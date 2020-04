Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu nach dem Tod am Kreuz. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Dieses Osterfest wird eines, wie es die Menschen bisher noch nicht erlebt haben. Aber auch unter eingeschränkter Versammlungsfreiheit sendet und empfängt die Gemeinschaft der Christen aber auch diesmal jenes Signal der Hoffnung, das vom höchsten christlichen Fest und der Botschaft von der Auferstehung Jesu ausgeht. Licht in dunkler Zeit. Die Osterglocken werden wie gewohnt erklingen, und die Gemeinden warten jenseits der Kirchenmauern besonders unter Nutzung neuer Medien mit vielen verschiedenen Ideen und Aktionen auf, um Menschen auch ohne die derzeit verbotenen öffentlichen Gottesdienste zusammenzubringen.

Als zentrale Info- und Kontaktplattform bespielen die Gemeinden ihre Homepages. Sie haben zu Beginn der Karwoche Online-Andachten oder Gottesdienste eingestellt, als Videos oder Audiodateien, teils zum Runterladen auf Smartphone, PC oder Tablet. Dazu oft Vorschläge für Hausandachten, mit Liturgie, Gebeten und Liedern, teils mit Originalaufnahmen des Glockenläutens. Ein interaktiver Kindergottesdienst wird in Hambergen vorbereitet.

Fast alle evangelischen Gemeinden empfehlen den ZDF-Fernsehgottesdienst an Ostersonntag, der von 9.30 bis 10.15 Uhr als Livestream übertragen wird. Die Gemeinden rufen dazu auf, die Fenster zu öffnen und auf den Balkonen, in Gärten und Straßen zum Ausläuten ins Gesangbuch-Lied Nr. 99 „Christ ist erstanden“ mit Gesang oder Instrumenten einzustimmen (siehe hashtag #osternvombalkon). Der Link dazu: https://michaeliskloster.de/aktuelles/2020/04-12-musik-flashmob-am-ostersonntag.

In Lilienthal wird der Musikverein die Sänger unterstützen, zwischen St. Marien und St. Willehadi in Osterholz-Scharmbeck spielen unter dem Motto „Klingendes Band“ an mehreren Stationen je zwei Bläser des Posaunenchors die Auferstehungsbotschaft – eine Initiative von Caroline Schneider-Kuhn. In schwierigen Stunden wachsen Kreativität, Solidarität und Engagement für unkonventionelle Lösungen. Die Kirche ist für die Menschen da, nur eben anders. „Die Karwoche und Ostern ohne Gottesdienste in den Kirchen – ein großer Verlust für alle“, schildert Pastorin Birgit Spörl (Ritterhude) die Lage. „Dann gehen wir eben kreativ auf die Christen zu Hause zu, wo sie aktiv sind, beten, Fürbitte halten und einander helfen“.

Besonders vielseitig ist das Angebot von St. Willehadi (www.willehadi.de). Seit Beginn der Karwoche sprechen Superintendentin Jutta Rühlemann, Pastor Martin Rutkies und Pastor Eckhard Gering Andachten mit Szenen der Passionsgeschichte zur Orgelmusik von Kirchenkreiskantorin Caronline-Schneider Kuhn. „Wir möchten zeigen, dass uns die Geschichten der Bibel in Zeiten der Einschränkung, der Sorgen und des Todes viel Ermutigung, Stärkung und Glaubensgewissheit zusprechen“, erklärt Eckhard Gering.

In Hambergen hat Pastor Björn Beißner in einer Video-Andacht das Verlöschen der Osterkerze und das neu einziehende Licht und Leben besonders thematisiert. Ostersonntag sollen an der Hamberger Kirche Osterkerzen zur Verfügung gestellt werden, die zu Hause entzündet werden können. Pastor Georg Ziegler von der Osterholzer Gemeinde St. Marien hat dazu aufgerufen, ihm Fotos zu schicken. „Wir sammeln sie und basteln dann damit ein großes Osterei, das wir dann an der Kirche anbringen.“

Alle Gemeinden haben auch Kinder, Jugendliche und Senioren im Blick. Aus Lilienthal berichtet Pastorin Tanja Kamp-Erhardt über Initiativen, die in der Karwoche starteten: eine meditative Anleitung zum Gestalten eines Ostergärtleins und „Ostern subversiv“. Für die Bewohner von Altersheimen fertigte der Bastelkreis Schwanewede Geschenke an. Die Website www.kirche-jugend.de bietet täglich neue Texte mit Spieletipps, Fotowettbewerb und Segensworten. Weitere Infos und Aktionen und Links der Kirche auf der Startseite www.kirchenkreis-osterholz.de. sowie auf www.kirchezuhause.de und www.zuhause-gottesdienste.de.