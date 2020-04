Bei der Abfallentsorgung gibt es wegen der Corona-Einschränkungen kaum Probleme, wie die Aso bestätigt. Bei der Anlieferung durch Privatpersonen käme es in Pennigbüttel allerdings zur Bildung langer Schlangen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Beim Entsorgungszentrum in Pennigbüttel kann es derzeit durchaus voll werden. Lange Schlangen bilden sich, und wenn es ganz schlimm kommt, muss die Abfallservice Osterholz GmbH (Aso) auch mal einen Mitarbeiter abstellen, der den Verkehr vor der Einfahrt regelt. „Es gibt Wartezeiten“, bestätigt Annemarie Lampe, Pressesprecherin der Aso. In dieser Jahreszeit sei das durchaus normal. Die Gartensaison hat begonnen und es fällt viel Grünschnitt an, den die Kunden abgeben wollen. Aber die Corona-Pandemie verschärft die Situation zusätzlich. Unter anderem auch, weil die beiden Wertstoffhöfe in Schwanewede und Lilienthal geschlossen sind. Die Abgabe von Abfall konzentriert sich auf Pennigbüttel.

Ab dem 5. Mai könnte sich die Lage ein wenig entspannen. „Wir überlegen, ob wir die Wertstoffhöfe wieder öffnen können“, erklärt Annemarie Lampe. Die Prüfung laufe derzeit. Schließlich sind auch dort Voraussetzungen zu erfüllen. Schilder mit entsprechenden Hinweisen sind beispielsweise schon in Vorbereitung. Die Aso ist optimistisch, dass es mit einem Neustart kommende Woche klappt.

Ob auch beide Höfe gleichzeitig geöffnet werden können, ist laut Lampe noch nicht so ganz klar. Möglicherweise werden sie abwechselnd zur Verfügung stehen. Zum Alltag übergehen, will die Aso aber nicht. „Wir appellieren weiterhin, nicht wegen zwei Batterien zu kommen“, sagt Annemarie Lampe. Jeder solle überlegen, ob er die Fahrt zum Wertstoffhof oder zum Entsorgungszentrum nicht noch aufschieben kann. Nicht alles müsse gleich entsorgt werden.

Ansonsten läuft es bei der Abfallentsorgung aber relativ entspannt und in geordneten Bahnen, wie Annemarie Lampe bestätigt. Größere Probleme, wie sie aus der einen oder anderen Nachbarregion zu hören waren, gibt im Landkreis Osterholz offenbar nicht. Annemarie Lampe lobte daher auch ihre Kunden, die sich weitestgehend vorbildlich verhalten würden.