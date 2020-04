Eine Menschenschlange vor dem Markt in jenem Ort, in dem die Worpswederin Uta Strümpler de Salazar lebt. (Uta Strümpler)

Worpswede/Andahuaylas. Seit fast 25 Jahren arbeitet die Worpswederin Uta Strümpler de Salazar gemeinsam mit ihrem peruanischen Ehemann Felipe für die Marburger Mission in den Anden, um der indianischen Urbevölkerung – den Quechuas – die christliche Botschaft zu vermitteln und ihnen in der Not zu helfen. Aus der Provinzhauptstadt Andahuaylas, die etwa 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, schickte die 54 Jahre alte Missionarin und Entwicklungshelferin in diesen Tagen eine Mail an die Redaktion; darin beschreibt sie, wie es ihr und ihrem peruanischen Umfeld in der Corona-Zeit bisher ergangen ist.

Demnach herrschen in ganz Peru strenge Isolationsmaßnahmen. Vor einer Woche hätten Frauen und Männer nur abwechselnd das Haus verlassen dürfen, um die nötigen Besorgungen zu machen, also an einem Tag die Männer, am nächsten die Frauen, so Uta Strümpler de Salazar. Diese Regelung sei jedoch wieder aufgehoben worden, weil sie nur zu noch mehr Unmut sowie Chaos und Überfüllung auf den Märkten geführt habe. „Zurzeit darf eine Person pro Haushalt die Besorgungen machen, egal ob Mann oder Frau.“ Von 18 bis 4 Uhr sowie sonntags gelte eine absolute Ausgangssperre. Fahrten in andere Orte seien gar nicht möglich. Nur versorgungsrelevante Transporte seien zugelassen.

Mutmaßlich hohe Dunkelziffer

Mittlerweile sei das Virus auch in der Provinz Andahuaylas, in der die Missionarin lebt, angekommen. Mit 32 bestätigten Fällen scheint die Gegend noch wenig betroffen zu sein, aber die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen, mutmaßt Uta Strümpler de Salazar. „Landesweit steigt die Infektionsrate gerade erheblich an.“ Aktuell würden rund 15 600 Infizierte und 500 Verstorbene gemeldet. Viele Dörfer in der Provinz hätten sich ganz abgeschottet und zum Teil Zugangsstraßen unpassierbar gemacht.

„Auf einer Strecke wurde sogar eine Brücke zerstört, um zu verhindern, dass Außenstehende in die dahinter liegenden Dörfer gelangen.“ In medizinischen Notfällen sei daraufhin niemand mehr von dort in die Stadt ins Krankenhaus gebracht worden, Bauern hätten ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. So sei die Brücke wieder notdürftig repariert worden, weiß Uta Strümpler de Salazar. Sie bedauert, nicht in die Dörfer hinausfahren zu können. „Alternativen wie Online-Gottesdienste sind hier nicht machbar“, berichtet die 54-Jährige. Dazu fehle den Leuten die technische Ausstattung. Das Land stöhne unter der Situation. Viele Menschen hätten jetzt kein Einkommen mehr. Um der größten Not zu begegnen, habe die Regierung bedürftigen Familien insgesamt umgerechnet zirka 215 Euro ausgezahlt. Auch würden Care-Pakete verteilt. Für die Auszahlung des sogenannten Bonus‘ hätten die Empfänger stundenlang Schlange gestanden vor den Filialen der Nationalbank.

Tausende Menschen, die jetzt in den Städten nicht mehr arbeiten und ihre Miete nicht mehr bezahlen können, hätten sich auf den Weg in ihre Heimatorte gemacht, manche zu Fuß, andere versteckt in Transportlastwagen. „Auf diese Weise ist das Virus auch in unsere Gegend gekommen.“ Die Polizei lasse sie nicht durch, und sie müssten in Behelfsunterkünften ausharren. Auch Touristen sollen festhängen.

Von einer Verlängerung der Isolationsmaßnahmen über den 26. April hinaus geht die Worpswederin aus. „Die Schutzmaßnahmen sind trotz aller Härte nötig, denn das peruanische Gesundheitssystem könnte eine große Infektionswelle nicht bewältigen“, ist sich Uta Strümpler de Salazar sicher. Schon jetzt mangele es an Tests, Ausrüstung und Personal. In Lima stürben Menschen in ihren Häusern, weil sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden könnten. „Es ist die Angst, die für angespannte Stimmung sorgt. Das hiesige Krankenhaus ist schon jetzt überfordert.“ In der Corona-Krise liegt ihrer Meinung nach aber auch eine Chance: „Menschen bekommen wieder einen Blick auf das Wesentliche im Leben.“ Ihre Gedanken sind auch immer wieder in Worpswede, wo ihre Eltern und die beiden Kinder leben. Der Sohn, vor kurzem 18 geworden, wohnt bei seinen Großeltern, die 22 Jahre alte Tochter, die eigentlich in Lübeck studiert, lebt seit Wochen ebenfalls in Worpswede und hört ihre Vorlesungen auf dem Laptop. „Wie viele Menschen in dieser Zeit sind wir mit unseren Lieben über die sozialen Medien in Kontakt“, schreibt Uta Strümpler de Salazar.