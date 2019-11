Projektmitarbeiterin Sophia Richter und Ehrenamtlicher Harry Czarnik zeigen den neuen Lift. (Kim Wengoborski)

Landkreis Osterholz. Manchmal passiert es unerwartet. Zum Beispiel durch einen Schlaganfall, einen Sturz oder eine Grippe ist plötzlich nichts mehr, wie es einmal war. Selbst kleine Stufen am und im Haus werden zu unüberwindbaren Hindernissen, Speisen können nur noch mit Mühe selbst zubereitet werden und die Körperpflege wird zu einer kaum zu meisternden Herausforderung. Wenn die körperlichen Fähigkeiten nachlassen, fragen sich Betroffene und Angehörige, wie es weitergehen soll. Viele Menschen wünschen sich, ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen zu können.

Wie der Alltag im vertrauten Heim auch mit starken Einschränkungen funktionieren kann, zeigt das Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft in Osterholz-Scharmbeck. Rund 1000 Besucher verzeichnet das Team jährlich im Haus. Manchmal kommen auch Schülergruppen, zum Beispiel Pflegeschüler, die mehr darüber erfahren können, wie es ist, alt zu sein. Sie dürfen dann den Age-Man ausprobieren. Einen Anzug, der simuliert, wie es ist, wenn man nicht mehr richtig sehen und hören kann, jede Bewegung anstrengend ist und man mit den eigenen Fingern die Geldstücke nicht mehr aus dem Portemonnaie-Fach holen kann. Sie fahren dann mit dem Rollstuhl ums Haus, merken, dass Türen zu schmal sein können und müssen sich gedulden, wenn sie langsam mit dem Lift in das erste Stockwerk hochfahren.

Abgesehen von den Schülern sind Menschen, die jünger als 60 sind, eher selten zu Gast. „Wir würden gern mehr jüngere Menschen ansprechen“, sagt Anita Hartwig, Projektsachbearbeiterin. Sie denkt dabei an die Zielgruppe 50 plus. An diejenigen, denen es noch gut geht, die noch nicht eingeschränkt sind. Die ohnehin vielleicht gerade ihr Bad umgestalten, und dabei bereits vor Augen haben, dass es für sie in 15 bis 20 Jahren einfacher sein wird, wenn sie keine Schwellen überwinden müssen und keine überflüssigen Duschwände im Weg sind.

Als Musterhaus ist bewusst ein Gebäude aus den 1960er Jahren gewählt worden, da es den Häusern entspricht, in denen viele ältere Bürger wohnen. Es zeigt seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 unter anderem fast komplett sanierte Räume, aber auch, wie die Bewohner mit Hilfsmitteln in Räumen zurecht kommen, die nicht barrierefrei sind.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt des Landkreises Osterholz vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Oderwald, dem Zentralverband des deutschen Handwerks, der Kreissparkasse Osterholz, die unter anderem die Immobilie zur Verfügung gestellt hat, der LBS und der Kreishandwerkerschaft Bremervörde-Osterholz-Verden.

Neben den Mitarbeitern des Landkreises beraten seit kurzem fünf Ehrenamtliche die Gäste des Ausstellungshauses zum altersgerechten Wohnen.

Die ehrenamtlichen Wohnberater Dörte Bernsdorf und Harry Czarnik sind bereits alte Hasen im Geschäft, sie beraten Interessierte bereits seit längerem. Neu hinzugekommen sind drei weitere Beraterinnen. „Das Interesse am Musterhaus steigt stetig“, sagt Anita Hartwig, Projektsachberaterin. Nachdem die Ehrenamtlichen die Ausbildung absolviert haben, besuchen sie Interessierte auf Wunsch auch zu Hause. „Vor Ort können wir gemeinsam mit den Bewohnern genau erörtern, welche Maßnahmen sinnvoll sind“, beschreibt der 63-jährige Harry Czarnik. Der ehemalige Vermessungstechniker hatte nach seiner Frühverrentung eine sinnvolle Beschäftigung gesucht und übt sein Ehrenamt nun bereits seit sechs Jahren aus. „Es macht unheimlich viel Spaß, gemeinsam Lösungen zu finden und in intensiven Gesprächen herauszufinden, wo genau der Schuh drückt“, betont er.

Jeden Monat findet außerdem ein Vortrag im Musterhaus statt. Am Mittwoch, 13. November, 18 bis 19.30 Uhr, geht es um die Pflege zu Hause. Es sollen Möglichkeiten auch in Hinblick auf das neue Pflegestärkungsgesetz dargestellt werden. Eine Anmeldung unter Telefon 0 47 91 / 9 30 36 22 oder per E-Mail unter musterhaus@landkreis-osterholz.de ist nötig. Unter diesen Kontaktdaten können Interessierte zudem Fragen stellen und einen Termin für eine Beratung vereinbaren.

Das Musterhaus, Bahnhofstraße 51a in Osterholz-Scharmbeck, kann jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden. Während dieser Zeit beantworten fachkundige Berater die Fragen der Gäste und führen durch die Ausstellung. Mehr Info gibt es im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/musterhaus.