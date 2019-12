Rena Maria Fehre (links) und Jana Jeske überreichten die Titel-Urkunde an Bürgermeister Torsten Rohde und Personal-Fachbereichsleiter Rolf Wehlers (von links). (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck als Arbeitgeber kann sich ab sofort als „ausgezeichnet familienfreundlich“ bezeichnen. Der Bremer Verein „Impulsgeber Zukunft“ hat die Verwaltung zwei Jahre lang mit Schulungen und Workshops begleitet und nun zertifiziert. Projektleiterin Rena Maria Fehre und Beraterin Jana Jeske überreichten die Titelurkunde an Bürgermeister Torsten Rohde. Das Rathaus ist damit die erste Institution außerhalb des Landes Bremen, die dieses Siegel tragen darf.

Das Siegel soll die Strahlkraft der Stadt als Arbeitgeber verstärken. Denn auf Stellenausschreibungen erhalte die Verwaltung zunehmend weniger Bewerbungen, wie Rohde im Gespräch mit der Redaktion klar machte. Auch weil die Kommune mit ihren Stellenausschreibungen in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehe, die besser zahlten.

Diesem Trend möchte Rohde nun mit dem neuen Titel entgegenwirken. In Zeiten knapper Fachkräfte will sich das Rathaus als familienfreundlicher Arbeitgeber empfehlen. Das könnte funktionieren, ist Rohde sicher: Immer mehr Bewerber würden neben der Gehaltshöhe schließlich weitere Faktoren in ihre Entscheidung einbeziehen, wie er aus Bewerbergesprächen weiß. Dazu zähle unter anderem die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers. Auch die Frage, wie die mögliche Pflege eines Familienmitglieds mit dem Beruf in Einklang zu bringen ist, beschäftige die Menschen, sagt Rohde.

Die Botschaft ziele aber auch nach innen: Sie richte sich an gut 370 Beschäftigten der Verwaltung, betont der Bürgermeister. „Wir möchten unsere Mitarbeiter möglichst lange halten.“ Dazu zähle die Freiheit, dass Mitarbeiter ihr Arbeitsleben dem Privatleben anpassen können. Deshalb habe man sich in allen Abteilungen darüber Gedanken gemacht, wie die Arbeit flexibler gestaltet werden kann. Auch über sogenannte Telearbeit, also das Arbeiten von zu Hause aus, sei gezielt nachgedacht worden.

Jana Jeske vom Bremer Verein „Impulsgeber Zukunft“ hat die Osterholz-Scharmbecker auf ihrem Weg bis zur Zertifizierung begleitet. Auch nach der Titelvergabe geht es für Jana Jeske und die Verwaltungsmitarbeiter mit der Zusammenarbeit weiter. Ziel ist es, die Arbeitskultur in den kommenden zwei Jahren weiter zu verändern und zu festigen - und zwar zum Wohl von Firma und Mitarbeitern, betont sie. Jedes Siegel sei passgenau zugeschnitten.

Es gehe nicht darum, am ganz großen Rad zu drehen, wie Rolf Wehlers als Personal- Fachbereichsleiter der Stadt erläutert. Es seien oft die kleinen Dinge, die eventuell große Auswirkungen auf das Arbeitsleben hätten. Beispielsweise könne jeder Mensch ganz plötzlich vor der Frage stehen, wie er einen Pflegebedürftigen in der Familie versorgen solle. Unter anderem dazu werde die Stadt nun Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter anbieten, um über solche und ähnliche Fragen aufzuklären und zugleich Antwortmöglichkeiten anzubieten. Auch soll dazu demnächst ein fester Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung benannt werden. Dazu wurde unter anderem eine Projektgruppe eingerichtet, die auch weitere Workshops vorbereiten soll. Denn in zwei Jahren steht eine Re-Zertifizierung in Sachen Familienfreundlichkeit an.

In der Arbeitswelt sei ein Wertewandel zu verzeichnen, der in den kommenden Jahren viele Unternehmen erreichen werden, sind die Expertinnen einig. Immer mehr Firmen und Institutionen würden die wirtschaftlichen Vorteile erkennen, die mit der Familienfreundlichkeit einer Firma einhergehen, hat Rena Maria Fehre festgestellt. Denn für viele Arbeitnehmer steht fest: „Geld ist nicht alles.“

Junge Führungskräfte würden zudem neue Wertevorstellungen in die Firmen tragen. Das wiederum habe weitere Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Die Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck habe mit der jetzigen ersten Zertifizierung eine gute Basis geschaffen, um auch zukünftig in der Sache am Ball zu sein. Für Torsten Rohde ist wichtig, dass die Verwaltung nun auch Teil eines Netzwerkes ist. In Bremen tragen unter anderem die Polizei, verschiedene Abteilungen des Bremer Senats und mehrere mittelständische Firmen das Siegel.

Der Verein „Impulsgeber Zukunft“ hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 etwa 50 bis 60 Firmen auf dem Weg zum familienfreundlichen Arbeitgeber begleitet und zertifiziert. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck habe wie einige wenige aus der Masse herausgestochen. „Bereits zu Beginn der Zertifizierung stand fest, dass die Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck viele Kriterien des Fragebogens erfüllt“, sagt Rena Maria Fehre. „So betrachtet, ist die Stadt schon beispielhaft.“