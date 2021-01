Bis zum 31. Januar läuft die Anmeldefrist für die Kitas in Osterholz-Scharmbeck. (Friso Gentsch)

Osterholz-Scharmbeck. Die Kirchengemeinden St. Marien und St. Willehadi, die Lebenshilfe Osterholz, das SOS-Kinderdorf Worpswede sowie die Stadt Osterholz-Scharmbeck haben eine zentrale Meldestelle zum Besuch ihrer Kindertagesstätten in der Stadt eingerichtet. Wie Verwaltungssprecherin Lisanne Matthiesen mitteilt, können Eltern ihre Kinder zum Besuch einer Kindertagesstätte (Regelbereich und Krippe) über die online hinterlegten Anmeldeformulare anmelden. Sie sind unter www.osterholz-scharmbeck.de unter dem Menüpunkt „Bildung und Soziales“ in der Rubrik Kindertagesstätten und „Dokumente“ abrufbar. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die Anmeldeformulare im Bürgerbüro sowie in den Zimmern 128 und 129 des Rathauses und außerdem bei den Leitungen der Kindertageseinrichtungen zu erhalten. Eltern können die Unterlagen bis Sonntag, 31. Januar, im Rathaus oder in der jeweiligen Einrichtung abgeben. Es wird empfohlen, sich vorher über die infrage kommende Kita zu informieren. Außerdem sollten in der Anmeldung auch alternative Wünsche angegeben werden.

Die Kindertagesstätten werden die bei ihnen angemeldeten Kinder dann der zentralen Meldestelle mitteilen, damit nach Vorliegen sämtlicher Anmeldungen auch eine Verteilung erfolgen kann. Dabei würden unter anderem die Wünsche von Eltern mit Kindern, die das fünfte Lebensjahr vollendet haben, vorrangig berücksichtigt. Krippen- und Geschwisterkinder würden bevorzugt behandelt, wie die Verwaltung mitteilen lässt.



Wer seine Kinder nach dem 31. Januar anmeldet, wird bei der Vergabe freier Betreuungsplätze berücksichtigt, sofern nicht besondere Gründe für eine vorzeitige Aufnahme sprechen. Sollten Eltern einen Einrichtungswechsel oder geänderte Betreuungszeiten wünschen, so sollte dazu ebenfalls bis zum 31. Januar eine entsprechende Ummeldung vorgenommen werden, rät die Stadt. Anmeldungen für die Kindertagesstätten des Montessori-Vereins Osterholz und für die Kita des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik Landkreis Osterholz sind mit den Trägern direkt zu regeln.