Landrat Bernd Lütjen appelliert an die Bürger des Landkreises, soziale Kontakte nach wie vor auf das Minimum zu beschränken. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Das Land Niedersachsen hat am Mittwoch eine überarbeitete Version der Verordnung erlassen, die soziale Kontakte beschränkt und damit helfen soll, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Damit treten nach Informationen der Kreisverwaltung bis zum 19. April in Teilen neue Regelungen in Kraft. Gestrichen hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in seiner Verordnung den bisherigen Absatz, dass Kontakte innerhalb der eigenen Wohnung und auf dem eigenen Grundstück auf die Angehörigen des eigenen Hausstandes beschränkt sind.

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen appelliert jedoch an die Bürger, die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung weiter einzuhalten. „Selbst wenn Sie nun wieder Familienangehörige oder enge Freunde im kleinsten Kreis zu Hause oder im Garten empfangen können, fordere ich Sie ausdrücklich auf, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Lütjen mit Blick auf die veränderte Rechtslage. Jeder Kontakt untereinander, der gerade nicht stattfinde, unterstütze die verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus. „Tragen Sie daher weiterhin Ihren Teil dazu bei – ganz besonders auch zu Ostern“, ruft der Landrat auf. Dazu zähle, Ausflüge auf die nähere Umgebung am Wohnort zu begrenzen. „Ein Ausflug nach Worpswede, Harriersand oder in andere Gebiete, wo üblicherweise viele Besucher sind, sollte derzeit unterbleiben. Jeder muss sich selbst fragen: Kann ich selbst den Mindestabstand von 1,5 Metern dort gewährleisten, wo ich hingehe?“, mahnt Bernd Lütjen.

Mehr Gäste erlaubt

Den Appell unterstützen auch die Bürgermeister der Landkreis-Kommunen. In einem gemeinsamen Schreiben bedanken sie sich bei den Bürgern, die durch Einsicht und vorbildliches Verhalten dazu beigetragen hätten, dass man erste Erfolge im Kampf gegen einen schnellen Anstieg der Infektionszahlen erkenne. Noch könne allerdings keine Entwarnung gegeben werden. „Halten Sie weiter durch und seien Sie achtsam. Sonst machen Sie die Erfolge zunichte, und die kontaktreduzierenden Maßnahmen dauern im Endeffekt noch länger an", mahnen Torsten Rohde (Osterholz-Scharmbeck), Susanne Geils (Ritterhude), Reinhard Kock (Hambergen), Marion Schorfmann (Grasberg), Kristian Tangermann (Lilienthal), Harald Stehnken (Schwanewede) und Stefan Schwenke (Worpswede). Das Land habe zwar jetzt einen Bußgeldkatalog für Verstöße entwickelt, aber man hoffe, dass der in den Gemeinden nicht zum Einsatz kommen müsse. Im übrigen habe das Land ja qua Rechtsverordnung den Tagestourismus untersagt. Viele Zielorte würden zudem Betretungsverbote und Sperrungen vornehmen. Es sei also besser, gar nicht erst besonders beliebte Ziele anzufahren, um sich dann wieder nach Hause schicken zu lassen, so die Verwaltungschefs.

Mit der neuesten Verordnung gibt es dennoch weitere Erleichterungen. So wurde der Teilnehmerkreis für Hochzeitsfeiern und Beerdigungen wieder erweitert. Neben dem engsten Familienkreis darf nun auch der engste Freundeskreis teilnehmen – höchstens allerdings zehn Personen.

Eine weitere Veränderung betrifft die Nutzung von Autowaschanlagen. Die können unter bestimmten Voraussetzungen wieder für gewerbliche Kunden sowie Privatpersonen geöffnet werden. Allerdings, so die Information aus der Kreisverwaltung, sei das Vorreinigen – also etwa mit Hochdruckstrahlern oder ähnlichem – sowie zum Beispiel auch das Aussaugen hinterher nicht gestattet.

Der Landkreis Osterholz hat im Internet Informationen zum Thema zusammengestellt. Häufig gestellte Fragen werden unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen beantwortet. Aktuelle Informationen gibt es unter www.landkreis-osterholz.de/corona. Außerdem ist weiterhin ein Bürgertelefon geschaltet, das montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags (mit Ausnahme von Karfreitag) von 8 bis 14 Uhr unter der Nummer 0 47 91 / 9 30 29 01 erreichbar ist.