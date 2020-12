Der bisherige kommissarische PI-Leiter (von links) Uwe Albers mit Polizeipräsident Johann Kühme, der künftigen Amtsinhaberin Antje Schlichtmann und dem aktuellen Interimschef Ingo Jans. (PD Oldenburg)

Landkreis Osterholz. Antje Schlichtmann, Leiterin des Polizeikommissariats Osterholz-Scharmbeck, soll neue Chefin der Polizeiinspektion (PI) Verden/Osterholz werden. Nach Angaben eines Sprechers folgt die 39-jährige Polizeioberrätin auf Uwe Jordan, der im April in den Ruhestand gegangen war. Da sich die zweifache Mutter noch bis kommenden Herbst in Elternzeit befindet, kommt es zu einer zweiten Übergangslösung: Bisher führte Polizeidirektor Uwe Albers die PI kommissarisch; er geht nun zurück als Ausbilder an die Polizeiakademie Niedersachsen. In Verden übernimmt nun Polizeioberrat Ingo Jans, der wegen seiner bisherigen Verwendung in den Landkreisen Verden und Osterholz „mit den Abläufen bestens vertraut“ sei, so der Sprecher weiter.

Schlichtmann übernimmt auf dem neuen Posten die Verantwortung für die Sicherheit von mehr als 246 000 Menschen in den Landkreisen Verden und Osterholz sowie für mehr als 450 Mitarbeitende. Sie war vor ihrem Amtsantritt in Osterholz-Scharmbeck 2015 fast drei Jahre lang Leiterin des Streifendienstes in Verden. Wer ihr Nachfolger im Kommissariat an der Pappstraße wird, soll in der nächsten Zeit mitgeteilt werden.