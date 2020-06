Geringe Schuld und kein öffentliches Interesse: Das sind die Gründe für eine Einstellung nach Paragraf 153. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich sah, wie da was Weißes hochflog. Er kam gleich zurück und gab mir zehn Euro für den kaputten Spiegel. Ich habe dann nach dem Personalausweis gefragt.“ Das sagte der 42-jährige Fahrer eines Großraumtaxis als Zeuge im Prozess gegen einen 25-Jährigen im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck aus. Wegen Sachbeschädigung hatte sich der 25-Jährige zu verantworten. Sie soll sich an einem frühen Morgen im November 2019 im Grasberger Ortsteil Schmalenbeck zugetragen haben.

Von der Hüttenbuscher Erntewagen-Abschlussparty hatte sich der Schmalenbecker in einem Großraumtaxi nach Hause bringen lassen. Allerdings wich seine Darstellung des Geschehens erheblich von der des 42-jährigen Zeugen ab. Wenngleich er einräumte, dass er „gut angetrunken“ gewesen sei, „wußte ich schon noch, was ich tue“. Wie der Außenspiegel zu Bruch gekommen sei, könne er sich nicht erklären. Auch keine zehn Euro als Entschädigung, so der Angeklagte, habe er rausgerückt. Weiter habe er entgegen den Angaben des Fahrers nicht vorne auf dem Beifahrersitz gesessen, sondern hinten und sich mit der mitfahrenden Freundin eines Pärchens unterhalten.

Ebenfalls vernahm das Gericht als Zeugen den 61-jährigen Inhaber des betroffenen Worpsweder Taxiunternehmens. Er sagte aus, der Schaden habe sich auf knapp 300 Euro belaufen. Er habe noch am Sonntagmorgen Anzeige erstattet. Die allerdings hätte er wohl zurückgezogen, wenn der Schmalenbecker den Schaden beglichen hätte, so der 61-Jährige. „Doch das hat sich alles hingezogen, keine Reaktion. Ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das hat nicht gefruchtet.“

Verteidiger Markus Schwierig fragte den 61-Jährigen, ob er ausschließen könne, dass der Spiegel "durch einen anderen Vorgang“ beschädigt worden sei. „Das kann ich nicht ausschließen. Aber mein Fahrer hat mir das glaubhaft geschildert“, entgegnete der Worpsweder. Was für den 25-Jährigen sprach: Es liegen noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor. Insofern brachte Verteidiger Schwierig einen Freispruch für seinen Mandanten ins Spiel.

Doch darauf wollten sich Strafrichterin Johanna Kopischke und die Staatsanwältin nicht einlassen. Sie sprachen sich dafür aus, nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung verfahren. Danach kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden, „wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht“.

Nach Beratung einverstanden

Darauf zogen sich Verteidiger Schwierig und sein Mandant kurz zu einem Vier-Augen-Gespräch zurück, um abzuwägen, in welche Richtung zu gehen sei. „Ich will den Kreis nicht weiterdrehen“, zeigte sich der 25-Jährige, wieder zurück im Gerichtssaal, einverstanden. Er wolle nicht noch einmal ein halbes Jahr ranhängen.

Strafrichterin Johanna Kopischke stellte per Beschluss, mit der erforderlichen Zustimmung der Staatsanwältin, das Verfahren nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung ein. So gibt es weder eine Eintragung ins Bundeszentralregister noch in das Führungszeugnis. Der 25-Jährige muss nun zwar die Kosten für seinen Anwalt tragen, aber nicht die Verfahrenskosten. Bei einem Freispruch wiederum hätte die Staatskasse die Verteidigerkosten übernommen. Wird hingegen ein Verfahren eingestellt, „fallen die Auslagen der Staatskasse und die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse zur Last“, heißt es dazu in der Strafprozessordnung.

Grundsätzlich gilt die Erstattung der Kosten nur für ortsansässige Verteidiger. Mit ortsansässig ist dabei der Bezirk des zuständigen Landgerichts gemeint, hier also der Bezirk des Landgerichts Verden. Darüber hinaus können aber auch die Kosten auswärtiger Verteidiger erstattet werden, wenn sie notwendig waren, so etwa aufgrund besonderer Sachkunde des Fachanwalts.