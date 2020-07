Für seine Notruf-Broschüre hat der Ritterhuder Briefmarkensammler Manfred Grunow einen Preis bekommen. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Mit Briefmarken lehren und lernen: Dem hat sich Manfred Grunow mit Herz und Kopf verschrieben. In der Vergangenheit hat der inzwischen 86-jährige Briefmarkensammler an drei verschiedenen Grundschulen in Arbeitsgemeinschaften informiert – und immer mit Hilfe der Postmarken. „Da war eine Reise durch Niedersachsen darunter oder eine durch die 16 Bundesländer“, erinnert der ehemalige selbständige Malermeister.

Ein Projekt hat es ihm besonders angetan: der Notruf 112. Diese Nummer soll im Notfall wie bei Brand, einem Unfall mit Personenschaden oder etwa auch bei einem Herzinfarkt gewählt werden. Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission haben im Jahr 2009 gemeinsam den 11. Februar zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs erklärt. Das Datum „11.2.“ enthält eben die Ziffern, die der europaweiten Notrufnummer 112.

Im Jahr 2016 ist eine Sonderbriefmarke zum 11.2. mit dem Motiv „25 Jahre Notruf 112 in Europa“ erschienen. Das hätten er und die Briefmarken-Arbeitsgemeinschaft einer fünften Klasse zum Anlass genommen, eine Informationsbroschüre zum Notruf 112 anzufertigen, so Grunow.

Informationen zum Notruf 112: Das ist für den Rentner weiter ein aktuelles Thema. Denn im vergangenen Jahr anlässlich des Tages des Notrufs habe „NDR aktuell“ darüber berichtet, sagt der 86-Jährige. „Die Zusammenfassung ergab, dass 40 Prozent der Bundesbürger nicht wissen, wofür die 112 ist, beziehungsweise die 112 falsch wählen.“

Das nahm der Ritterhuder zum Anlass, die farbige Broschüre in 50-facher Auflage drucken zu lassen. Drei Sponsoren unterstützen ihn dabei. Mit den 50 Exemplaren ging er zum Schulamt des Landkreises mit der Bitte, sie an die Schulen im Landkreis zu verteilen.

Der Effekt und das Potenzial der Broschüre sind dem Bund Deutscher Philatelisten und der Stiftung Deutsche Jugendmarke nicht verborgen geblieben. Die haben den Ritterhuder dieses Jahr mit ihrem Förderpreis „Bildung und Briefmarke“ ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen Briefmarken als Träger von Bildungsinhalten gefördert werden. Verbunden mit der Würdigung sind Preise in Höhe von 300, 200 und 100 Euro. Der Ritterhuder wurden mit dem ersten Preis in Höhe von 300 Euro bedacht. Diese Summe wandert nach seinen Worten in die Kasse der „Jungen Briefmarkenfreunde Ritterhude“.

Anhand von Briefmarken lernt der Leser der Broschüre, dass die Menschen schon früh bemüht waren, für Menschen in Not da zu sein. Das setzten und setzen sie in organisierter Form um. Dies betrifft das Rote Kreuz genauso wie den Rettungsdienst für Notfallpatienten. Eingegangen wird auf den Rettungshubschrauber ebenso wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger.

Ausführlich informieren drei Seiten über die Arbeit der Feuerwehren. Briefmarken der ehemaligen DDR zeigen zum Beispiel eine Handdruckspritze aus dem Jahr 1756, ein Löschfahrzeug von 1871, eine Dampfspritze von 1903 und ein Löschfahrzeug von 1919.

Neben der 112 gibt es den Notruf 110 der Polizei. Der ist immer dann zu wählen, wenn sich eine Notsituation anbahnt, man sich bedroht fühlt oder eine Gefahrensituation für sich oder andere aufgekommen ist.

Außerdem gibt es die sogenannte Nummer gegen Kummer „116 111“. Dort können alle anrufen, die Sorgen haben und sich beraten lassen möchten. Das Angebot gilt für Kinder, Jugendliche und Eltern in ganz Deutschland. Die Erreichbarkeit ist montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr, montags, mittwochs und donnerstags 10 bis 12 Uhr.