Am liebsten in der Natur: Seit Jahrzehnten unternimmt die Radler-Gruppe gemeinsame Urlaubsfahrten. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. Wer sich seit fast vierzig Jahren immer wieder für längere Touren aufs Fahrrad schwingt, der ist buchstäblich mit allen Wassern gewaschen. Regen, selbst starker, kann der Radfahrer-Gruppe um Heinz und Wilma Hohnholz nicht wirklich was anhaben. Klar, es gibt auch Fotos, auf denen die Männer und Frauen in triefnassen Regenumhängen unter dem schützenden Dach eines Wartehäuschens ausharren. Aber es gibt auch die Erinnerung daran, „dass wir an der Nordseeküste singend durch den Regen gefahren sind“. Aufmerksame und erstaunte Blicke waren ihnen gewiss.

Sie nennen sich „Je oller,je doller“, was nicht übertrieben ist. Schließlich haben sie sich in den Jahrzehnten schon über so manchen Kilometer gestrampelt und sind dabei mehr und mehr in Übung gekommen. Dabei spielten Fahrräder in der Runde zu Anfang noch gar keine Rolle. „Wir waren eine Turngruppe“, blickt Heinz Hohnholz zurück. Irgendwann haben sie sich dann außerdem für abendliche Radtouren getroffen und sich nach und nach gesteigert. Bald stand den Turnern der Sinn nach Wochenendausflügen mit dem Drahtesel.

Heinz Hohnholz hatte immer gute Ideen für schöne Strecken. Mit seiner Frau unternahm er längst auch längere Radwanderungen. Und deshalb war es eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die anderen ihm in den Ohren lagen: „Mensch Heinz, kannst du nicht auch mit uns mal ein paar Tage fahren?“ Natürlich konnte er das. Und dabei blieb es. Seit 1980 macht die Radfahrgruppe Hohnholz Urlaub mit Rädern, erzählt Waltraud Kohlhoff, die zu den Gründern der Gruppe gehört und bis heute mit in die Pedalen tritt.

Jede Tour hat Heinz Hohnholz akribisch dokumentiert. Nicht nur, wohin die Reise ging. Auch, wie viele Kilometer jede und jeder von ihnen übers Jahr mit dem Rad hinter sich gebracht hat. „Es können nicht immer alle dabei sein“, erklärt der Leiter der Gruppe und deutet auf die unterschiedlich hohen und farbig markierten Säulen im Reise-Ordner. Wer am Jahresende die höchste Säule hat, erhält einen Preis für die am meisten geradelten Kilometer. Die Gruppe insgesamt kommt in jedem Jahr auf eine stattliche Summe: „2018 haben wir zusammengerechnet bei 19 Fahrten 8000 Kilometer hinter uns gelassen“, berichtet Heinz Hohnholz stolz.

Die Routen haben die Radler noch lebhaft in Erinnerung. Es sind Klassiker für Radtouristen wie die Strecke Passau-Wien oder der Weser-Radweg. Viermal Holland-Tour, zweimal Lüneburger Heide, Ammerland, Dümmer, übers Teufelsmoor zur Nordsee – die Reiseziele purzeln nur so aus ihnen heraus, als die Männer und Frauen von ihren Touren erzählen. Heute gönnen sie sich den Luxus, nur ein Hotel anzusteuern, das Gepäck dort zu lassen und vom Hotel aus Fahrten zu unternehmen. Aber früher haben sie ihr Gepäck aufs Rad geschnallt und es von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. „Und abends hat mein Mann dann die große Landkarte auf dem Bett ausgebreitet und die Tour für den nächsten Tag geplant“, erzählt Wilma Hohnholz. „Wir wollten ja immer die schönsten Strecken fahren.“

Rast mit Hindernissen

Heinz Hohnholz ist der Planer und fährt stets an der Spitze der Gruppe. „Chef“ nennen ihn die anderen scherzhaft. Günter Klezath radelt auf letzter Position und achtet darauf, dass alle mitkommen. „Es ist zum Glück noch nichts Schlimmes passiert“, erzählt Hannelore Klezath. Und darüber, dass Ilse Abt während einer Rast auf einer Kiosk-Toilette eingeschlossen wurde, weil der Betreiber Feierabend gemacht hatte, können alle immer noch herzhaft lachen.

