Matthias Renken sieht die Stadthalle noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. (Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Matthias Renken ist auf das Wohl seiner Gäste bedacht. „Essen Sie Ei?“, fragt er. Zustimmung. „Ich mache das nämlich immer frisch. Am liebsten Rührei“, fügt er hinzu. Dazu einen frisch gebrühten Kaffee, so fängt für den Manager der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck der Tag perfekt an. Vor allem an freien Wochenenden im Kreis seiner Familie. Seine Frau und seine beiden Jungs sind nach Matthias Renkens Worten „mein Korrektiv“. Und: „Meine Frau und die Kinder holen mich immer wieder runter, und dafür bin ich auch sehr dankbar.“

Allem Anschein nach hat die Familie damit nicht wirklich viel zu tun, denn der Stadthallen-Chef macht einen durchaus geerdeten Eindruck – nicht nur am wunderschön gedeckten Frühstückstisch, sondern auch dann, wenn es um seinen Job geht. Wer ihn während einer Veranstaltung trifft und Matthias Renken kennt, bekommt stets einen festen Händedruck und ein fröhliches, schon etwas schelmenhaftes Lachen mit auf den Weg. Und ein lockerer Spruch hin und wieder darf auch nicht fehlen; zum Beispiel dann, wenn Matthias Renken beim Osterholzer Erntefest als Juror aktiv ist.

„Eigentlich bin ich recht bodenständig geblieben“, schätzt er sich selbst ein. Das habe wohl mit seiner Herkunft zu tun. „Ich bin in Ströhe aufgewachsen“, gibt der Veranstaltungsmanager Einblick in seine Biografie: „Ich wollte Viehhändler werden.“ Ihn habe es eigentlich in den Außendienst gezogen. Dort hatte schon Matthias Renkens Papa gearbeitet. Und dass es ausgerechnet die Vierbeiner werden sollten, hatte mit seiner Kindheit zu tun. Die verbrachte der kleine Matthias gerne bei zwei Bauern in der Nachbarschaft.

Durch einige private Irrungen und Wirrungen sind es nun doch die Zweibeiner auf, vor und hinter der Bühne geworden. Und das nun schon seit fast 15 Jahren. So alt nämlich wird im kommenden Jahr die Stadthalle. Seit es das Kultur- und Veranstaltungszentrum gibt, ist auch Matthias Renken dabei. Nicht gleich als Chef, aber von Beginn an in verantwortlicher Position. Wer so lange an einer Position verweilt, möchte vielleicht mal etwas anderes machen? Nicht so jedoch Matthias Renken: „Ich glaube, die Halle ist noch nicht fertig“, meint er und beißt in sein mit Honig bestrichenes Brötchen.

Noch nicht fertig? Was meint der Chef damit? Renken grinst und setzt ganz ernst hinzu: „Wir müssen die Halle zukunftsfit machen“, sagt er im schönsten Marketing-Sprech. Was der Manager damit meint: Die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck hat sich als Veranstaltungszentrum am hart umkämpften Markt etabliert. Gleichwohl ist noch Luft nach oben beziehungsweise in die Breite und Tiefe.

Größere Bandbreite

Im Visier haben Matthias Renken und seine eingespielte Mannschaft – deren Engagement er mehrfach ausdrücklich lobt – Firmentagungen, Kongresse und ähnliche Events. Dafür jedoch fehlen zurzeit die Möglichkeiten. So lasse sich in der Stadthalle weder ein angemessenes Catering auf die Beine stellen, noch gebe es kleinere (Tagungs-) Räume wie in anderen Locations.

Matthias Renken isst ein bisschen vom frischen Rührei und nippt an seinem Kaffee. Es sei beileibe nicht so, dass in und an der Halle nichts geschehe, im Gegenteil: Die Umstellung der Beleuchtung auf LED, die Modernisierung der Netzwerk- und Tontechnik werden in Angriff genommen. Denn auch das ist notwendig, um den Menschen aus Osterholz-Scharmbeck und umzu sowie den Künstlern ein funktionierendes Haus zu präsentieren. Die Kosten dafür beziffert Renken nach dem nächsten Schluck Kaffee auf 50 000 bis 70 000 Euro.

Bis sich die nun fast 15 Jahre alte Stadthalle ihren Platz im Showgeschäft erobern konnte, gingen gut und gerne acht Jahre ins Land. Matthias Renken hatte es in seiner jungen Ungeduld zunächst nicht glauben wollen, aber er besaß im ehemaligen Marketingchef der Volksbank, Werner Jaursch, einen guten Mentor. Manch ein Branchen-Routinier holte den Jungspund ebenfalls immer wieder auf den Teppich. „Immer wieder musste ich mir anhören: ,Für dieses Geschäft brauchst Du Geduld!‘“, sagt Matthias Renken, schmuinzelt erneut und beißt in sein Brötchen.

Die Geduld hat sich ausgezahlt. Inzwischen kommen die Großen und Groß-Werdenden unter den Bühnenkünstlern, fnden überregional bedeutende Musik-Acts statt, und auch lokale Größen nutzen die Halle gern als Auftrittsort, so etwa Afterburner mit ihrem jährlichen „Burning Christmas“. Was die Großen laut Matthias Renken interessiert: Funktioniert ihr Programm? Wenn in der Halle 500 oder 600 Leute sitzen, seien die Reaktionen sehr viel hautnaher, weiß der Stadthallen-Chef: „Bei uns ist es relativ familiär.“

Zwischen mehreren Schluck Kaffee hebt Matthias Renken dann noch schnell hervor, dass die Halle mit anderen Kultureinrichtungen wie dem Hamme-Forum in Ritterhude und weiteren Häusern in Norddeutschland kooperiert. „Wir tauschen uns regelmäßig aus“, sagt er. Im Übrigen seien die Macher auf mehreren Ebenen vernetzt: über den Europäischen Verband für Veranstaltungszentren.