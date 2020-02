Osterholz-Scharmbeck. Vor

300 Jahren wurde er geboren und schickte sich an, die Besiedlung des Moores voranzubringen:

Jürgen Christian Findorff. Aus diesem Anlass widmet die Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck dem Moorkommissar, der am 22. Februar 1720 geboren wurde, eigens eine Ausstellung unter dem Titel „300 Jahre Jürgen Christian Findorff“.

Zur Eröffnung der Ausstellung hatte sich das Mitarbeiterteam der Museumsanlage Osterholz-

Scharmbeck eine besondere Überraschung einfallen lassen. Die Diele des historischen Findorffhauses war nur spärlich mit Petroleumlampen erleuchtet und Rauchschwaden, die eine Nebelmaschine produzierte, verbreiteten eine stimmungsvolle Atmosphäre, wie sie einst in den Moorkaten der ersten Siedler herrschte.

Mystische Klänge von „Conquest of paradise“ (die Eroberung des Paradieses) des griechischen Komponisten Vangelis begleiteten den Einmarsch des Jubilars. Jürgen Christian Findorff darf natürlich nicht fehlen, wenn in den Museumsräumen an ihn erinnert wird. Gästeführer Matthias Mahnke erfüllt diesen Part meisterhaft. In typischer Tracht des

18. Jahrhunderts – mit Dreispitz, Gehrock, Kniebundhose und

Rüschenhemd – erschien Mahnke als Moorkommissar. Es war nicht das erste Mal, dass er in Findorffs Rolle geschlüpft war. Matthias Mahnke bietet regelmäßig Führungen als Moorkommissar an.

Erst kürzlich hatte Mahnke dem Osterholzer Kreisblatt erzählt, wie er zu dieser Rolle kam: „Angefangen hat alles im Jahr 2003 mit dem Kauf eines Halbhunt-Torfkahns – er trug den Namen ,Jürgen Christian Findorff‘. Für authentische Torfkahnfahrten braucht man eine authentische Verkleidung. Also machten mein Kollege Carsten Platz und ich die Touren natürlich als ,Jan Torf‘“.

Für die erste Teilnahme an der Torfkahn-Armada sei die Idee entstanden, passend zum Torfkahn die Figur Jürgen Christian Findorffs als Aufmacher zu wählen. „Seitdem mache ich die Führungen in der Museumsanlage, in der ja das Findorff-Haus steht, authentisch im Kostüm als Jürgen Christian Findorff. Ich verfeinere meine Inhalte und Geschichten und feile an meiner Figur.“

Vor den Dioramen des Vogelmuseums begrüßte der Vorsitzende des Vereins Freunde und Förderer der Museumsanlage und des Norddeutschen Vogelmuseums, Dr. Detlef Risch, die Gäste der Ausstellungseröffnung, darunter Politiker aus dem Kreis- und Stadtrat, Mitglieder des Fördervereins sowie Freunde und Ehrenamtliche der Museumsanlage. Anschließend stießen die Gäste anlässlich der Geburtstagsfeier mit einem Gläschen „Findorff-Spritz“ an, einer Mischung aus Jan-Torf-Kräuterlikör und Sekt oder Moorbier.

Einleitende Worte zur Findorff-

Ausstellung sprach zudem der

Initiator Wilhelm Berger. Zusammen mit Lutz Berndorf hatte er die Ausstellung vorbereitet und die Exponate zusammengestellt. Auch Berger ließ den Moorkommissar wieder aufleben, indem er mit „Jürgen Christian Findorff“ ein kurzes Interview führte.

Wie sich der Jubilar heute fühle, und was ihm im Leben besonders wichtig sei, wollte

Wilhelm Berger dem stattlichen Jubilar entlocken. Und dieser zeigte sich denn auch auskunftsfreudig: „Ich freue mich, dass meine Ideen und Pläne bei der Landesregierung Anerkennung fanden und die Moorkolonisation erfolgreich war, sodass die ersten Anbauer im Moor eine neue Heimat und ihr Auskommen fanden.“

Von 1751 an hatte Findorff mit der Moorkolonisation begonnen. Es war ein Projekt des Kurfürsten von Hannover zur Trockenlegung und Besiedlung der Moore zwischen Wümme und Hamme. In diesem Zusammenhang entstand zwischen 1765 und 1766 der Osterholzer Hafenkanal, der von der Hamme bei Tietjens Hütte bis an den Stadtrand von Osterholz-

Scharmbeck führte. 1771 wurde Findorff durch eine Urkunde von König Georg III. zum offiziellen Moorkommissar ernannt.

Bis zu seinem Tode gründete er auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern Moorland 42 neue Dörfer. Dass es Jürgen Christian Findorff nicht nur um die technische Seite der Landgewinnung, sondern auch um das Wohl der Siedler ging, ist dem von ihm verfassten Moorkatechismus zu entnehmen.

Die Ausstellung, die von den Organisatoren mit dem knappen Titel „300 Jahre J. C. Findorff“ versehen wurde, informiert ausführlich über Findorffs Wirken in

Osterholz und in den benachbarten Orten. Zahlreiche Dokumente zeigen etliche von Findorff erstellte Karten und Bauzeichnungen, die einen Blick auf die Architektur verschiedener Gebäude ermöglichen.

Die Ausstellung informiert ebenso über Methoden und Geräte, die zur Vermessung im

18. Jahrhundert genutzt wurden. Ergänzt werden die Exponate zudem durch erläuternde Texte und neuzeitliche Fotos.

Das Findorff-Jahr wird von vielen Veranstaltungen begleitet. Zum Beispiel von Führungen: So wird Matthias Mahnke an diesem Sonntag, 1. März, von 14 Uhr an als Moorkommissar durch die Findorff-Ausstellung und durch das Museum für Schifffahrt und Torfabbau führen.

Im Schiffsmuseum befindet sich eine Sammlung historischer Boots- und Schiffstypen, die früher im Teufelsmoor gebräuchlich waren. Eine besondere Attraktion ist eine 20 Meter lange, vor etwa 60 Jahren gesunkene und aus dem Moor geborgene „Torfschute“, die für große Lastentransporte genutzt wurde.

Weitere Information gibt es im Internet auf der Homepage unter www.museumsanlage-osterholz-

scharmbeck.de oder telefonisch unter der Nummer 0 47 91 / 1 31 05.