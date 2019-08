Geschäftsführer Norbert Mathy erläutert den Hintergrund der Diakonie-Woche; sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Unerhört!". (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Unerhört!“ – Dieser doppeldeutige Ausruf ist das Motto der morgen beginnenden Woche der Diakonie. Norbert Mathy, Geschäftsführer beim Diakonischen Werk des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck, erklärt den Slogan so: „Viele Menschen bleiben mit ihren Anliegen unerhört; und es ist unerhört, dass diese Not nicht gehört, nicht wahrgenommen wird.“ An dieser Stelle setzen die Hilfs- und Beratungsangebote des Diakonischen Werks an, die von knapp 30 Haupt- und rund 200 Ehrenamtlichen getragen werden.

An vier Standorten im Stadtgebiet deckt das Diakonische Werk weit mehr als ein Dutzend Aufgabenfelder ab. Hinzu kommen weitere, eigenständige diakonische Einrichtungen wie die ambulanten Pflegedienste, der Lebensraum Diakonie (vormals Herbergsverein), die Behindertenhilfe Lilienthal oder das Seniorenzentrum "Haus am Hang". Die Woche der Diakonie soll einige der Angebote ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken – und damit auch die Menschen in schwierigen Lebenssituationen. "Wir wünschen uns, dass wir mithilfe der Kampagne "Unerhört!' denen zuhören, die sonst in unserer Gesellschaft überhört werden", so der Geschäftsführer. Für sie könne und wolle die Diakonie auch Sprachrohr sein. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Gemeindemitglieder handelt oder nicht.

Mathy sagt: „Menschen, die Unterstützung brauchen, suchen ein offenes Ohr, wollen sich jemandem anvertrauen.“ Darum sei das Zuhören erst einmal das Wichtigste. „Vielfach ist damit schon der erste Schritt getan.“ Der Diakonie-Geschäftsführer nennt das Beispiel einer alleinstehenden Seniorin, die ihm neulich geschildert habe, sie habe ihr Leben lang gearbeitet und nun reiche ihre kleine Rente zum Leben nicht aus; sie schäme sich aber sehr, das Diakonie-Angebot von Wärmestube und der Osterholzer Tafel im Gästehaus an der Loger Straße anzunehmen. Möglicherweise, hofft Mathy, könne die Rentnerin nach dem Gespräch nun doch die Hilfe annehmen.

Hilfe zur Selbsthilfe

In der Wärmestube erhalten in Not geratene Menschen eine warme Mahlzeit zum kleinen Preis. Und bei der Tafel erhalten bedürftige Menschen nach vorheriger Einkommensprüfung gespendete, qualitativ einwandfreie Lebensmittel. Die Diakonie wolle den Menschen „Gehör schenken“, wie der Geschäftsführer sagt; um dann „gemeinsam zu schauen, was getan werden kann – auch unter dem Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe“. Im Vordergrund stünden Menschen, die „aus verschiedenen Gründen nicht teilhaben können an dem, was für uns selbstverständlich ist“; die nur mit Mühe die Notwendigkeiten des Alltags organisiert bekommen und hilfebedürftig werden.

In einer unübersichtlichen Welt, in der das Tempo steige und Gerechtigkeit auf der Strecke zu bleiben drohe, gebe es „Menschen, die einfach nicht hinterher kommen“, fährt Mathy fort. „Das erleben wir in der Schuldnerberatung, wenn Menschen mit den Verlockungen der modernen Konsumgesellschaft nicht zurechtkommen; oder wir erleben es in der Tagesstätte an der Hundestraße.“ Für psychisch kranke oder seelisch behinderte Menschen betreibt das Diakonische Werk dort eine Tagesstätte mit angegliedertem Café für Betroffene und Angehörige. Gleich nebenan befindet sich zudem eine Ergotherapie-Praxis.

An der Hundestraße 11 sind auch Trauercafé und Trauergruppe ansässig. Die Begleitung von Sterbenden und Trauernden ist dabei inzwischen ein Arbeitsschwerpunkt, der Mathy zufolge durch Vernetzung weiter wachsen wird. So hat die Diakonie an der Findorffstraße 21 neben dem ambulanten Hospizdienst auch „Anderland“ angesiedelt, ein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Unterdessen betreibt die Diakonie im Haus der Kirche mehrere Fachstellen: Sie bieten neben allgemeiner Sozialberatung auch Hilfen für Migranten und Flüchtlinge, Kiffer und Drogensüchtige, straffällig gewordene Jugendliche oder überschuldete Menschen. Suchtprävention und Schwangerschaftskonfliktberatung runden das Portfolio ab. Die Angebote sind kostenlos, das geschulte Personal unterliegt der Schweigepflicht.

Bei alledem seien die Ehrenamtlichen nicht wegzudenken, wie Norbert Mathy betont. Die Kampagne nennt sie „Alltagshelden“, deren Einsatz mit der Woche der Diakonie besonders gewürdigt werden soll. Auch Mathy möchte diesen Multiplikatoren gern den Rücken stärken, denn nicht überall träfen die Freiwilligen der Diakonie auf Verständnis und Respekt. Zugleich erlebe er aber auch viel bürgerschaftliches Engagement im Angesicht von Notlagen; das Gästehaus sei beispielsweise eine regelrechte Bürgerbewegung, welche die Menschen zusammenrücken lasse. Die Helfer kümmerten sich darum, dass das Leben in der Stadt lebenswert sei auch für diejenigen, die am Rande stehen. Dazu trügen auch diejenigen bei, die keine Zeit für Mitarbeit haben, aber finanzielle Unterstützung leisten.

Das Diakonische Werk arbeitet mit vielen Akteuren in Stadt und Landkreis zusammen. Es ist aber kein Arbeitgeber wie jeder andere. Die Identifikation mit der Aufgabe hat für Mathy, wie er sagt, einen besonderen Stellenwert. „Es geht nicht darum, irgendeinen Job zu machen, sondern da spielt auch Herzblut eine Rolle.“ Das habe folgenden Hintergrund: Auftrag der Kirche sei es, das Evangelium zu verkünden in Wort und Tat. Und die Tat, das Dienen im Zeichen der Nächstenliebe, sei dabei sozusagen die gemeinsame Wurzel. Sie leitet sich her aus den sechs Werken der Barmherzigkeit, die im Matthäus-Evangelium aufgeschrieben wurden: Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen.

Dies sei Aufgabe des Einzelnen, der christlichen Gemeinde und der Diakonie als dem Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche. Im Hinblick auf das Motto der Diakonie-Woche heißt das für Mathy: „Jede Lebensgeschichte hat ein Recht darauf gehört zu werden. Nur wer zuhört, kann ins Gespräch kommen und Antworten geben.“

Weitere Informationen

Seit 2003 gibt es die Woche der Diakonie, die wir in der kommenden Woche mit mehreren Beiträgen begleiten werden. Sie endet stets mit dem zweiten Sonntag im September, der in Niedersachsen als Diakoniesonntag gilt. Näheres im Internet unterwww.woche-der-diakonie.de und unter www.diakonisches-werk-ohz.de.