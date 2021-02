Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist aus Sicht des Landkreises Osterholz hochwirksam und besser als sein Ruf. (Expa)

Landkreis Osterholz. Weil der Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca seit vier Wochen – anders als im Rest der EU – in Deutschland nur für Menschen zwischen 18 und 64 zugelassen ist, kann er in der Gruppe mit der höchsten Impf-Priorität bisher kaum eingesetzt werden. Nur das Personal in Pflegeeinrichtungen kam und kommt dafür in Frage. Niedersachsen hat daher nun am Dienstag per Erlass geregelt, dass die 50 Impfzentren im Land für einige Menschen aus der zweiten Impfkategorie geöffnet werden.

Dazu zählen Bewohner und Beschäftigte aus Behinderteneinrichtungen, niedergelassene Ärzte und Zahnärzte sowie Krankenhaus-Beschäftigte; ferner Mitarbeiter mit erhöhtem Infektionsrisiko aus Polizei und Justiz sowie – seit Mittwoch per Bundesverordnung geregelt – Mitarbeitende aus Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschullehrkräfte. Unklar ist, inwieweit Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen nun auch schneller zum Zuge kommen. Sie gehören eigentlich ebenfalls zur zweiten Gruppe, doch der Erlass des Landes sieht für sie noch kein Impfangebot (mit Astra-Zeneca) vor.

Auch die 70- bis 79-Jährigen müssen sich noch gedulden, denn noch immer steht zunächst eine sechsstellige Zahl von Über-80-Jährigen aus der ersten Gruppe auf der Warteliste das Landes; diese soll bis Ostern abgebaut sein. Inzwischen mehren sich Berichte über Unter-80-Jährige, die bei der Ausweiskontrolle in den Impfzentren abgewiesen werden, weil sie bei der Terminvergabe per Hotline (0 80 0 / 9 98 86 65) oder Internet (www.impfportal-niedersachsen.de) beim Alter geschummelt haben.

Der Landkreis Osterholz wies am Donnerstag per Pressemitteilung auf die neue Sachlage hin und erklärte, die Verwaltung werde auf die genannten Berufsgruppen aus der zweiten Gruppe zugehen. Landrat Bernd Lütjen lobte die Lösung für die Astra-Zeneca-Dosen, von denen das Land allwöchentlich eine fünfstellige Zahl erwartet: „Ziel muss es sein, den zur Verfügung stehenden Impfstoff auch tatsächlich unmittelbar zu verimpfen.“ Das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers hat einen schlechten Ruf, weil die Wirksamkeit nicht an die von Biontech-Pfizer oder Moderna heranreicht und es zu Impfreaktionen kommt. Diese freilich seien ganz normal, wie Landrat Lütjen betont. Auch die jährliche Influenza-Impfung hilft nur ungefähr gegen zwei Drittel aller Grippe-Viren. Die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-19-Verläufe jedoch wird auch mit Astra-Zeneca dramatisch verkleinert. „Vor jeder Impfung findet auch ein ärztliches Aufklärungsgespräch statt, in dem offene Fragen zur Verträglichkeit der Impfung besprochen werden können“, erklärt Lütjen.