Die Anmeldefrist für Kitas in Hambergen läuft. (Peter von Döllen)

Hambergen. Eltern, die ihre Kinder ab 1. August 2021 in einer Kindertagesstätte der Samtgemeinde Hambergen betreuen lassen wollen, müssen diese bis zum 31. Januar bei der Samtgemeindeverwaltung angemeldet haben. Sie werden gebeten, die Anmeldung möglichst online unter https://kita-online.hambergen.de vorzunehmen. Sollte dies nicht möglich sein, können die Anmeldeformulare per E-Mail angefordert werden. Zuständig sind Mareike Bleis (0 47 93 / 78 70 77 oder m.bleis@hambergen.de) und Kornelia Götsche (0 47 93 / 78 70 76 oder k.goetsche@hambergen.de).

Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Verwaltung auf einen Elterninformationstag. Eltern können sich laut Verwaltung über die Internetseite der Samtgemeinde Hambergen (www.hambergen.de) oder über die Seiten der jeweiligen Träger über die Kindertageseinrichtungen informieren.

Die Samtgemeinde weist darauf hin, dass auch Kinder, die erst im Laufe des kommenden Betreuungsjahres eine der Einrichtungen besuchen sollen, bis zum 31. Januar angemeldet werden müssen. Auch wenn ein Mädchen oder Junge von der Krippe in den Kindergarten wechselt, sei das notwendig. Bei Kindern, die in der Kindertageseinrichtung verbleiben, ist keine Neuanmeldung erforderlich. Krippenkinder werden in der Regel erst mit dem vollendeten 1. Lebensjahr in der Krippe aufgenommen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ohne einen ausreichenden Masernimpfschutz keine Kinder in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen werden dürfen.