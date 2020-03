Auch der Wertstoffhof der Aso in Lilienthal bleibt bis auf weiteres geschlossen. (Anne Werner)

Landkreis Osterholz. Darauf weisen die Osterholzer Kreisverwaltung und die Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) in einer gemeinsamen Pressemitteilung hin. Hintergrund der Schließungen sind demnach Personalausfälle an beiden Standorten und der Schutz der verbliebenen Beschäftigten angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Die Mitarbeiter der beiden Wertstoffhöfe würden benötigt, um den Betrieb beim Entsorgungszentrum in Pennigbüttel aufrecht zu erhalten.

Das Entsorgungszentrum ist laut Mitteilung weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In den vergangenen Tagen seien die Besucherzahlen allerdings stark angestiegen. Darum bitten Aso und Landkreis nun ausdrücklich darum, derzeit „nur wirklich notwendige Fahrten“ zum Entsorgungszentrum zu machen – zum eigenen Schutz und zum Schutz der Aso-Angestellten. Bei nicht aufschiebbaren Anlieferungen müsse zurzeit mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden. Weiter heißt es in der Mitteilung: „So verlockend es ist, die jetzigen Tage für die Vorbereitung auf die Gartensaison oder einen Frühjahrsputz zu nutzen, bittet die Aso GmbH darum, die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle doch zu einem späteren Zeitpunkt zu entsorgen.“