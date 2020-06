Jutta Kemmer von der KVN hat, wie auch die Biologische Station, ihr Büro im alten Mühlengebäude. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Jutta Kemmer ist gerade wieder "einige Tage draußen“ gewesen. Deshalb, so sagt sie, habe sie nicht gleich auf unsere Mail-Anfrage antworten können. Draußen, das ist für die Biologin nicht nur mal eben ein Schritt vor die Tür. Im Gegenteil: Dann macht sich Jutta Kemmer ein intensives Bild von der Natur. Die nämlich ist sozusagen ihr täglich Brot.

Dabei katalogisiert sie nicht etwa den Bestand seltener Pflanzen oder beobachtet Tierpopulationen. Ihre Aufgaben stecken hinter einem Wortungetüm: Koordinationsstelle für naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung (KVN): Das ist die offizielle Bezeichnung für das, was Jutta Kemmer draußen sowie an ihrem Schreibtisch bei der Biologischen Station Osterholz-Scharmbeck (Bios) beschäftigt. Wo der Naturschutz eine Stimme braucht, ist die KVN nicht weit. „KVN ist gelebte Demokratie“, ist Kemmer überzeugt. "Die moderne Gesellschaft lebt von Beteiligung und Mitwirkung.“ Beides ist im Land Niedersachsen und auf Bundesebene gesetzlich verankert. Dadurch soll garantiert werden, dass etwa bei großen Bauprojekten auch Naturschutz Gehör findet.

Jutta Kemmer erklärt diese nach eigenen Worten „trockene Materie“ stets mit einem einnehmenden, offenen Lachen. Allerdings geschieht dies in Zeiten der Corona-Beschränkungen nicht Auge in Auge – Jutta Kemmer, die mit einem Doktortitel ausgestattet ist, sitzt an diesem Tag vor ihrem Bürolaptop. Webkonferenz-Software mit Kamera und Mikrofon sind die Mittel der Wahl für unser Gespräch. Schon seit dem Jahr 2000 ist Jutta Kemmer das Gesicht der Koordinationsstelle. Eigentlich sollte dieser runde Geburtstag gefeiert werden, aber dann kam das Virus. Kemmer verspricht aber: „Das holen wir nach.“

Die rechtlichen Grundlagen dafür, dass der Naturschutz überhaupt gehört wird, sind enorm vielfältig. Da ist einmal das Bundesnaturschutz-Gesetz. Auf Landesebene gibt es überdies das Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz. Sein Vorgänger war das Niedersächsische Naturschutzgesetz von 1993. Mit dem Inkrafttreten des Ausführungsgesetzes wurde das Verbandsklagerecht für die Naturschutzverbände eingeführt.

Dafür wiederum gibt es – wie sollte es anders sein – eine europäische Basis: die Aarhus-Konvention von 1998. Durch sie sind die Mitwirkungs- und Klagerechte der Naturschutzverbände nochmal deutlich erweitert worden. Was die Aarhus-Konvention ist, erklärt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf seiner Internetseite. Danach geht es um die Stärkung der „Beteiligungsrechte der Zivilgesellschaft“. Die Aarhus-Konvention habe drei Säulen: Neben der Öffentlichkeitsbeteiligung, wie Jutta Kemmer sie organisiert, sind es der Zugang zu Umweltinformationen und sowie der Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten.

Wir fragen Jutta Kemmer nach dem Antrieb für ihre Tätigkeit. Die Biologin nennt drei Gründe. Erstens sehe sie sich als „Knotenpunkt“ für die Naturschutzverbände einerseits sowie zu Politik und Verwaltung andererseits. Das heißt: Naturschützer können Zyklen, Leben und Wechselbeziehungen von Blumen und Tieren erklären. Allerdings haben sie oft keine oder wenig Ahnung davon, wie man diese Erkenntisse in Entscheidungsprozesse bei den Behörden beziehungsweise später den entscheidenden Gremien des Kreises und der Kommunen hinein bekommt. Kemmer fasst es nach einigem Überlegen so zusammen: „Man muss die Beobachtungen der Verbände so formulieren, dass es planungsrechtliche Relevanz hat.“ Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Ich habe in den vergangenen 20 Jahren Verwaltung verstehen gelernt.“

Grund Nummer zwei in Sachen KVN-Faszination laut Jutta Kemmer: „Dass man mit Menschen zu tun hat.“ Neben den Stellungnahmen gehört nämlich auch dazu, durch Überzeugungsarbeit für Input bei Verwaltung und Politik zu sorgen. Dies geschieht bei Erörterungsterminen und beim sogenannten Scoping-Verfahren. Dabei werden die Aufgaben- und Untersuchungsumfänge in oftmals komplexen Planungsprozessen definiert. Die Naturschutzverbände lieferten ihr ganz viele Informationen, die sie filtern müsse, um daraus Stellungnahmen zu erarbeiten. „Unten kommt nicht ganz so viel raus wie oben hinein getan wird." Dabei gelte immer das Prinzip der Ausgewogenheit unter den Naturschutzverbänden, um mit einer Stimme zu sprechen. Einfach sei das alles bei der Bauleitplanung, schwieriger indes bei der Ausweisung von Schutzgebieten.

Das geschieht zurzeit überall in Deutschland, um EU-Recht in nationales Recht umzusetzen. Im Landkreis Osterholz krachte es bei der Diskussion über die Sammelverordnung Hammeniederung innerhalb der Naturschutzverbände kräftig, weil Jäger und Angler andere Vorstellungen hatten als zum Beispiel der BUND und der Nabu. „Dadurch haben wir leider die Jäger- und Anglerverbände verloren“, bedauert Jutta Kemmer.

Einen kurzen Moment wirkt sie vor der Webcam ein wenig nachdenklich – um dann auf den dritten Antriebsgrund zu sprechen kommen: „Es gehört auch politische Arbeit dazu.“ Was sie genau meint: die Lobbyarbeit. Zwar könne sie dafür sorgen, dass die Sicht der Naturschützer in die Verwaltungsvorlagen für die Gremien einfließe. Aber dessen Mitglieder letztlich treffen die Räte oder, wie bei der Ausweisung von Schutzgebieten, letztlich der Kreistag die Entscheidung. Die Gremienmitglieder sind damit wichtige Adressaten. Und für Jutta Kemmers Aufgabe heißt das: „Zusammenhänge verständlicher machen und für Akzeptanz werben.“