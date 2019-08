Der zehnjährige Ian Henke aus Driftsethe macht beim BMX von sich reden. Nach dem Erfolg bei der Weltmeisterschaft im belgischen Zolder trainiert der junge Mann jetzt für die WM in Houston/Texas im kommenden Jahr. (Andreas Palme)

Driftsethe. Der Driftsether BMX-Nachwuchs ist auf WM-Kurs. Mit Nick und Ian Henke haben zwei junge Fahrer aus Driftsethe erfolgreich an der Weltmeisterschaft der kleinen Cross-Fahrräder in Belgien teilgenommen. Während der 13 Jahre alte Nick verletzungsbedingt nicht über die Vorläufe hinaus kam, kämpfte sich sein zehnjähriger Bruder Ian bis ins Finale vor. Dabei erreichte er den siebten Platz der weltbesten BMX-Fahrer in der Altersklasse „Boys 10“.

Seit 2013 bestimmt der BMX-Sport das Leben von Familie Henke aus Driftsethe. Beim BMX geht es darum, mit den speziellen Rädern eine bestimmte Geländestrecke möglichst schnell zu bewältigen. Dabei sind ganz besonderes Geschick und hohe sportliche Leistungsfähigkeit gefordert. Die Wettkampfbahnen beim BMX haben eine Länge von 400 Metern und sind mit Hügeln und Steilkurven versehen.

Nick und Ian begannen ihre junge Karriere als typische Hobby-Geländefahrer und nutzten anfangs den Blumengarten der Familie als Rennstrecke. Beide starten sie für den Leher Turnverein und sind nun beriets mit ihren BMX-Fahrrädern auf nationaler und internationaler Bühne in der Spitze mitgefahren. Nick Henke erreichte vordere Plätze bei der Deutschen Meisterschaft, in der BMX-Bundesliga und nahm erfolgreich an den Europameisterschaften im italienischen Verona und im französischen Bordeaux teil. Weitere Erfolge gelangen ihm beim Nordcup und dem Nationencup.

Auch sein Bruder Ian belegte gute Platzierungen in der Deutschen Meisterschaft, den Europameisterschaften, dem Nordcup (U 9) und dem Nationencup. Im Frühjahr erfüllte sich für Nick Henke mit der Aufnahme in die Lausitzer Sportschule Cottbus ein Lebenstraum. So kann der junge Driftsether Schule und Sport seither ideal verbinden. „Der Umzug ins Internat im Februar war eine große Herausforderung für die ganze Familie“, berichtet Tanja Henke. Der 13-jährige Nick muss jetzt sein Leben in Cottbus allein organisieren, hat sich jedoch gut eingelebt. Sportlich läuft es dagegen gerade nicht so rund. Nach einem überstandenen Mittelhandbruch konnte er nur sechs Wochen für die WM-Teilnahme im belgischen Zolder trainieren. So kam Nick nicht über die Vorläufe hinaus, erlebte aber dennoch ein interessantes Event mit vielen neuen Bekanntschaften.

Mit Trophäe, ohne Helm: Ian Henke auf seinem Sportgerät. (Andreas Palme)

Für seinen Bruder Ian lief es bei der Weltmeisterschaft besser. Er sei mit dem Ziel der Teilnahme am Viertelfinale angereist, berichtet der Zehnjährige. Er startete im Wettkampf gegen 160 Wettbewerber und konnte sich in mehreren Vorläufen für das Finale der Altersklasse „Boys 10“ qualifizieren. Bei bis zu 40 Grad im Schatten erreichte er am Ende den siebten Platz und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft im Mai 2020 in Houston/Texas. „Besonders beeindruckend war die tolle Stimmung unter den deutschen Zuschauern, die uns die ganze Zeit über angefeuert haben“, erinnert sich Ian Henke.

Zum Erhalt von Ians sportlicher Leistungsfähigkeit ist Familie Henke in den Vegesacker BMX-Club eingetreten. Drei Mal wöchentlich trainiert der Schüler jetzt unter Thomas Duckhorn am Oeversberg, wo es optimale Streckenverhältnisse gibt. „BMX ist Sport für den ganzen Körper“, erklärt Trainer Duckhorn. Beine, Arme und Rücken würden besonders trainiert. Darüber hinaus feilt der Trainer an der Fahrtechnik, damit sein Schützling in der Weltspitze bestehen kann. Auch schulisch kommen mit dem Wechsel zur Waldschule Hagen in diesen Tagen neue Herausforderungen auf Ian zu. „Bei jährlich 18 Wochenenden BMX-Sport zwischen März und Oktober darf die Schule natürlich nicht zu kurz kommen“, mahnen die Eltern Tanja und Michael Henke, die pro Jahr einige Tausend Kilometer im Zeichen des BMX-Sports in Europa unterwegs sind. Das Wettkampfrad von Ian hat etwa 1000 Euro gekostet. Aktuell wünscht sich der junge BMX-Sportler spezielle Karbonfelgen für sein Rad. „Darüber besteht in der Familie aber noch Diskussionsbedarf“, findet Vater Michael.