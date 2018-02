Die Straße "Auf der Weide" soll ausgebaut werden. (Peter von Döllen)

Die Straße "Auf der Weide" in Axstedt soll erschlossen werden. Sie ist in einem katastrophalen Zustand, wie die SPD-Fraktion findet. Jedes Jahr werde Schlacke aufgebracht und verdichtet. Deshalb hat die Fraktion einen entsprechenden Antrag eingebracht, der diese Woche im Fachausschuss beraten wurde. Die Straße soll erstmals erstellt werden, wofür ein Ansatz im Haushaltsplan eingestellt werden soll. Die Anwohner sollen in die Planungen einbezogen werden, zumal sie an den Kosten beteiligt werden sollen. 90 Prozent hat die Verwaltung eingeplant. Insgesamt kostet die Erstellung schätzungsweise 100.000 Euro.

Bei den Bewohnern des Baugebietes sorgte das für Unmut, den sie in der Sitzung ausdrückten. "Wir waren von Euch enttäuscht", formulierte ein Bürger Richtung Kommunalpolitiker. "So kannten wir das nicht von Euch." "Wir haben aus der Zeitung davon erfahren", ergänzte eine Anwohnerin. Sie beziehe sich auf einen Artikel im OSTERHOLZER KREISBLATT. Dort wurde über die Vorstellung des Haushaltsplanes berichtet. Und in der Liste der Investitionen war auch die Straße "Auf der Weide" aufgeführt. "Manche haben schon ein Dollarzeichen in den Augen", sagte die Anwohnerin. Schließlich seien 90 Prozent nicht gerade wenig.

Kritik am Vorgehen

Auch der fraktionslose Ingo Schwarzer kritisierte das Vorgehen. "Ich bin ziemlich unglücklich damit. Man hätte vorher mit den Einwohnern sprechen können", sagte er. "Was ist, wenn sich das jemand nicht leisten kann?" Bürgermeister Udo Mester versprach Einzelregelungen. Bisher gehe es aber nicht um Einzelheiten. Vielmehr müsse im Haushalt Geld vorgesehen werden. "Ansonsten sind wir für zwei Jahre lahmgelegt", erläuterte Norbert Bullwinkel (SPD). Axstedt stellt erstmals einen Doppelhaushalt für 2018 und 2019 auf. Mester und die Ratskollegen bedauerten die unglückliche Reihenfolge.

Die Ausschussmitglieder stimmten geschlossen für die Aufnahme in den Haushalt. Allerdings wurde das Wörtchen "mögliche Erstellung" eingeschoben. Das lässt offen, ob, wann und wie die Straße erstellt wird. Ein weiteres Aufschottern ist offenbar aber kaum noch möglich.

Der Ausbau soll laut Vorlage der Verwaltung mit einer Asphaltbefestigung aus Trag- und Deckschicht auf einer Breite von 3,50 Meter erfolgen. Voraussetzung ist demnach aber, dass die vorhandene Schotterung als Grundlage verwendet werden kann. Das müsste noch geprüft werden. Vorgesehen ist eine einseitige Entwässerungsrinne. Die erforderlichen Straßeneinläufe können an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Normalerweise würde eine Anliegerstraße mit einer Breite von mindestens 4,10 Meter ausgebaut, damit ein Begegnungsverkehr ohne Ausweichen in den Seitenraum möglich ist. Die angrenzenden Straßen sind allerdings nur 3,50 Meter breit. Bei einer Ausbaubreite von 4,10 Meter ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 6000 Euro.

Offen ist auch noch, welche Satzung der Anliegerbeteiligung zugrunde gelegt werden müsste. Möglicherweise ist die Straßenerstellung in einer Satzung zum Baugebiet geregelt. Das soll noch geklärt werden.

Auf Nachfrage nahm Udo Mester zur Pflege von Gräben Stellung. In Axstedt seien die Grundstückseigentümer für die Flächen zwischen Grundstücksrand und Straßenbeginn verantwortlich. Das schließe Gräben ein. Das sei vielen Anwohnern aber offenbar nicht bekannt.