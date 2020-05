Verbote und Kontrollen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auch Himmelfahrt gelten Abstandsregeln

Marius Merle

Vatertagstouren sind in diesem Jahr untersagt. Denn auch an Himmelfahrt gelten weiterhin die strikten Corona-Regeln. Wer sich nicht an diese hält, muss laut Polizei und Landkreis mit einem Bußgeld rechnen.