ein ganzes Werk anzudrehen und das Modell „Visa“ dort bauen zu lassen, scheiterte Citroen. Doch so ganz ohne Wirkung blieben die Umtriebe der Franzosen nicht: Um im Konkurrenzkampf nicht den Kürzeren zu ziehen, stiegen die Wolfsburger massiv ins Genex-Geschäft ein.

Auf diesem Weg gelangten etwa 14 000 Golf 2 in den Arbeiter- und Bauernstaat. Das Modell wie es Björn Herrmann sein Eigen nennt, war der meistgefahrene VW in der DDR. 14 000 Stück gelieferte Autos „waren für VW wenig, aber auf den DDR-Straßen war es wahrnehmbar“, zieht Björn Herrmann einen Vergleich.

Das alles herauszufinden, kostete ihn eine Menge Zeit und Geduld – so zum Beispiel im Bundesarchiv. „Ich habe zwei Wochen lang einige Kubikmeter Akten von links nach rechts bewegt“, blickt der Kulturwissenschaftlicher zurück. Das Problem: Die Akten der Koko waren geschreddert worden, bevor die Nachwende-Institutionen der DDR und später die bundesdeutschen Behörden darauf zugreifen konnten. Glücklicherweise, so Herrmann, seien die Handakten der DDR-Führung erhalten. Darunter fallen zum Beispiel die Beschlussvorlagen für das Politbüro beziehungsweise Schalck-Golodkowski.

Björn Herrmann verbrachte indes nicht nur Zeit im Bundesarchiv, sondern arbeitete sich ebenso durch die Bestände des Archivs der Stasi-Unterlagenbehörde. „Das war wegen der Fahrzeuge für die Staatsführung interessant“, sagt Björn Herrmann. Die Mächtigen fuhren nämlich Volvo und Citroen. Sie zu beschaffen war Aufgabe des Ministeriums für Staatssicherheit.

Spätestens an dieser Stelle wird die Doppelrolle der Koko klar: Sie sorgte für Deviseneinnahmen des Staates und sie war ein Teil der Staatssicherheit. Schalcks-Golodkowski war entsprechend sogenannter Offizier im besonderen Einsatz (OibE), nämlich Major der Staatssicherheit mit den Bezügen eines Generals. Seine Zuarbeiter schrieben gleichermaßen Wirtschafts- und Geheimdienstvorlagen.

Als dritte Quelle zapfte Björn Herrmann ehemalige Mitarbeiter der Fahrbereitschaft des Politbüros an – unter anderem den Chef des Personenschutzkommandos. Björn Herrmann macht klar: „Die Fahrbereitschaft war eine Stasi-Einheit, die Hauptabteilung X.“ Dazu gehörte auch ganz gewöhnliches Personal, wie ein Werkstattmeister. Er berichtet beispielsweise, dass er zu Serviceschulungen nach Paris und Göteborg geschickte wurde, um die Volvos und Citroens der Staatsführung überhaupt reparieren zu können.

Auf den knapp 270 Seiten seines Buches hat Björn Herrmann noch mehr skurrile Ereignisse zusammengetragen – so etwa die Geschichte von Jörg Pattusch. Er hatte im Jahr 1968 die Genehmigung bekommen, in Dresden einen „Spezialbetrieb für VW-Kfz-Fahrzeuge“ zu betreiben. Jörg Pattusch baut einen Käfer um und fährt siegreich Ralleys im Ausland sowie in der DDR. Im Jahr 1979 wird er DDR-Meister. Danach dürfen Westautos nicht mehr an den Start gehen, denn „es kann nicht sein, was nicht sein darf“, schreibt Björn Herrmann.

„West-Autos in der DDR“ ist im Verlag Oktan79 erschienen und kostet 34,90 Euro. Im Frühjahr 2020 ist überdies eine Sonderausstellung über West-Autos in der DDR geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.