Die Chemie in der Gruppe stimmt. Auch, wenn sie nicht auf ihren Sätteln sitzen. Das gesellige Miteinander an den Abenden möchte keiner mehr missen. „Wichtig ist, dass wir abends Karten spielen“, sagt Helmut Otten. „Und dass alle Werder-Fans sind“, fügt er augenzwinkernd hinzu. „Im Alter hat man immer weniger Freunde“, gibt Wilma Hohnholz zu bedenken. „Wenn man dann so eine Gruppe hat, die zusammenhält, die sich auch zwischendurch zum Frühstücken trifft und zum Adventskaffee, ist das ein Geschenk.“ Die Kombination aus Gemeinschaft und Bewegung, aus Reden und Radeln, tut ihnen gut. „Wir sind immer fröhlich“, sagt Hannelore Klezath. Und manchmal haben sie auch Freude an der Frotzelei. Heinz Hohnholz sei zwar der „Chef“, sagt Dieter Abt, „aber hinten in der Gruppe meckern wir immer, das merkt er gar nicht“.

Mit ihrer Freizeitgestaltung liegen sie genau richtig: Wer Rad fährt, tut seinem Körper und seiner Seele etwas Gutes. Die neun Frauen und Männer sind der eindrucksvolle Beweis dafür, dass Radfahren gut für die Gesundheit ist. Wenn nicht gar ein Jungbrunnen. Allein dem Leiter der Gruppe mag man sein Alter nicht glauben. Heinz Hohnholz könnte locker fünfzehn Jahre abziehen.

Das Durchschnittsalter in der Gruppe beträgt 80 Jahre. Es zeigt: Radfahren liegt auch bei Älteren im Trend. Auch Senioren schätzen das Fahrrad als Fitnesstrainer. Damit die Strampelei nicht zu beschwerlich wird, sind inzwischen alle aus der Gruppe auf E-Bikes umgestiegen. Wilma Hohnholz schätzt den unterstützenden Antrieb auch im Alltag. „Ich bin in Bewegung, aber die Gelenke werden geschont“, sagt sie. „Außerdem bin ich in OHZ mit dem Fahrrad viel schneller von hier nach da als mit dem Auto.“

Trotzdem ist sie als Radfahrerin nicht ganz glücklich mit der Situation auf den Wegen und Straßen der Kreisstadt. Sie liebt das Radfahren, aber die Urlaubstouren unterscheiden sich schon von den Strecken im Alltag. Bei den Touren achtet die Gruppe darauf, entspannte Wege zu wählen. Ohne viel Verkehr. Aber im Alltag, sagt die Scharmbeckstotelerin, sei es manchmal auch nicht ungefährlich. „Mit Elektrorädern ist man viel schneller. Das kalkulieren die Autofahrer nicht mit ein.“

Vor dem höheren Tempo der E-Bikes warnt auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Wobei das Risiko, die Geschwindigkeit falsch einzuschätzen, auch auf Seiten der Radfahrer liegen kann. „Gerade beim Fahren in Gruppen wird die Geschwindigkeit unterschätzt“, weiß Jörg Kappmeyer, Vorsitzender der ADFC-Gruppe Osterholz. Bei Elektrorädern komme das Durchschnittstempo schnell auf 18 bis 20 Kilometer in der Stunde. Das sei schon sehr schnell gegenüber einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13 Kilometern pro Stunde bei Rädern ohne unterstützenden Anschub.

Jörg Kappmeyer weist zudem auf die jüngsten Unfallzahlen hin, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat: „Im Jahr 2018 verunglückten insgesamt 88 850 Radfahrer auf deutschen Straßen. Das sind elf Prozent mehr als noch 2017.“ Rund zwei Drittel aller Fahrradunfälle seien dabei auf Kollisionen mit Autos zurückzuführen. „Hauptschuld trägt in den allermeisten Fällen der Autofahrer“, schreibt der ADFC. „Hauptunfallgegner des Radfahrers ist das Auto.“

Jörg Kappmeyer rät deshalb eindringlich: „Auf jeden Fall sollten Radfahrer einen Helm tragen.“ Für die Gruppe um Heinz Hohnholz ist das selbstverständlich. Seine Frau erzählt, dass sie beim Radfahren außerdem immer den Blickkontakt zum Autofahrer suche. „Ich pass sehr auf. Und selbst, wenn ich Vorfahrt habe, poche ich nicht auf mein Recht.“