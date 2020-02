Osterholz-Scharmbeck. Diese Ausraster Anfang Juli vergangenen Jahres musste ein 36-jähriger Schwaneweder doppelt bezahlen. So brummte ihm Strafrichterin Johanna Kopischke eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zuvor waren die Reisepläne des Urlaubers durchkreuzt worden, der Schwaneweder in Untersuchungshaft gelandet.

Eigentlich begann der Juli-Abend laut Darstellung des Angeklagten vor dem Amtsgericht friedlich. Gemeinsam hatte er mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin eingekauft. Gut gelaunt sei man angesichts des kurz bevorstehenden Urlaubs nach Hause gegangen, um gemeinsam zu kochen. Dann ist es dem Schwaneweder zufolge aber zum Streit gekommen. Dabei gingen ein Spiegel und eine Vase kaputt, Nachbarn riefen die Polizei. Die empfahl dem 36-Jährigen, „einen Gang zu machen“.

Der führte ihn nach eigener Aussage in eine Tankstelle, in der er Whiskey kaufte. Mit dem betrank er sich auf einem Spielplatz, mit dabei waren abendliche Zufallsbekanntschaften. Im berauschten Zustand ging es nach Mitternacht zurück in die Wohnung.

Bei ihr habe sich zwischenzeitlich Wut und Trotz angestaut, sagte die Lebensgefährtin als Zeugin vor Gericht aus. Um ihn zu ärgern, machte sie ihn nach eigener Aussage darauf aufmerksam, dass sie sich per Smartphone mit ihrem Ex-Freund ausgetauscht hatte. „Ich wollte, dass er sauer ist.“ Das funktionierte auch.

Im weiteren Verlauf kam es zu Rangeleien und Umklammerungen, von der Treppe bis hin zum Balkon. „Wir haben gekämpft. Ich habe ihn auch mit einem Bügeleisen bedroht und ihn getroffen“, räumte die 31-Jährige ein. In den Auseinandersetzungen ging das Smartphone zu Bruch. Dann war der Spuk zu Ende. Er legte sich auf die Couch. Sie ging zu einer Gaststätte und rief die Polizei. „Es hatte alles so schön angefangen. Doch dann war der Abend versaut“, schloss die Zeugin ihre Aussagen ab.

Die Beamten trafen den Schwaneweder schlafend auf der Couch an. Über deren Erscheinen war er nicht gerade erfreut. Eigentlich habe man dem 36-Jährigen nur einen Platzverweis erteilen wollen, sagte der als Zeuge vernommene Einsatzleiter der Polizei. Das aber wollte der Schwaneweder nicht akzeptieren. Die Situation eskalierte. Es kam zu Beschimpfungen gegenüber den Beamten. Er kenne Leute, die uns platt machen würden, habe der Angeklagte ihnen gegenüber gedroht, so der Einsatzleiter.

Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, dem 36-Jährigen wurden Handfesseln angelegt und die Polizisten transportierten ihn zur Wache nach Osterholz-Scharmbeck. „Spasti.“ - „Stech dich ab.“ - „Ich werde mir Handgranaten besorgen und euch alle wegballern.“ Diese Beleidigungen und Drohungen auf der Wache zählte eine weitere Zeugin von der Polizei auf. Sie galten ihr zufolge auch dem Arzt, der dem Wüterich Blut abnehmen wollte. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass das Blut auch Amphetamin enthielt.

Schließlich hörte das Gericht auch einen Rechtsmediziner als Sachverständigen an. Er hatte die 31-Jährige untersucht. Aus seiner Sicht hat keine Lebensgefahr für die Frau bestanden. „Die Nase war gerötet, aber nicht geschwollen“, nannte er ein Detail.

Beim Angeklagten gibt es zwölf Eintragungen im Bundeszentralregister. Mehrfach Sachbeschädigung und Körperverletzung sind hier verzeichnet. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedensbruch und Beleidigung sind als weitere Gesetzesverstöße aufgeführt.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, zur Bewährung ausgesetzt. Diesen Antrag bezeichnete der Verteidiger des Schwaneweders als „moderat“. Da der Angeklagte eine feste Arbeit hat, ging sein Verteidiger auch von einer günstigen Sozialprognose aus. „Die Freiheitsstrafe ist in Ordnung.“ Dem schloss sich das Gericht an und verurteilte den Angeklagten wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Es habe zwar keine schlimmen Verletzungen gegeben, aber immerhin doch Verletzungen, sagte Strafrichterin Kopischke. „Die sind nicht wegzudiskutieren."

Außerdem steht dem Schwaneweder eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ins Haus, weil sein Blut Amphetamin enthielt. Wer harte Drogen wie Amphetamin konsumiert, ist zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet, sagt die Fahrerlaubnis-Verordnung. Allein der Konsum ist ausreichend. Es muss kein Bezug zum Straßenverkehr wie in diesem Fall bestehen. Dann wird ein Verfahren auf Entzug der Fahrerlaubnis eingeleitet. Ist die Fahrerlaubnis entzogen worden, erfolgt im Rahmen des Neuerteilungsverfahrens eine MPU.

Der Angeklagte entschuldigte sich im Rahmen des letzten Wortes bei den Polizisten für seine „unangemessene“ Wortwahl. Inzwischen hat sich die Beziehung zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin wieder eingerenkt. Auf die Frage des Verteidigers, ob sie damals geglaubt habe, dass sein Mandant ihr damals „etwas habe tun wollen“, kam ein klares „Nein“. „Jetzt läuft es gut“, versicherte die Schwanewederin. Im Flur vor Saal 5 nahm sie nach der Verhandlung ihren Lebensgefährten in Empfang.