Der Ausbau des 5 G-Netzes macht Fortschritte; auch im Landkreis Osterholz werden vorhandene Mobilfunkstationen (Symbolfoto) aufgerüstet. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz. Der Telekommunikationsdienstleister Vodafone hat nach eigenen Angaben die ersten drei seiner 23 Mobilfunkstandorte im Landkreis Osterholz mit der 5 G-Technologie ausgestattet. Mittelfristig soll die gesamte Region an das leistungsstärkere Handynetz angebunden werden, teilte das Unternehmen mit. Dazu würden, wo irgend möglich, die vorhandenen Antennen aufgerüstet. Sie befinden sich an Masten oder Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden sowie auf Wohnhäusern.

Gleichzeitig werde aber auch das LTE-Netz weiter ausgebaut, um Funklöcher zu schließen und für mehr Bandbreite zu sorgen. Dazu seien auf dem 4 G-Sektor bis Mitte kommenden Jahres fünf Bauprojekte geplant: In Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck wird jeweils ein LTE-Standort verstärkt und zwei weitere Anlagen, ebenfalls in Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck, werden erstmals mit LTE-Antennen bestückt. In Axstedt werde eine LTE-Anlage gänzlich neu gebaut. Aktuell könne Vodafone mit seinem Mobilfunknetz bereits 99,9 Prozent der Kreisbevölkerung versorgen, so der Provider.

Vodafone erklärt, das 5 G-Ausbauprogramm im Osterholzer Kreisgebiet werde Zug um Zug realisiert. Der neue Mobilfunkstandard decke beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der LTE-Technologie ab – allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit, sofern Smartphone oder Router darauf ausgelegt sind. Damit nähere man sich der Echtzeit ein, erklärt das Unternehmen und verweist auf künftige Anwendungen in der Telemedizin und beim autonomen Fahren. Neben Straßenverkehr und Gesundheitswesen eröffne 5 G neue Möglichkeiten auch in Land- und Forstwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik, Schifffahrt und anderen Branchen.

Einer der Mitbewerber, die Telekom, hatte im Sommer erklärt, man habe im Landkreis Osterholz bisher 13 Sende- und Empfangsanlagen für die neue Technologie ertüchtigt: in Lilienthal, Grasberg, Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede, Hambergen und Vollersode. Weitere 5 G-Standorte sollten auch im Telekom-Netz noch folgen.