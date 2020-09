Als sogenannte Bedarfskommune kann Osterholz-Scharmbeck auch in diesem Jahr mit einem Landeszuschuss rechnen. (Monika Skolimowska)

Osterholz-Scharmbeck. Die Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck bleibt als sogenannte Bedarfskommune eine Stadt mit geringer Steuerkraft. Als solche wird sie vom Land alljährlich auf Antrag unterstützt und muss gleichsam im Gegenzug der Kommunalaufsicht ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung vorweisen. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner mitteilt, kann Osterholz-Scharmbeck auch in diesem Jahr mit einer Finanzspritze in siebenstelliger Höhe rechnen. Demnach seien für 2020 jetzt 3,04 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

„Die Landesregierung hält Wort und unterstützt die Stadt in ihrer schwierigen finanziellen Lage“, bekräftigte der Abgeordnete. Landesweit würden mehr als 60,7 Millionen Euro für klamme Kommunen bereitgestellt. Voraussetzung ist eine Zielvereinbarung mit dem Land, in der ein Sparkurs mit weitgehendem Verzicht auf freiwillige Leistungen festgelegt wird. Im Vorjahr, als 52 Millionen Euro bereitstanden, war Osterholz-Scharmbeck mit 3,2 Millionen Euro bedacht worden.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lottke ergänzte, auch Worpswede werde wieder eine Bedarfszuweisung erhalten. An die Weyerberg-Kommune fließen demnach 1,57 Millionen Euro; im Vorjahr waren es 830 000 Euro. Der Sozialdemokrat kommt zu einem ähnlichen Schluss wie Miesner: „Damit nimmt das Land seine Verantwortung gegenüber den Landkreisen, Städten und Gemeinden wahr.“ Es sei wichtig, dass die kommunale Ebene „auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig“ bleibe, weil dort „enorme Dienstleistungen für die Menschen“ erbracht würden, so Lottke. Die Gemeinde Grasberg, die im Vorjahr 450 000 Euro erhalten hatte, ist in der Liste nicht mehr zu finden, die das Innenministerium in Hannover am Mittwoch vorlegte. Insgesamt hätten Anträge aus 54 Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreisen vorgelegen, so ein Ministeriumssprecher.