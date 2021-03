Die Bundesagentur für Arbeit hat am Dienstag die aktuelle Erwerbslosenstatistik vorgelegt. (Larissa Schwedes)

Landkreis Osterholz. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz hat im Februar unverändert bei 3,8 Prozent gelegen; in absoluten Zahlen gab es nach Angaben der Bremer Arbeitsagentur gegenüber dem Januar einen Anstieg von 2311 auf 2341 Erwerbslose im Osterholzer Kreisgebiet. Im Februar 2020 hatte es 2086 Arbeitslose und eine Quote von 3,4 Prozent gegeben. Von den momentan arbeitslos Gemeldeten werden 1359 Menschen durch die Agentur für Arbeit betreut und 982 durch das Jobcenter der Pro-Arbeit, weitere 1841 sind als arbeitssuchend registriert und von Arbeitslosigkeit bedroht. In der Geschäftsstelle an der Ritterhuder Straße sind 531 unbesetzte Stellen gemeldet.

Nach den Worten von Agentur-Geschäftsführer Joachim Ossmann handelt es sich bei den vergangenen Wochen überwiegend um eine saisontypische Stagnation. Die Auswirkungen des Lockdown auf den Arbeitsmarkt seien aktuell zwar gering, aber da die Dynamik weit unter der früherer Jahre liege, wachse die Zahl der Langzeitarbeitslosen.

„Der Einsatz von Kurzarbeit in den Betrieben hat den Anstieg der Arbeitslosigkeit über die saisonal übliche Entwicklung hinaus weiterhin in großem Ausmaß verhindert“, so Ossmanns Befund. Im Landkreis Osterholz gab es seit März 2020 insgesamt 1236 Anzeigen von Kurzarbeit für bis zu 16.673 Betroffene. Aus Abrechnungsgründen gibt es belastbare Zahlen bisher nur für die ersten fünf Pandemie-Monate. Demnach wurde Kurzarbeit im Spitzenmonat April für 677 Betriebe und 5045 Beschäftigte realisiert.

Im Agenturbezirk Wesermünde, der unter anderem für Hagen und Beverstedt zuständig ist, verharrte die Arbeitslosenquote bei 5,0 Prozent – bei einem leichten Anstieg auf 2771 Arbeitslose; vor Jahresfrist hatte die Quote dort bei 4,4 Prozent gelegen. Für den Landkreis Cuxhaven meldete die .Arbeitsagentur am Dienstag 6,3 Prozent.

Bei der Agentur für Arbeit in Bremervörde, zuständig unter anderem für die Gemeinde Gnarrenburg, gab es einen Rückgang auf 1001 Arbeitslose, der aber so gering ausfiel, dass die Arbeitslosenquote weiterhin 4,4 Prozent beträgt. Im Landkreis Rotenburg liegt sie wie im Januar 2021 bei 4,2 Prozent. Generell sei der Arbeitsmarkt der Region „nach wie vor relativ robust“, urteilt die Stader Agentur-Chefin Dagmar Froelich.