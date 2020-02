Fahrlehrer Heiko Meyerhhoff lehrt seit geraumer Zeit auch an einem Simulator das Fahren. Das Gerät habe sich vor allem bei unsicheren Fahranfänger bewährt, sagt er. Damit kommt er zugleich der jungen Generation entgegen, die mit Video- und PC-Spielen aufwächst. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Lenken, Kuppeln, Schalten – und noch mehr lernt man bei Heiko Meyerhoff. Mehr als 20 Jahre betreibt der Osterholz-Scharmbecker eine Fahrschule in der Stadt. Neuerdings ist bei ihm ein Fahrsimulator im Einsatz. In der digitalen Welt können unsichere Fahrschüler spielend die erste Fahrstunde überstehen. Die Schweißperlen rollen trotzdem.

Mit Schwung geht es in den Sportsitz auf der Konsole. Als eine PC-Stimme darauf hinweist, dass man nicht angeschnallt ist, wird es ernst. Nach Drücken des Zündschalters brummelt ein seidenweicher Sechszylinder im Hintergrund, sogar der Sitz vibriert. Innenspiegel, Außenspiegel und Schulterblick – danach geht es mit Blinker aus der Parklücke. Eine Kamera über dem Frontbildschirm registriert jede Kopfbewegung des Neulings. Der PC wird so zum Fahrlehrer und interpretiert das Verhalten des Schülers im Straßendschungel. Heiko Meyerhoff beobachtet den Ablauf und stoppt das Programm.

Mit dem neuen System kommt er der jungen Generation entgegen, die mit Videospielen aufwächst. Heutige Fahranfänger haben deutlich weniger Vorerfahrung als Fahrschüler vor 20 Jahren, hat er festgestellt. „Bei vielen sind überhaupt keine Vorkenntnisse vorhanden.“ Deshalb sei es gut, ohne Störeinflüsse von außen das Fahren im Simulator zu üben. „Das schont auch die Kupplung.“ Anders als vor 20 Jahren sind die Führerschein-Neulinge in einer Stadt nicht mehr 18 Jahre alt. „Das Durchschnittsalter in der Stadt liegt heute bei 24 Jahren.“ Über die Gründe kann Meyerhoff nur rätseln. In einer Zeitschrift hat er gelesen, dass sich die Prioritäten geändert haben. „Handy, Freundin, Führerschein“, zählt er auf und lächelt. „Viele haben in Städten die Möglichkeit, ohne eigenen Führerschein überall hinzukommen.“

Hohes Verkehrsaufkommen

Auch die Anzahl der Fahrstunden bis zur Fahrreife ist gestiegen. Heute benötigen talentierte Fahranfänger etwa 30 Unterrichtseinheiten. Zum einen sind 14 sogenannte Pflichtstunden zu absolvieren, zum anderen ist das Verkehrsaufkommen höher. 50 Millionen angemeldete Fahrzeuge in Deutschland müssten ja irgendwo fahren, merkt Meyerhoff an. „Und darauf müssen wir die Fahrschüler vorbereiten.“

Anders als in den 1990er-Jahren ist selbst in der Kreisstadt morgens viel los. Dazu komme rücksichtsloses Verhalten. „Da wird ein Fahrschulwagen an der Verkehrsinsel auch schon mal links überholt“, nennt er ein Beispiel. „Man sieht so Einiges.“

Fahrlehrer müssten deshalb im Fahrschulwagen pausenlos aufmerksam sein. „Und Fahrlehrer ist ein anstrengender Job“, sagt Meyerhoff. Um das nachzuvollziehen, sollte jeder einfach mal mitfahren, schlägt er vor. Schön aber sei, dass man mit jungen Leuten zu tun habe. „Man bleibt jung dabei.“ Fahrlehrer zu sein ist für Heiko Meyerhoff mehr Berufung als Beruf. „Man muss dahinter stehen und irgendwie dazu geboren sein.“ Denn auch die Arbeitszeiten seien gewöhnungsbedürftig. „Nach der Schule geht es bei uns los.“

Heiko Meyerhoff hat in den 1980er-Jahren als Zeitsoldat die Fahrlehrer-Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Eigentlich habe er nach dem Wehrdienst Bauingenieur werden wollen. Er brach das Studium ab und gründete 1993 mit zwei Bekannten eine Fahrschule in Grasberg. Im Jahr 1997 machte er sich mit einer eigenen Firma in Osterholz-Scharmbeck an der Bahnhofstraße selbstständig.

Zusammen mit fünf männlichen Kollegen und einer Kollegin lehrt er mittlerweile den Umgang mit sämtlichen Fahrzeugen. Völlig egal, ob Auto, Trecker, Lkw, Bus, Zweirad, Gabelstapler, Kran, Radbagger oder Raupe: Meyerhoff kann alle fahren. Als zertifizierter Betrieb für die Agentur für Arbeit und das Jobcenter darf er auch sogenannte Bildungsgutscheine annehmen. „Das kann nicht jeder.“

Wer also den gewerblichen Lkw-Führerschein machen möchte, ist bei Meyerhoff richtig. Die Ausbildung für den ehemaligen Führerschein Klasse II (bis 40 Tonnen) ist anspruchsvoll. Angehende Berufskraftfahrer müssen fünf Wochen lang den Vollzeit-Unterricht besuchen. Anschließend sind für den Erwerb der heutigen Klasse-C-Lizenz (Lkw) und für Klasse E (Anhänger) weitere 140 Zeitstunden, also noch einmal gut fünfeinhalb Wochen, nachzuweisen. Da Lkw-Fahrer knapp sind, suchen Speditionen meist in den eigenen Reihen nach Nachwuchs, weiß Meyerhoff. Das führe dazu, dass zunehmend Frauen hinter dem Lkw-Lenkrad zu sehen seien.

Die Frauen holen in noch einem Bereich auf: beim Motorradfahren. Die Ausbildung auf dem Zweirad hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Das liegt vor allem an der guten Konjunktur.“ Die Motorrad-Lizenz sei ein „Luxusführerschein“. Wenn es wirtschaftlich gut laufe, entdeckten viele das Zweirad für die Freizeitgestaltung wieder.

Auch Heiko Meyerhoffs Herz schlägt fürs Zweirad. Er ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Deshalb begleitet er auch nach der Ausbildung seine Schützlinge, wenn sie wollen. Über die Jahre sei so eine nette Gruppe entstanden. „Wir machen regelmäßig gemeinsame Ausfahrten“, betont er. „Und vom 24. bis 26. April sind wir mit dem Motorrad auf Frühjahrstour nach Stralsund unterwegs.“