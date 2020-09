Im August übernahm Stephan Globisch die Apotheke an der Bahnhofstraße. (Monika Fricke)

Osterholz-Scharmbeck. Die Suche nach einer passenden eigenen Apotheke hat Stephan Globisch von Helmstedt nach Osterholz-Scharmbeck geführt. Er hatte erfahren, dass der Lilienthaler Apotheker Uwe Hansmann für seine Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstraße 37, einen neuen Inhaber suchte. Globisch kennt Osterholz-Scharmbeck durch seine Frau, die dort früher zu Hause war. Im Studium in Braunschweig hatte sich das Paar kennengelernt und durch diverse Besuche bei den Schwiegereltern war die Kreisstadt dem Apotheker schon gut bekannt.

Der 44-jährige Pharmazeut sammelte in den vergangenen Jahren in unterschiedlich strukturierten Apotheken Berufserfahrung. Anfang August übernahm er dann von Uwe Hansmann die Apotheke am Bahnhof. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behielten ihren Arbeitsplatz. „Mit allen Hansmann-Apotheken in Lilienthal sind wir weiterhin freundschaftlich verbunden“, erklärt Stephan Globisch.

Die umfassende Beratung der Kunden bei allen Fragen zu Krankheit und Prävention sowie zur gesunden Lebensführung liegt Stephan Globisch und seinem Team besonders am Herzen. „Alle sechs Wochen halten wir neue attraktive Angebote für unsere Kunden bereit“, setzt er hinzu, als wir ihn besuchen. Darüber hinaus weist Apotheker Globisch auch auf den Kosmetik-Bereich seiner Apotheke mit einer Auswahl namhafter hochwertiger Pflegeprodukte hin.

Sämtliche verschreibungspflichtigen Rezepte und Produkte können auch von zu Hause aus montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr telefonisch (0 47 91 / 50 27 80) bestellt werden. Montags bis freitags ist die Apotheke am Bahnhof von 8 Uhr bis 19 Uhr und sonnabends von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.