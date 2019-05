Gegen einen 25 Jahre alten jetzt in Ritterhude wohnenden Mann wird derzeit in Verden verhandelt: Er soll im Juni 2017 einen jungen Mann in Osterholz-Scharmbeck drangsaliert, erpresst und beraubt haben. (Peter Steffen/dpa)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Massive Bedrohung mit einem Messer, Fausthiebe ins Gesicht, Fußtritte an Kopf und Körper, Wegreißen und Zertreten der Brille – all dies und mehr musste ein junger Mann an einem frühen Junimorgen 2017 in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck erleiden. Dem mutmaßlichen Täter wird jetzt in Verden der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf besonders schwere räuberische Erpressung.

Nachdem er sich zum Prozessauftakt vor der 3. großen Strafkammer des Landgerichts zunächst überhaupt nicht äußern wollte, hat sich der heute 25-Jährige im Verlaufe des ersten Verhandlungstages doch noch zu Wort gemeldet – und die Vorwürfe komplett in Abrede gestellt. Er sei zur Tatzeit zu Hause gewesen und habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. „Das ist wirklich die Wahrheit“, beteuerte der mittlerweile in Ritterhude lebende Angeklagte, der schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.

Der ein Jahr ältere Mann, den er damals so heftig drangsaliert haben soll, hatte aber keinerlei Zweifel: Auf der Anklagebank sitze „zu 100 Prozent“ der Täter, erklärte der Technologe aus Cuxhaven. Nach seiner Beschreibung war seinerzeit auch mit Hilfe der Kriminaltechnik ein Phantombild angefertigt worden, das ausgesprochen zutreffend gewesen sein soll. Außerdem hatte der Opferzeuge den Verdächtigen bei einer sogenannten Wahllichtbildvorlage wiedererkannt. Dieser soll gegenüber den ermittelnden Beamten angegeben haben, „er lehne jegliche Beteiligung an dem Raub ab“.

Opfer drangsaliert

Der gebürtige Osterholz-Scharmbecker, ohne Ausbildung und Job, soll sein Zufallsopfer ab etwa 5.15 Uhr rund eine halbe Stunde immer wieder attackiert und unter Druck gesetzt haben. Das Tatgeschehen erstreckte sich offenbar über mehrere Straßen, bis der Peiniger, der unter Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte, im Bereich Hinter der Loge endlich das Weite suchte. So wie der Cuxhavener den phasenweise merkwürdigen Ablauf gleich danach bei der Polizei angegeben hatte, so schilderte er ihn auch nun, fast zwei Jahre später, vor Gericht.

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft basiert auf seinen Angaben. Danach hat der 25-Jährige den Geschädigten unter mehrfachem Vorhalt eines Klappmessers, Klingenlänge acht bis zehn Zentimeter, und mit körperlicher Gewalt dazu bringen wollen, ihm Bargeld, Handy und die Jacke auszuhändigen. Das Messer soll er dem Opfer dabei unter anderem an die Brust gehalten und leicht zugestochen haben. Der Zeuge sprach von „Reinpieksen“. Zur Bekräftigung seiner Forderungen soll der Angeklagte dem Älteren die Waffe auch an die Halsschlagader gesetzt, ihn gegen den Hinterkopf geschlagen und ihm die Beine weggetreten haben, sodass er zu Boden ging.

Es folgten Faustschläge ins Gesicht und ans Ohr sowie Fußtritte an den Kopf und den Körper. Die heruntergefallene Brille bekam das Opfer erst zurück, dann wurde sie ihm wieder weggerissen und auf dem Gehweg zertreten. Der Zeuge erinnerte sich, dass der Angeklagte ungefähr zu diesem Zeitpunkt plötzlich umgeschaltet habe. Das Ganze tue ihm leid, habe er bekundet, sich sogar entschuldigt und angeboten, die Brille zu ersetzen. Allerdings habe er nun auch Namen, Anschrift erfahren wollen, und als ihm die Angaben verweigert wurden, kam der nächste Umschwung, drastisch: „Ich stech‘ dich ab!“. Das Opfer händigte dem Angreifer schließlich seine Jacke, sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie aus, in dem sich ein Zehn-Euro-Schein und etwas Münzgeld befanden.

Der Cuxhavener erlitt unter anderem eine Schädelprellung, Knie- und Unterarmprellungen sowie Hautabschürfungen und -kratzer. Der Prozess wird am 7. Juni fortgesetzt.