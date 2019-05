Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz bleibt unverändert bei 3,3 Prozent. (Jan Woitas/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz verharrt bei 3,3 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, entspricht dies dem Wert vom April 2019 und vom Mai 2018. Ein geringerer Stellenzugang und weniger Arbeitsaufnahmen deuten demnach auf eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt hin. 2017 Menschen waren im Osterholzer Kreisgebiet zuletzt arbeitslos gemeldet – das sind trotz der unveränderten Quote 55 mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Weitere 1910 Personen hatten sich vorsorglich als arbeitssuchend registrieren lassen; davon befanden sich kreisweit 1066 Menschen im erwerbsfähigen Alter in verschiedenen Förder- und Eingliederungsmaßnahmen. Von den 2017 registrierten Arbeitslosen wiederum bezog mehr als jeder Zweite die sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuchende, auch Hartz IV genannt. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren für den Landkreis Osterholz 694 unbesetzte Stellen gemeldet.

Für den Bezirk Wesermünde, zu dem auch die Gemeinden Hagen und Beverstedt gehören, meldet die Arbeitsagentur einen Rückgang der Arbeitslosenquote seit April von 4,0 auf 3,9 Prozent. Im Mai vergangenen Jahres seien 4,0 Prozent aller zivilen Erwerbspersonen arbeitslos gemeldet gewesen. In absoluten Zahlen: 3911 Arbeitssuchende, Tendenz steigend; davon 2129 Arbeitslose und von diesen 60 Prozent im Hartz-IV-Bezug.

Die Geschäftsstelle Bremervörde, die auch die Gemeinde Gnarrenburg betreut, meldet einen Rückgang der Arbeitslosenquote binnen Monatsfrist von 4,2 auf 3,6 Prozent. Im Mai 2018 hatte die Quote 4,2 Prozent betragen. Die absoluten Zahlen jedoch weisen leicht nach oben, wie ein Sprecher mitteilt. Arbeitslos gemeldet waren demnach 817 Männer und Frauen, davon bezogen 65 Prozent Hartz IV. Weitere 626 waren arbeitsuchend.