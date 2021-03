Auf dem Gelände des Schießplatzes Waakhausen wird seit Jahrzehnten mit Blei geschossen; die Aufnahmekapazität des Bodens ist erschöpft. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Das bleibelastete Schießplatzgelände in Waakhausen wird auch nach der nötigen Sanierung eine Altlast bleiben. Kreisdezernent Dominik Vinbruck sagte dazu am Mittwoch im Umweltausschuss, die Wiederherstellung des Ursprungszustands sei illusorisch, im Vordergrund müsse die Gefahrenabwehr stehen. Dazu werde der Eigentümer-GmbH nun ein Sanierungsplan auferlegt, auf dessen Umsetzung mehrere Kreis- und Landesbehörden ein Auge hätten (wir berichteten).

Nun, da ein Gutachten zur Gefährdungsabschätzung vorliegt, sei klar: „Die Aufnahmequalität des Bodens ist erschöpft. Aufsammeln und abdichten allein reicht nicht.“ Die Sanierung werde einen Millionenbetrag kosten. Sollte der Eigentümer der Aufforderung nicht nachkommen, diese Sanierung zu planen und umzusetzen, werde es zu einer sogenannten Ersatzvornahme auf Landkreis-Kosten kommen. Der Landkreis würde in dem Fall Regressansprüche geltend machen, damit nicht der Steuerzahler die Zeche zahlt. Auch eine Mitverantwortung der Vorgänger-Betreiber wäre dann zu prüfen.

„Aber an diesem Punkt sind wir nicht“, betonte Vinbruck. „Der Eigentümer ist ja kooperationsbereit und kooperationswillig.“ Er habe freilich zusammen mit den Behörden „ein Arbeitspensum für Jahre“ vor sich. Der Dezernent erwiderte zu Befürchtungen der Bürgerinitiative im Sitzungssaal, wonach ein neues Schießsportzentrum den Aufwand refinanzieren könnte, dafür gebe es enorme Hürden im Bau- und Planungsrecht. Auch für ein Sanierungsbauwerk müsste die Gemeinde Worpswede Flächennutzungs- und Bebauungsplan ändern – ein Verfahren mit Bürger- und Behördenbeteiligung. Da sich daraus dann eine Abweichung vom Raumordnungsprogramm ergäbe, würde „vermutlich auch der Kreistag“ befasst.

Prüfung von Zaun und Kugelstand

Bestandsschutz hätten nur Gaststätte und Kugelstand-Gebäude, so der Dezernent. Schon für den Bau eines Zauns um das 2,2 Hektar große Gelände herum wäre eine Baugenehmigung nötig. Der bisher einvernehmlich eingestellte Betrieb der Schrotschussanlagen wird von der Verwaltung nun förmlich verboten. Doch aus Sicht von SPD, Linken, Grünen und Bürgerfraktion könnte der Landkreis durchaus mehr für die Sicherheit tun, indem er etwa auch den Schießbetrieb auf den Kugelbahnen untersagt und die Einzäunung des Areals anordnet statt nur prüft.

Vinbruck jedoch gab zu bedenken, dabei sei Verhältnismäßigkeit geboten: „Es nützt mir nichts, politisch etwas zu fordern, was ich rechtlich nicht durchsetzen kann.“ Die Verwaltung werde den Sachverhalt aber erneut prüfen und im Kreisausschuss über das Ergebnis informieren; das Gremium tagt nichtöffentlich am 23. März. Zugleich verständigten sich Politik und Verwaltung auch auf regelmäßige Anwohner-Information, zumal nun Schadstoffuntersuchungen auf benachbarten Flächen des Schießplatz-Geländes anstehen. Für Nahrungs- und Futtermittelpflanzen ist das Wasser aus Landwehrgraben und Viehlander Graben ungeeignet, so die Gutachter der Bremer Firma Umtec.

Der Biologe Hans-Gerd Kulp, der als beratendes Mitglied im Ausschuss mitwirkt, bemängelte zwei Aspekte der Gefährdungsanalyse, die insgesamt weit mehr als 1000 Seiten füllt. Demnach sei die Geländeoberfläche der sogenannten Streuschicht aus seiner Sicht nicht hinreichend in die Schadstoffbilanz eingeflossen. „Dabei ist das die eigentliche Blei-Quelle, die weiter ausgeschwemmt wird.“ Die Rückschlüsse anhand der Bohrungen deuten Kulp zufolge auf 75 bis 215 Tonnen Bleimunition hin. „Hinzu dürften aber nochmal mehr als 100 Tonnen kommen, die unmittelbar oben auf dem Gewebe liegen.“ Darüber hinaus hätten die Gutachter auch unfiltrierte Gewässerproben mit allen Schwebstoffen untersuchen sollen, urteilte Kulp: „Das ist schließlich der Teil, der weiter in die Hamme wandert.“

Der Umtec-Gutachter Klaus Konertz erwiderte, sein Team habe für die Analyse des sogenannten Eluats ein standardisiertes Verfahren nach DIN-Norm verwendet. Für den Bereich Streuschicht, wo sich das Material sehr ungleich verteile, habe man aus Praktikabilitätsgründen keine Cluster gebildet. Auf Nachfrage ergänzte Umtec-Mitarbeiter Lars Levermann, die Sanierungsplanung werde mittelfristig auch das Sicherungsbauwerk umfassen müssen. Möglicherweise sei es eine Lösung, das dort angestaute Sickerwasser abzupumpen, aber das werde Folgen für die Stabilität haben. Ohne dauerhafte Sicherung des wurstähnlichen Walls indes könnten die Dichtungsbahnen reißen; sie ist darum auch Teil der behördlichen Auflagen.

Das sagen die Abgeordneten:

Axel Miesner (CDU): Das Gefährdungsgutachten ist eine schonungslose Analyse.

Börn Herrmann (SPD): Das ist drei Nummern schlimmer als gedacht. Danke an die Bürgerinitiative und die UWG Worpswede, dass sie nicht locker gelassen haben. Bei der schnellen Beseitigung der Gefahren darf es keine Kompromisse geben. Ein Weiterbetrieb ist für mich schwer vorstellbar, erst recht keine neue Anlage und ein neuer Wall. Der Betreiber wird gewusst haben, was er da kauft. Aber auch die Vorgänger haben Verantwortung, selbst wenn am Ende der Steuerzahler einen Teil mittragen muss.

Reinhard Seekamp (Linke): Wie konnte das passieren und warum hat der Landkreis nicht früher eingegriffen? Das ist mehr als ärgerlich. Jetzt muss erst mal gründlich aufgeräumt werden. Ich wünsche mir, dass wir bei den Sanierungsdetails mitreden können.

Dörte Gedat (Grüne): Es gab viele Beteiligte ohne Problembewusstsein. Von denen, die Bleimunition bis heute für unverzichtbar halten, hört man jetzt wenig. Es darf aus Kostengründen nicht wieder nur eine Minimalsanierung oder andere faule Kompromisse geben; wir haben da eine tickende Zeitbombe in einem sehr sensiblem Gebiet.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion): So viel Geduld haben wir sonst selten mit Leuten, die unsere Flächen schädigen. Die Probleme sind dem Landkreis lange bekannt und es gab keine Kontrollen; da verstehe ich das Jammern jetzt nicht. Auf den Betreiber kommen mit der Sanierungsanordnung hohe Kosten zu. Ob er die tragen kann?