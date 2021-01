Ab Mitte Februar wird für das neue Wildwux-Theaterprojekt geprobt: in Ottersberg, Bremen und Dörverden sowie Osterholz-Scharmbeck. (BDP)

Osterholz-Scharmbeck. Das Wildwux-Projekt des Bundes Deutscher Pfadfinder Niedersachsen (BDP) bietet Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren erneut die Möglichkeit, gemeinsam ein Theaterstück zu entwickeln und in den Osterferien, vom 2. bis zum 9. April, auf Tournee zu gehen. Jedes Jahr tourt die Wildwux-Gruppe in unterschiedlicher Besetzung mit einem Straßentheaterstück durch das Bremer Umland und das Elbe-Weser-Dreieck. Ein Highlight bei diesem Projekt ist das Leben in den Zirkuswagen. Wer bei Wildwux mitmachen möchte, muss keine Theatererfahrung vorweisen können. Die Ideen, Themen und Inhalte der Teilnehmenden sind die Grundlage für das Theaterstück. Das Stück wird an drei Probenwochenenden ab Februar erarbeitet. Die Proben finden ab Mitte Februar in Ottersberg, Bremen und Dörverden statt und werden vom 26. März bis zum 1. April in Osterholz-Scharmbeck abgeschlossen. Die Covid-19-Bestimmungen werden beachtet, ein Hygienekonzept ist vorbereitet. Weitere Informationen für Interessierte, Kontakt und Anmeldung gibt es im Internet unter www.bdp-niedersachsen.org oder direkt beim BDP, Verdener Straße 4, in Ottersberg (Telefon 0 42 05 / 79 15 972).