Sollte es so schnell klappen? Erst am 10. Januar dieses Jahres hat der Nabu Osterholz-Scharmbeck mit Unterstützung des Landkreises Osterholz den seit mehr als 20 Jahren unbewohnten, da maroden Horst auf der Klosterplatz Schule in der Kreisstadt durch Fachfirmen erneuern lassen. Bereits vorige Woche testeten nun die ersten Störche das Domizil vis-à-vis der Klosterkirche aus. Erst ein Single, dann ein Paar. Ortwin Vogel, Nabu-Storchenbeauftragter im Landkreis Osterholz, glaubt indes, dass es sich bei dem gesichteten Paar um die Vögel von der nahegelegenen Kolke-Wiese handelt. Möglicherweise leisteten sie sich Revierkämpfe mit einem Neuankömmling, wollten diesen aus der Nähe ihres angestammten Nestes am Ortseingang vertreiben. Eventuell liebäugele das Paar aber auch mit einem Umzug aufs Schuldach. Was auch immer dort passieren wird, nicht nur der Nabu-Vorsitzende Peter Heyer, der sich für den Nest-Neubau stark gemacht hatte, wird das Treiben am Klosterplatz mit Spannung beobachten.