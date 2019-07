Nun ist er Ehrenobermeister der Dachdeckerinnung Osterholz: Hartmut Brummerhop. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Nach unserer Berichterstattung zum Bauvorhaben Am Hang hat sich der Ehrenobermeister der Dachdeckerinnung Osterholz in der Redaktion gemeldet. Hartmut Brummerhop widerspricht der Einschätzung der Stadtplaner, dass bei einem Dachgefälle von sieben Grad keine Dachbegrünung möglich sei. „Das stimmt nicht“, stellt er fest. Er nennt auf Anhieb mehrere Gebäude in Osterholz-Scharmbeck, unter anderem auch die Sparkassen-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße, deren flache Dächer begrünt sind. „Wenn ich sogar ein Null-Grad-Dach bepflanzen kann, dann kann ich auch ein Sieben-Grad-Dach begrünen“, betont er. Immerhin habe ein solches Dach ein Gefälle von 12,3 Prozent, rechnet er vor.

Die Hilse Bau GmbH möchte auf einem zurzeit brachliegenden, gut 1500 Quadratmeter großen Grundstück in der Straße Am Hang ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten und Tiefgarage mit zwölf Plätzen bauen. Das Thema wurde mehrfach in Fachausschüssen und auch im Verwaltungsausschuss beraten (wir berichteten). Unter anderem die Grünen hatten sich dafür ausgesprochen, das Dach zu bepflanzen. Am Ende haben die Grünen-Vertreter dem vorgelegten Gestaltungsentwurf im Planungsausschuss auch ohne Dachbegrünung zugestimmt.

Grundsätzlich gebe es zwei Verfahren, klärt Brummerhop auf: Es gibt die extensive und die intensive Variante. Bei der extensiven Variante wird ohne Erde und mit sogenannten Vegetationsmatten gearbeitet. Intensive Begrünung hingegen sollte auf Betondecken erfolgen, da in das aufgetragene Erdreich Büsche und kleine Bäume gepflanzt werden.

Im Normalfall würden sich auch Dächer mit gut zwei Prozent Gefälle, was einer Dachneigung von etwa einem Grad entspricht, für die Begrünung eignen, weiß Brummerhop. „Was sie vorher aus der Natur holen, haben sie später oben auf dem Dach“, merkt er an. Die Kosten für Dachbegrünung lägen minimal bei 80 bis 100 Euro pro Quadratmeter. Im Gegenzug bekomme man obendrein einen Hingucker. „Das Dach ist die Krone des Hauses.“

Brummerhop hat im April seine Pennigbütteler Firma in jüngere Hände gegeben (wir berichteten). Aus diesem Grund mussten die Mitglieder in der Kreishandwerkerschaft einen Nachfolger für den 63-Jährigen finden. Auf der Jahreshauptversammlung des Verbandes sprachen sich die Stimmberechtigten für Claas Wellbrock aus Hambergen als neuen Obermeister der Dachdeckerinnung aus.

Aufgrund seiner Verdienste wurde Hartmut Brummerhop von den Versammlungsteilnehmern zum Ehrenobermeister ernannt, wie Ante Tobias Brekenfeld als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser bestätigt. Brummerhop hatte die leitende Funktion seit 2000 inne. Zuvor war er sieben Jahre stellvertretender Obermeister der Innung und hatte verschiedene Posten im Vorstand übernommen. Er war unter anderem Lehrlingswart und Kassenprüfer im Verband.

„Das ist ein absolute Anerkennung seiner Verdienste und eine Ehre“, sagt Ante Tobias Brekenfeld. Den Ehrentitel können nur diejenigen Handwerksmeister tragen, die besonderen Einsatz für die Innung gezeigt haben und mehr als zehn Jahre als Innungsobermeister tätig waren, erläutert er im Gespräch mit der Redaktion.