In den Abend- und Nachtstunden sind nun die Kröten, Frösche und Lurche auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Die Bios bittet Autofahrer daher darum, bestimmte Straßen und Wege in den nächsten zwei bis drei Wochen zu meiden, um keine Amphibien zu töten. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz. Lautlos - aber für die hiesigen Amphibien unüberhörbar - ist er gefallen: der Startschuss zur diesjährigen Krötenwanderung. Bei anhaltend milden und nachts bei über fünf Grad Celsius liegenden Temperaturen sowie Regen sind Erdkröte, Grasfrosch und Molche nun aus der Winterstarre erwacht und zu ihren Laichgewässern aufgebrochen. Die Mitarbeiter der Biologischen Station Osterholz bitten daher Autofahrer um besondere Achtsamkeit. Ihrem Drang folgend, ihre Geburtsgewässer aufzusuchen, um dort für eigene Nachkommen zu sorgen, müssen die Lurche nämlich oft Straßen und Wege überqueren. Dabei werden viele von ihnen überfahren.

Viele solcher Straßen und Wege sind den Biologen bekannt. Doch längst nicht an allen Abschnitten können sie Krötenzäune aufbauen, um die Amphibien einzufangen. Sie bitten daher darum, diese Gebiete in den nächsten zwei bis drei Wochen nach Möglichkeit nachts mit dem Fahrzeug zu meiden beziehungsweise dort nur vorsichtig und langsam zu fahren. Auf diese Weise könnten die Fahrer laichwilligen Tieren noch ausweichen. Durch das langsame Fahren werde zudem verhindert, dass die Amphibien durch den vom Fahrzeug geschaffenen Luftdruck angesogen werden und unter dem Fahrzeug zerplatzen. Auch aus Rücksicht auf Menschen, die während der Krötenwanderung Kröten, Frösche und Molche einsammeln, um sie sicher über die Straße zu tragen, bitten die Mitarbeiter der Bios um eine umsichtige Fahrweise.

Straßen-Liste online

Zu den betroffenen Straßen gehören in Osterholz-Scharmbeck zum Beispiel die Zufahrt zum Kreishaus (Klosterholz/Friedhof) sowie die Straßen Am Tinzenberg, Krummwinkel / Kleingartengebiet, In dem Bossel / Bosselfeld, Auf dem Kamp, Dobben (Regenrückhaltebecken). In Scharmbeckstotel sind den Biologen die Bereich Scharmbeckstoteler Straße / Buschhausener Straße Höhe Reitbruch sowie Auf der Heide und Stoteler Bergstraße bekannt. In Heilshorn sollen die Kröten über die Brücke (ehemalige B6) im Bereich Schönebecker Aue wandern und in Garlstedt queren sie den Garlstedter Kirchweg in Höhe Auf den Raden. Für Pennigbüttel nennt die Bios die Straße Am Klostermoor und den Feldweg zur Teufelsmoorstraße sowie die Zuwegung Altenbrück am Pennigbütteler Moor. In Freißenbüttel sind die Amphibien auf dem Weg zu den Teichen bei Bredbeck und auch der Ohlenstedter Weg ist laut Bios Krötenwanderungs-Gebiet.

In der Gemeinde Ritterhude müssen Autofahrer in diesen Tagen im Bereich Am weißen Rieden (Heerweger Moor) und an der Stendorfer Straße mit Kröten rechnen. Ebenso an der Kreisstraße 8 in Höhe des Niederender Sees.

Zwischen Oldendorf und Lübberstedt (Stedener Forst) suchen sich in diesen Tagen die Amphibien ebenfalls ihren Weg zu den Laichgewässern. Gleiches gilt für die Kreisstraße 19 zwischen Vollersode und Ostersode sowie für den Bereich zwischen Hellingst und Brunshausen, Landkreis Cuxhaven. Weitere Straßen und Wege, die in den nächsten Tagen und Wochen zum Schutz der Amphibien möglichst von Fahrzeugen gemieden werden sollten, listen die Naturschützer auf der Internetseite der Bios - http://www.biologische-station-osterholz.de - unter der Rubrik „Naturschutz“ auf.

Tödliche Fallen

Außerdem bitten die Bios-Mitarbeiter darum, Kellerschächte und andere ebenerdige Öffnungen sowie Kellerzugänge im Auge zu behalten, da sie zu ausweglosen, tödlichen Fallen für die Amphibien werden können. Da hohe Bordsteinkanten an Straßen ebenfalls unüberwindbare Hindernisse für die Tiere darstellen, raten sie außerdem, diese für die Amphibien mit Sandhaufen oder kleinen Brettchen zu entschärfen.

Mit der Abwanderung der Jungkröten - aus den Gewässern in ihre Sommer-Reviere - sei wiederum zwischen Ende Mai und Ende Juni an einigen wenigen feucht-warmen Tagen zu rechnen. Dann aber würden die noch kleinen Tiere oft in großer Zahl auftreten.