Maren Hansen erzählt vom humorvollen Umgang mit den Kunden im Bastelladen "Kunst und Kreativ": "Hier gibt es kreativen Input für den Kopf." (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Maren Hansen aus dem Geschäft „Kunst und Kreativ“ nennt es das „gemeinsame Tanzspiel“: „Ich geh' ein Schritt vor, dann gehst du ein Schritt zurück oder umgekehrt. Ja, wir tanzen hier sehr schöne Choreografien.“ Gemeint ist damit nicht eine Tango-Stunde, sondern das Verhalten der Kunden und der Mitarbeiter in Zeiten von Corona in den Geschäften.

Seit drei Wochen haben die Geschäfte wieder geöffnet, betreten werden dürfen sie nur mit Maske, die Mund und Nase verdeckt. Auf dem Boden kleben Streifen, die Abstand zu Kassen und zu anderen anstehenden Kunden angeben oder Pfeile formen und damit Laufrichtungen bestimmen. In dem Bastelladen, in dem Hansen arbeitet, muss jeder Kunde vorne im Eingang einen Korb mitnehmen. „Das mit dem Korb ist noch ein wenig ungewohnt, da müssen wir mitunter ein wenig drauf achten“, erzählt Hansen. Insgesamt sei die Stimmung aber gut. Zusammen werde über die Hitze unter der Maske gelacht. „Die Leute freuen sich, dass sie hier kreativen Input für den Kopf kriegen.“

Diese positive Erfahrung machen momentan viele Geschäfte. Nur hundert Meter weiter erzählt Sabine Tweitmann, Inhaberin des Ladens „Schmuckkästchen“: „Die Kunden sind alle super. Die kommen mit Maske rein und achten auch darauf, ob schon jemand in dem Laden ist und der Abstand eingehalten werden kann.“ Natürlich seien die Menschen vorsichtiger, und nach einem Andrang in der ersten Woche, sei es viel ruhiger geworden. Doch sie habe Verständnis dafür, dass sich die Kunden zurückhalten. „Viele sind momentan in Kurzarbeit und wissen nicht, ob sie ihre Stelle behalten werden. Da geht die Kaufkraft natürlich zurück.“

Auch Jörn Reuter, Inhaber des Schreibwarengeschäfts „Kolibri“ berichtet, dass in diesen Zeiten die Umsatznorm nicht erreicht werden könne. „Aber wir sind gut gestimmt“, so Reuter. „Die Kunden tragen Masken und benehmen sich gut.“ Das einzige, was ihn etwas störe, sei, dass die Kunden ihm seit der Maskenpflicht eher auf die Pelle rücken würden. Man dürfe sich wegen der Maske nicht in Sicherheit wiegen, der Abstand müsse trotzdem eingehalten werden. „Und man merkt schon, dass bestimmte Altersgruppen im Laden fehlen. Für ältere Menschen wird eher eingekauft, als dass sie selbst ins Geschäft kommen.“

Treue und besonnene Kunden

Das erlebt Janine Flügge, Mitarbeiterin des Geschäfts „Kunterbunt“, anders. Dort seien die Altersgruppen der Kunden sehr durchmischt. „Unsere Stammkunden sind uns treu, die halten sich auch alle an die Regeln.“ Wichtig sei, dass die Lockerungen Stück für Stück passieren und nicht zu schnell. „Wenn wir noch Mal alle zumachen müssten, das wäre fatal.“ Doch Osterholz-Scharmbeck sei eine tolle Stadt mit vielen kleinen Geschäften, das Verhältnis zu den Kunden sei vertraut und innig. Gerade das sei in einer solchen Zeit wichtig.

„Bei uns ist es immer sehr persönlich, aber momentan ist das noch einmal verstärkt“, sagt auch Christiane Rudolph, Mitarbeiterin des Möbelgeschäfts „Freiraum“ in Ritterhude. Sie stellt fest, dass die Kunden länger im Geschäft verweilen. Sonstige soziale Kontakte seien weniger geworden, das merke man im Gespräch. „Da gibt es einen Spruch mehr als sonst, und die Kunden erzählen ausführlicher.“ Das Möbelgeschäft ist groß, und so haben die Kunden viel Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Auch das führe zum Verweilen, anstatt in den Urlaub werde nun in Möbelstücke investiert. Viele Kunden hätten gerade die Kapazitäten sich mit dem, was das Geschäft anbietet – Einrichtungsmöglichkeiten für das Zuhause – vermehrt zu beschäftigen: „Die Kunden wollen sich trotz Corona was Gutes tun.“

Das Schuhaus Wehmann in Ritterhude ist deutlich kleiner. Um den Kunden trotzdem Sicherheit zu gewähren, wurde das Geschäft in vier Zonen eingeteilt, erzählt Inhaberin Kirsten Lucht. „So können vier Familien zeitgleich bedient werden, das funktioniert gut“, sagt Lucht. In der ersten Woche sei draußen noch eine Schlange gewesen. „Jeder Tag ist anders, aber da wir nur Kinderschuhe verkaufen, läuft das Geschäft gut.“ Bei der Branche habe sie Glück, da immer Bedarf bestehe. „Kinder wachsen halt schnell aus den Schuhen raus.“ Das sei anders bei älteren Personen, die sich vielleicht in dieser Zeit nicht direkt neue Schuhe kaufen würden. Die bräuchten nicht vermummt durch die Geschäfte zu laufen, sondern könnten einfach warten. „Das ist bei unserem Geschäft anders.“

Mitarbeiter der Geschäfte müssen keine Maske. Lucht findet das gut: „Wenn man die ganze Zeit im Gespräch ist, die Maske acht Stunden am Stück tragen muss – da stößt man an seine Grenzen.“ Beim Schreibwarengeschäft Kolibri hätten alle Mitarbeiter eine Maske auf, außer diejenigen hinter der Kasse, die durch ein Plastikscheibe geschützt seien, so Jörn Reuter. Gerade bei der direkten Beratung im Geschäft, lege er Wert darauf. „So schützt man sich gegenseitig.“

Auch Sabine Tweitmann trägt in ihrem Laden eine Maske. Sie merke den Kunden die Vorsicht an. „Es ist nicht so, dass die Kunden sich nicht rein trauen, aber sie halten Abstand und sind sehr ruhig und bedacht.“ Und das sei auch gut so.