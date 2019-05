Statt direkt mit den Bürger in Kontakt zu treten, hat die AfD Reden vom Band abgespielt. (Markus Scholz /dpa)

Wer auf dem Wochenmarkt einen Infostand aufbaut, sucht gewöhnlich die Nähe zum Bürger. Es geht um das Gespräch. Der Kandidat möchte sich und die Ziele seiner Partei den Wählern empfehlen. Unter dem Sonnenschirm werden nette Worte gewechselt, Prospekte, Kugelschreiber und vielleicht auch Blumen verteilt, um beim Gegenüber in guter Erinnerung zu bleiben.

Der AfD aber geht es offenbar nicht um diesen Austausch. Die Partei möchte wohl eher stören. Ihre Vertreter wollten auf dem Wochenmarkt ein Beschallungsgerät zur Wahlwerbung einsetzen, um Reden laut abzuspielen. Laute Reden vom Band passen an Markttagen aber nicht auf den Marktplatz. Die Menschen wollen dort in Ruhe einkaufen. Sie wollen ein Eis essen, einen Kaffee trinken und ordentlich einen ausschnacken. Das sieht offenbar auch das Gericht so: Eine Störung anderer Marktbesucher soll vermieden werden – so die offenkundige Botschaft des Urteils.

Was bleibt, ist die stille Provokation. Das zeigt die Tatsache, dass am Freitag am Stand ein stattlicher Lautsprecher auf einem Stativ aufgebaut war, obwohl nur Zimmerlautstärke angesagt war. Denn an dieser Stelle geht es um Macht. Wer an den Reglern sitzt, der hat die Macht, andere zu übertönen. Die Macht, den Ton anzugeben. Und die Macht, andere zu zwingen, einem zuzuhören. Dabei ist doch klar: Wer gute Argumente hat, der braucht keine Lautsprecher.

Panne oder Berechnung?

Vielleicht war es eine Panne, vielleicht war es Berechnung: Die AfD hat versucht, aus dem Hickhack vor einer Woche und der kurzzeitigen Verwirrung über die Gesetzeslage Profit zu schlagen. Polizei und Stadtverwaltung sollen gegeneinander ausgespielt werden, der schadenfrohe Bürger soll applaudieren und sich vor Lachen auf die Schenkel klopfen.

Es ist ein weiterer Anlauf, die Organe des Rechtsstaats vorzuführen und einen Keil in das System zu treiben. Das Vorgehen ist bekannt. Wer das durchschaut hat, der muss am Sonntag zur Europawahl gehen.